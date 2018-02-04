В Казани на расселение аварийного жилья выделили 1,6 млрд рублей

В Казани на расселение 151 дома, признанного аварийным до 2012 года, из федерального бюджета было выделено 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника.

- К началу 2017 года оставалось расселить жителей 79 домов. Госжилфонд РТ предоставил 991 квартиру в домах по улице Гафури, Привокзальная и в ЖК «Салават Купере», «Ак Таш-Инвест» - 71 квартиру в ЖК «Садовое кольцо», - сообщили в ходе заседания.

Отмечается, что остальным гражданам жилье предоставили с 2012 по 2016 год.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что администрация Казани принудительно расселяет жильцов Мергасовского дома в центре Казани. Большинству были предложены квартиры в ЖК «Салават Купере». Около 10 семей наотрез отказались переезжать и продолжают жить в доме, признанным аварийным. Они заявили, что готовы стоять «до бульдозеров».