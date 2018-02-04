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В МЧС опровергли сообщения о выбросе аммиака и ртути после пожара на «Оргсинтезе»

В МЧС опровергли сообщения о выбросе аммиака и ртути после пожара на "Оргсинтезе"
16+
Фото: соцсети

В ГУ МЧС России по РТ опровергли сообщения в соцсетях о выбросе ртути и аммиака из-за пожара на "Оргсинтезе", об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 10.27 на территории завода произошло факельное горение на трубопроводе, спустя 15 минут его удалось потушить, никто не пострадал, ущерба эклогии нанесено не было.

После в мессенджерах и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в результате пожара на производстве произошел выброс аммиака и ртути.

В МЧС Татарстана посоветовали избегать нелепых слухов, доверять только официальной информации, а также не поддаваться паническим настроениям.

- Каких-либо предпосылок для волнений и беспокойства в связи с данным инцидентом нет, - отметили в ведомстве.

N. Vildanov, 05.02.2018, 16:51
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин05 февраля 2018, 16:53
Ну тогда объявите, выброс ЧЕГО был то? То что хрень безвредная горела- это же тоже брехня полная!
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2
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Горожанин05 февраля 2018, 16:57
Ну а что они скажут? Был выброс ртути, мы все умрем?
5
9
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МЧС05 февраля 2018, 16:59
Пары ртути очень полезны!
6
15
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Горожанин05 февраля 2018, 17:01
Там даже не используется на данном производстве аммиак и ртуть...им просто не от куда взяться. Горел масляный цех, дым от горевшего полиэтилена. Пожар потушили за 18 минут!
6
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Зл05 февраля 2018, 17:09
Не знаю, что там горело, но на жилке пахло аммиаком!
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Горожанин05 февраля 2018, 17:15
Хверти официальной версии Вы что клоуны хватит народ дурить
2
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Горожанин05 февраля 2018, 17:21
Там есть специалист во всех областях - он разберется:-D
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Горожанин05 февраля 2018, 17:42
История нас научила тому что официальным заявлениям верить нужно в последнюю очередь...чего только стоила авария в припяти и недавний выброс радиоактивных материалов о которых в европе говорили еще осенью 2017
4
10
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Горожанин05 февраля 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Там даже не используется на данном производстве аммиак и ртуть...им просто не от куда взяться. Горел масляный цех, дым от горевшего полиэтилена. Пожар потушили за 18 минут!
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"Напомню, что винилхлорид образуется при взаимодействии ацетилена и хлороводорода в присутствии катализатора — активированного угля, основательно пропитанного двухлористой ртутью (HgCl2)".
0
7
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Горожанин05 февраля 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
История нас научила тому что официальным заявлениям верить нужно в последнюю очередь...чего только стоила авария в припяти и недавний выброс радиоактивных материалов о которых в европе говорили еще осенью 2017
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Да смысл тут с Припятью сравнивать, за 18 минут потушили. Вам люди которые там работают и сейчас там находятся говорят что никаких ни взрывов ни паров ртути нет.
4
2
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Горожанин05 февраля 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
"Напомню, что винилхлорид образуется при взаимодействии ацетилена и хлороводорода в присутствии катализатора — активированного угля, основательно пропитанного двухлористой ртутью (HgCl2)".
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Да что за чушь! Это совсем другое производство!
3
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Горожанин05 февраля 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Да смысл тут с Припятью сравнивать, за 18 минут потушили. Вам люди которые там работают и сейчас там находятся говорят что никаких ни взрывов ни паров ртути нет.
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Там люди сами не знают парой с чем имеют дело, от начальства пришла распорядка что все в норме горел старый диван петровича всем работать а ты сидишь и уши развесил .
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Горожанин05 февраля 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
Да смысл тут с Припятью сравнивать, за 18 минут потушили. Вам люди которые там работают и сейчас там находятся говорят что никаких ни взрывов ни паров ртути нет.
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Люди учитесь думать своей головой. в первую очередь проверили бы в какую сторону ветер дует
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Горожанин05 февраля 2018, 18:04
"ущерба экологии нанесено не было" - ну да, такой безвредный, прозрачный дымок повыделялся, такой чудный цветочный аромат стоял, что жаль было тушить... %-8 они сами в это верят???
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Горожанин05 февраля 2018, 18:08
Да да, очевидцы утверждают что полчаса назад недалеко от Оргсинтез видели кровососами и парочку химер. А битые окна дело рук бюрера. Будьте бдительны! Такого по телевизору не скажут.
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Горожанин05 февраля 2018, 18:15
В этот раз каких то реально тупых троллей заслали. Уж не знаю откуда вы берётесь. У нас в городе 1/5 населения на этом Оргсинтез работает, ну или как минимум есть хорошие знакомые оттуда. Все давно уже знают что там, да как. А вы смуту наводите. Уже с Чернобыльской АЭС сравнили.
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Горожанин05 февраля 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Да да, очевидцы утверждают что полчаса назад недалеко от Оргсинтез видели кровососами и парочку химер. А битые окна дело рук бюрера. Будьте бдительны! Такого по телевизору не скажут.
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Долговцы в панике, Монолит в отаку пошел )))))
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Горожанин05 февраля 2018, 18:28
Рутений тоже не падал B-|
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Горожанин05 февраля 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
Да что за чушь! Это совсем другое производство!
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Винилхлорид - исходный мономер в производстве поливинилхлорида (ПВХ), использующегося, в свою очередь, в производстве стеклопакетов.
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Горожанин05 февраля 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Да что за чушь! Это совсем другое производство!
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Ацетилен требует большой осторожности при обращении. Может взрываться от удара, при нагреве до 500 °C или при сжатии выше 0,2 МПа при комнатной температуре. Струя ацетилена, выпущенная на открытый воздух, может загореться от малейшей искры, в том числе от разряда статического электричества с пальца руки.
В силу наличия тройной связи, молекула высокоэнергетична и обладает большой удельной теплотой сгорания — 14000 ккал/м³ (50,4 МДж/кг). При сгорании в кислороде температура пламени достигает 3150 °C.
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Горожанин05 февраля 2018, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
Да что за чушь! Это совсем другое производство!
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Полученный из технического карбида кальция ацетилен имеет неприятный запах из-за примесей аммиака, сероводорода, фосфина, арсина.
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Горожанин05 февраля 2018, 19:02
Вы кому тут хотите что доказать когда заумные слова пишите, тут и так все знают что и из чего там в каких цехах производят. Не надо из интернета копировать то, что вы не понимаете, за умных сойдете.
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Аноним05 февраля 2018, 19:02
еще как используется аммиак, это растворитель, в нашей стране его на каждом втором производстве используют. также гексан, этилен. пусть ртути может и не успользуют. думаю этой смеси вполне достаточно. почему отрицают взрыв?он же был, и не один! а вы стадо ведитесь когда вас пролечивают. дышите чистым воздухом между 4 заводов. и молитесь на оргсинтез.
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Аноним05 февраля 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
Да смысл тут с Припятью сравнивать, за 18 минут потушили. Вам люди которые там работают и сейчас там находятся говорят что никаких ни взрывов ни паров ртути нет.
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взрывов нету?? может и стекла не выбивало?) у меня треснула кладка, незнаю где вы живете, а я под боком. и трясет тут иногда не подетски.
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Аноним05 февраля 2018, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
Да смысл тут с Припятью сравнивать, за 18 минут потушили. Вам люди которые там работают и сейчас там находятся говорят что никаких ни взрывов ни паров ртути нет.
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да есть еще такой момент. у нас на гос производствах умеют отлично затыкать рот и держать в неведении. откройте глаза слепцы. что уж говорить что людей увольняют если галочку на выборах не поставили куда надо.
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Горожанин05 февраля 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
взрывов нету?? может и стекла не выбивало?) у меня треснула кладка, незнаю где вы живете, а я под боком. и трясет тут иногда не подетски.
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Я не знаю от чего вас трясло так и отчего бились у вас стекла. На самом заводе то не бились, даже на видео посмотрите у ближайших домов тем более.... Или это какая то другая волна была из за радиации? Точечно шла.
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Горожанин05 февраля 2018, 19:18
В ответ на комментарий пользователя
да есть еще такой момент. у нас на гос производствах умеют отлично затыкать рот и держать в неведении. откройте глаза слепцы. что уж говорить что людей увольняют если галочку на выборах не поставили куда надо.
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Вот вы сказали выборы и стало все понятно....)))
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Горожанин05 февраля 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Ну тогда объявите, выброс ЧЕГО был то? То что хрень безвредная горела- это же тоже брехня полная!
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мозги твои выбросило, дурила
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Горожанин05 февраля 2018, 21:45
Не слабо хохлотроллей тряхнуло.:-D
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витёк05 февраля 2018, 22:51
70 % окон выбило? Чтото ни одного выюитого не видел, когда домой с работы шел, живу на жилплощадке. Да и у нас в доме все стекла целые
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андрей богданов06 февраля 2018, 02:28
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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