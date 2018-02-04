В Татарстане объявлен в розыск экс-чиновник из Пестречинского района‍

В Татарстане объявлен в розыск экс-председатель палаты имущественных и земельных отношений Пестречинского района 35-летний Алмаз Закиров, сообщает Следственный комитет РТ.

По версии следствия, в 2013 году должностные лица исполкома Пестречинского района и палаты имущественных и земельных отношений без проведения аукциона предоставляли земельные участки под индивидуальное строительство. В результате району был причинен значительный ущерб.

Как пишет «Реальное время» Закиров перестал выходить на связь, оставив в Пестрецах жену и детей.

Напомним, ранее по этому делу был задержан экс-главу исполкома Пестречинского района Азата Валиуллина.