В МЧС опровергли сообщения о выбросе аммиака и ртути после пожара на «Оргсинтезе»

В ГУ МЧС России по РТ опровергли сообщения в соцсетях о выбросе ртути и аммиака из-за пожара на "Оргсинтезе", об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 10.27 на территории завода произошло факельное горение на трубопроводе, спустя 15 минут его удалось потушить, никто не пострадал, ущерба эклогии нанесено не было.

После в мессенджерах и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в результате пожара на производстве произошел выброс аммиака и ртути.

В МЧС Татарстана посоветовали избегать нелепых слухов, доверять только официальной информации, а также не поддаваться паническим настроениям.

- Каких-либо предпосылок для волнений и беспокойства в связи с данным инцидентом нет, - отметили в ведомстве.