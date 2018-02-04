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В Казани на «Оргсинтезе» произошел пожар

В Казани на «Оргсинтезе» произошел пожар
16+
Фото: соцсети
По словам очевидцев, от взрыва выбило стекла у домов на Жилплощадке

В Казани на «Оргсинтезе» сегодня утром произошел пожар. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях. Данную информацию порталу ProKazan.ru подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

- В 10.27 на территории ПАО «Казаньоргсинтез» произошло факельное горение на трубопроводе на площади 3 кв.м. В 10.45 возгорание ликвидировано, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в МЧС, технологический процесс не пострадал.

- Пострадавших нет, ущерба для окружающей среды нет, - рассказали в МЧС. 

Однако, по словам очевидцев, от взрыва выбило стекла у домов на Жилплощадке. В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия. 

 
Люция Кашапова, 05.02.2018, 12:27
Тэги: МЧС, Народная новость
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Комментарии

Горожанин05 февраля 2018, 12:31
Хорошо что нет пострадавших
0
32
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин05 февраля 2018, 12:46
Нам правду никогда не скажут(
3
70
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Горожанин05 февраля 2018, 12:47
А Оргсинтез входит в список опасных предприятий, которые должны закрыть на время проведения ЧМ по футболу?
0
24
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Горожанин05 февраля 2018, 12:50
Едкий черный дым , а угрозе окр. среде нет))))) совсем уж по татарски ответили
Лучший комментарий
11
122
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Горожанин05 февраля 2018, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Хренсним пусть горит....... главное люди целы а завод нам не нужен......
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Правильно, зачем нам промышленность, если в Китае можно купить...
3
29
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Горожанин05 февраля 2018, 12:56
Раньше была авария на ОРГСИНТЕЗЕ , запаха не было , но люди нескольких районов сильно кашляли , чихала и задыхались. Только через несколько лет , мы узнали об аварии на заводе . Эту отраву чувствовали даже на Советской площади . ДЕДУЛЬКА.
3
27
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Горожанин05 февраля 2018, 13:06
В ответ на комментарий пользователя
Правильно, зачем нам промышленность, если в Китае можно купить...
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Ну ребята так можно далеко зайти.На фиг нужно население мы его китайцев возьмем.
4
10
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Горожанин05 февраля 2018, 13:08
Ветер западный.Отнесет от города
4
7
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гость05 февраля 2018, 13:15
В ответ на комментарий пользователя
Хренсним пусть горит....... главное люди целы а завод нам не нужен......
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тебе ненужен , ты уже пенсионер,зато другим нужен ,где то людям нужно зарабатывать плюс налог для татарстана ,не нужно за других говарить.
6
7
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Горожанин05 февраля 2018, 13:22
В ответ на комментарий пользователя
Ну ребята так можно далеко зайти.На фиг нужно население мы его китайцев возьмем.
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Это зарказм был, если что)
0
1
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Веселый Гук05 февраля 2018, 13:25
Это были учения!
2
2
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Горожанин05 февраля 2018, 13:26
взрыва не было,бред по ушам ездят!!!
7
6
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Герцог05 февраля 2018, 13:28
их пожар затушит наше наводнение(метель)
1
3
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Горожанин05 февраля 2018, 13:29
В ответ на комментарий пользователя
Ветер западный.Отнесет от города
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Западный ветер - как раз на Авиастроительный район дует
1
6
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qwww05 февраля 2018, 13:37
взрыв был. распространился аммиак и ртуть..
12
14
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Жена декабриста05 февраля 2018, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
взрыв был. распространился аммиак и ртуть..
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там не используется ни то, ни другое. работают на этилене
2
11
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Горожанин05 февраля 2018, 13:44
Я в том районе был в это время, хлопок очень мощный был
5
11
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Горожанин05 февраля 2018, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
взрыв был. распространился аммиак и ртуть..
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Какой аммиак, какая ртуть????? Вы в своем уме такое писать. Этим веществам не откуда там взяться. Одна дура вконтактике вброс сделала - остальные повелись и на полном серьезе утверждают.
5
15
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Горожанин05 февраля 2018, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
взрыв был. распространился аммиак и ртуть..
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Дибилы, бля... (с)
1
5
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105 февраля 2018, 14:04
страшно однако
1
1
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Горожанин05 февраля 2018, 14:05
В ответ на комментарий пользователя
взрыв был. распространился аммиак и ртуть..
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ты гонишь .! Я сейчас там
1
2
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Горожанин05 февраля 2018, 14:30
Работающие на заводе не слышали даже взрыв, что за чушь окна выбило на жилке. не большой пожар, его потушили быстро
2
5
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Горожанин05 февраля 2018, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
взрыва не было,бред по ушам ездят!!!
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подтверждаю никакого взрыва не было, мы работающие рядом даже не слышали
1
5
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Горожанин05 февраля 2018, 14:36
:-D
0
0
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Ол05 февраля 2018, 14:41
Лет через пять узнаем когда двух головые люди по городу будут ходить . Был выброс жопы из трубы или была просто жопа
2
5
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Женя05 февраля 2018, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
взрыв был. распространился аммиак и ртуть..
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И иприт с ураном
0
5
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Проходимец05 февраля 2018, 14:51
Видел передвижные лабаротории,люди в хим. защите с дозиметрами ходят возле оргсинтеза. Похоже что все очень серьёзно!
6
7
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Горожанин05 февраля 2018, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
Видел передвижные лабаротории,люди в хим. защите с дозиметрами ходят возле оргсинтеза. Похоже что все очень серьёзно!
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Ну вы и знатный тролль)
2
6
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Горожанин05 февраля 2018, 15:01
я на жилке работаю. ничего не слышал
0
2
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Проходимец05 февраля 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Ну вы и знатный тролль)
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Пол часа назад проезжал и своими глазами видел.
4
2
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Горожанин05 февраля 2018, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Ветер западный.Отнесет от города
Развернуть
Как раз дует в авистрой и квартала
0
1
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Горожанин05 февраля 2018, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
Пол часа назад проезжал и своими глазами видел.
Развернуть
Я как работник, и сейчас тут. И ничего подобного не вижу и не видел.
3
2
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Горожанин05 февраля 2018, 15:26
тех, кто вбросы делает, привлекать бы надо к ответственности !!
1
8
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Проходимец05 февраля 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Я как работник, и сейчас тут. И ничего подобного не вижу и не видел.
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Около развилки в сторону каздорстроя и оргсинтеза от трассы.
1
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Горожанин05 февраля 2018, 16:07
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
Ну вы и знатный тролль)
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Нет, он не тролль, а провокатор. Таких Сталин мочил без суда и следствия.
0
2
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Горожанин05 февраля 2018, 16:15
В ответ на комментарий пользователя
Около развилки в сторону каздорстроя и оргсинтеза от трассы.
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Так вы же сами писали "люди в хим. защите с дозиметрами ходят возле оргсинтеза." так возле оргсинтеза или нет?) Может они что то другое тогда измеряют?
0
0
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Проходимец05 февраля 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Нет, он не тролль, а провокатор. Таких Сталин мочил без суда и следствия.
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так и дураком помрете!
0
0
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Проходимец05 февраля 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
Так вы же сами писали "люди в хим. защите с дозиметрами ходят возле оргсинтеза." так возле оргсинтеза или нет?) Может они что то другое тогда измеряют?
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Просто так тусуются с дозиметрами и хим защите)
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Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

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