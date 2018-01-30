В РТ задержали экс-главу исполкома Пестречинского района

Валиуллин подозревается в превышении должностных полномочий

В Татарстане задержали экс-главу исполкома Пестречинского района Азата Валиуллина, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что Валиуллин подозревается в превышении должностных полномочий.

- Валиуллин с нарушениями предоставлял в аренду земельные участки в районе одному из предпринимателей, затем участки переводились в собственность, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что глава Пестречинского района Татарстана Эдуард Дияров ушел в отставку. Дияров занимал пост главы Пестречинского района с 2013 года. Премьер-министр РТ Алексей Песошин предложил депутатам Совета кандидатуру на пост главы Пестречинского района — Ильхама Кашапова. Он является депутатом Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского района РТ и депутатом районного Совета.