В Казани на «Оргсинтезе» произошел пожар

По словам очевидцев, от взрыва выбило стекла у домов на Жилплощадке

В Казани на «Оргсинтезе» сегодня утром произошел пожар. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях. Данную информацию порталу ProKazan.ru подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

- В 10.27 на территории ПАО «Казаньоргсинтез» произошло факельное горение на трубопроводе на площади 3 кв.м. В 10.45 возгорание ликвидировано, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в МЧС, технологический процесс не пострадал.

- Пострадавших нет, ущерба для окружающей среды нет, - рассказали в МЧС.

Однако, по словам очевидцев, от взрыва выбило стекла у домов на Жилплощадке. В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.