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«Согласны на 11 тысяч». Жильцы Мергасовского дома обвиняют исполком в подделке документов

«Согласны на 11 тысяч». Жильцы Мергасовского дома обвиняют исполком в подделке документов
16+
Фото: Ольга Плешкова
Власти Казани предоставили в суд документы с подписью жильцов, что те согласны отдать квартиры за «копейки»

Жителям Мергасовского дома, отказывающимся покидать квартиры, жилье в «Салават Купере» больше не предлагают. Теперь власти Казани предложили выкупить квартиры по 11 022 рубля за квадратный метр. Еще большим сюрпризом для жителей стало то, что они уже «согласились» на подобные условия.

Квартира в центре за 750 тысяч рублей?

Пятикомнатная квартира Тагира Маниева в центре города оценена в 756 109 рублей 20 копеек. Причем, судя по документам, предоставленными исполкомом, он сам согласился на такую стоимость.

- Они предлагают 750 тысяч, мол, забирай и радуйся, - поделился с порталом ProKazan.ru Тагир Маниев. - И приложили такой акт, где я отказался от выкупной цены, но не с моей подписью. Это подложные документы, я их не подписывал.

При этом квартиры в ЖК «Салават Купере» жильцам больше не предлагают. Прежние условия предоставления квартиры с равной площадью отменены.

Сейчас Вахитовский районный суд Казани перенес рассмотрение дела по переселению на 1 марта.

История противостояния жильцов Мергассовского дома и властей

Напомним, что администрация Казани принудительно расселяет жильцов Мергасовского дома в центре Казани. Большинству были предложены квартиры в ЖК "Салават Купере". Около 10 семей наотрез отказались переезжать и продолжают жить в доме, признанным аварийным. Они заявили, что готовы стоять "до бульдозеров".

 

Ольга Плешкова, 30.01.2018, 18:09
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Горожанин30 января 2018, 18:22
Правильно. Кочерга знал наверняка, что дом аварийный когда покупал квартиру. Рассчитывал нахаляву новую в центре отхватить! Не вышло! Теперь что ж делать ?Только судиться!
39
39
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 18:32
Схема древняя как кал мамонта. Вначале предлагают вариант более-менее, а потом несогласным достается совсем аховый.
5
23
Согласны с автором?
горожанка30 января 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Правильно. Кочерга знал наверняка, что дом аварийный когда покупал квартиру. Рассчитывал нахаляву новую в центре отхватить! Не вышло! Теперь что ж делать ?Только судиться!
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Радуетесь чужому горю, оскорбляете, основываясь только на собственных предположениях. А, значит, судите по себе.
30
59
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 18:42
Не совсем понял насчёт подложных документов... Ведь любая независимая экспертиза точно скажет по почерку, подлинная или подделанная подпись под документом. В исполкоме сидят идиоты, рискнувшие фальсифицировать подпись? С трудом верится. Тогда это горожанин врёт? Тоже не верится. Где истина?
Лучший комментарий
10
49
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 18:56
Пусть пишет заявление о мошенничестве в полицию, если не принимают, то в прокуратуру на полицию
9
30
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 19:14
Я даже не знаю, что сказать... Если человек дypак, то это, видимо, пожизненно.
7
18
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Горожанин30 января 2018, 19:33
Сначала согласился потом на попятный? Нехорошо
12
19
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 19:53
Подложная подпись? Вот так, когда они уже месяц маячат в сми? И это вполне реально экспертизе установить. Надеюсь, дураков в исполкоме, больших, чем я вижу, нет, ту-туут, айл би бэк.
5
21
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 19:58
Да не добьётся Кочерга ничего, там уже забашляли всех, кого надо! Хотел в такие же, только новые хоромы в центре въехать? Наивный...
10
23
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 20:07
В ответ на комментарий пользователя
Радуетесь чужому горю, оскорбляете, основываясь только на собственных предположениях. А, значит, судите по себе.
Развернуть
Нисколько не радуюсь. Знаю этот дом последние лет 40. Бывал в пяти -шести квартирах в этом доме. Жил потому что в этом районе. Еще в 1996 году состояние дома было очень плохим. Людей уже тогда предупреждали, что дом ветхий. И уже тогда там покупали квартиры чтобы потом получить выгодное предложение. Цена на квартиры в этом доме была существенно ниже чем на аналогичные в других домах. Угол у него отвалился еще в 1979 (могу ошибаться на пару лет не больше) Половина квартир уже была отселена десять лет назад. Еще раз повторяю "кочерга" кривит душой говоря, что он не знал о состоянии дома! Знакомых из этого дома отселяют в Салават Купере, до этого часть отселили на Ак.Королева, в переделанную югославами хрущевку. Это было еще до того как " кочерга" купил в этом аварийном доме квартиру.
6
36
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
Пусть пишет заявление о мошенничестве в полицию, если не принимают, то в прокуратуру на полицию
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Ага и садится за ложный донос. Сам наверняка подписал.
6
17
Согласны с автором?
Горожанинм30 января 2018, 20:12
Вы им как проводились осмотр на все комиссии. Интересно, раз, и давай на пол лимона. Ведь годами жили. Возможно силы и средства тратили. Мне то думается что среди жильцов наверное есть кто выше по образованности и по профессиональный качествам. Может в этом причина всех бед. Или ветераны труда. Если есть федеральные льготники только Москва может и поможет. Как коммуникации. Если они исправные и соблюдают счета все меры противопожарной безопасности как выселят. Ложный подло это прокуратура. Мухаметзянов икрам Казань
3
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 20:25
А мне история нравится, кочергатор, сара плешкова, лас-маргас, пустыня салаватос-купараве.
4
3
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 20:26
Карты, деньги, две лопаты. Так оно бывает, когда не можешь угомониться.
5
5
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 20:34
Теперь ситуацию могут спасти только 11 друзей кочергоушена, или золотые рыбки у разбитого корыта.
5
14
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 20:55
В ответ на комментарий пользователя
Правильно. Кочерга знал наверняка, что дом аварийный когда покупал квартиру. Рассчитывал нахаляву новую в центре отхватить! Не вышло! Теперь что ж делать ?Только судиться!
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Почему пишут, что это желание жильцов! Там было несколько человек, но далеко не все жители дома. Теперь вместо большой квартиры в новом доме да еще и бесплатно, придется покупать! Центр не принципиален, если у тебя есть бесплатная квартира, где на эти деньги можно было сделать крутой ремонт, а теперь придется покупать жилье!
4
4
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Горожанин30 января 2018, 20:58
В ответ на комментарий пользователя
Ага и садится за ложный донос. Сам наверняка подписал.
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уж в эту сказочку не верится. Исполком не настолько туп, чтобы такой ерундой заниматься. Причем документ только он показывает. Тогда у всех такие поддельные документы должны быть, всех же выселяют. А теперь по его милости, придется покупать квартиру! А не получить ее бесплатно, еще и по квадратуре больше прежней....молодец, конечно, только о себе и думают, а выставляют как заботу обо всех жильцах...
7
3
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:00
В ответ на комментарий пользователя
Нисколько не радуюсь. Знаю этот дом последние лет 40. Бывал в пяти -шести квартирах в этом доме. Жил потому что в этом районе. Еще в 1996 году состояние дома было очень плохим. Людей уже тогда предупреждали, что дом ветхий. И уже тогда там покупали квартиры чтобы потом получить выгодное предложение. Цена на квартиры в этом доме была существенно ниже чем на аналогичные в других домах. Угол у него отвалился еще в 1979 (могу ошибаться на пару лет не больше) Половина квартир уже была отселена десять лет назад. Еще раз повторяю "кочерга" кривит душой говоря, что он не знал о состоянии дома! Знакомых из этого дома отселяют в Салават Купере, до этого часть отселили на Ак.Королева, в переделанную югославами хрущевку. Это было еще до того как " кочерга" купил в этом аварийном доме квартиру.
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Да все с этим домом понятно. Он давно без ремонта и человек в здравом уме не стал бы покупать там квартиру. Тем более, он ее купил не так давно, поэтом уже было очевидно, что дом аварийный. Хотел, наверняка, выбить квартиру в центре. Но в центре частные застройщики и они свои квартиры вам бесплатно отдавать не будут. Я бы с удовольствием взял бесплатную квартиру в 2 раза больше своей. Сделал бы ремонт и жил в свое удовольствие. И пофиг на этот центр.
10
8
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:02
В ответ на комментарий пользователя
Не совсем понял насчёт подложных документов... Ведь любая независимая экспертиза точно скажет по почерку, подлинная или подделанная подпись под документом. В исполкоме сидят идиоты, рискнувшие фальсифицировать подпись? С трудом верится. Тогда это горожанин врёт? Тоже не верится. Где истина?
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Горожанин какой-то бред несет. В исполкоме так рисковать не стали бы. Да и тогда такие документы получили бы все жильцы дома. А почему только он? Избранный что ли? Просто теперь из-за него люди не получат бесплатно квартиры!
4
4
Согласны с автором?
Горожанинм30 января 2018, 21:02
Место, я вам скажу не возле большой дороги, центр вы, господа, как мне вашстановиться ясно не садитесь. Чем вас могу поддержать, что хотят с вашим
3
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:04
В ответ на комментарий пользователя
Карты, деньги, две лопаты. Так оно бывает, когда не можешь угомониться.
Развернуть
я бы на его месте согласилась бы. Новая большая квартира всегда лучше, чем халупа в аварийке. А в центре такую же никто не выдаст за бесплатно. Покупай, если так хочется жить в центре. Какие квартиры есть у госжилфонда города, такие и выдают. Салават Купере достроят и будет там вся инфраструктура.
9
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:06
В ответ на комментарий пользователя
я бы на его месте согласилась бы. Новая большая квартира всегда лучше, чем халупа в аварийке. А в центре такую же никто не выдаст за бесплатно. Покупай, если так хочется жить в центре. Какие квартиры есть у госжилфонда города, такие и выдают. Салават Купере достроят и будет там вся инфраструктура.
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лет через 25 может и будет.
2
11
Согласны с автором?
Горожанинм30 января 2018, 21:10
А вы возле дорог попробуйте. И не нарадуетессь как дармоеды хайруллины минихановы шумом грязью с ума сводят.не сдавайтесь әфәнделәр.генпрокуратура все подключите каҗдая коппейка сейчас на счету.
0
8
Согласны с автором?
казанец30 января 2018, 21:10
Вы исполкомовские крысы куражитесь, пытаетесь зашугать и впиндюрить свои салават купере. Езжайте бл..ди сами туда. Люди жили в этом доме и будут там жить. А кому нужны доп. метры вертитесь на х... Они хотят просто жить в своих квартирах как и жили. Лучше на жкх свою злобу направили, чтобы они не только деньги собирали, но и дома вовремя ремонтировали. А этому дому просто нужен кап. ремонт.
4
10
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
я бы на его месте согласилась бы. Новая большая квартира всегда лучше, чем халупа в аварийке. А в центре такую же никто не выдаст за бесплатно. Покупай, если так хочется жить в центре. Какие квартиры есть у госжилфонда города, такие и выдают. Салават Купере достроят и будет там вся инфраструктура.
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Здесь не пишут. Стоимость метра там оценивается в ~50 тыс рублей. Но это оценочная, по инфе в мерии, по чем продают реально, я не смотрел.
0
2
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казанец30 января 2018, 21:13
2800000 за 85 кв.м
0
1
Согласны с автором?
горожанин30 января 2018, 21:20
Если тут есть люди кроме "удащливых", то Вы понимаете, что это место кому то нужно. Также как школа №11 на островского , которую снесли из-за надобности построить там парковку для спа центра принадлежащия "неизвестной" даме . Также и комбинат здоровья, лекго.
1
15
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:24
Да он же аферист! Кочергу ему в с*аку!!!
5
3
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:34
В ответ на комментарий пользователя
Если тут есть люди кроме "удащливых", то Вы понимаете, что это место кому то нужно. Также как школа №11 на островского , которую снесли из-за надобности построить там парковку для спа центра принадлежащия "неизвестной" даме . Также и комбинат здоровья, лекго.
Развернуть
Место, по факту, тоже не стоит ничего, все относительно.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Если тут есть люди кроме "удащливых", то Вы понимаете, что это место кому то нужно. Также как школа №11 на островского , которую снесли из-за надобности построить там парковку для спа центра принадлежащия "неизвестной" даме . Также и комбинат здоровья, лекго.
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Да, это бред. Я открываю новости, для того чтобы узнать, то, что важно мне, лично. А в итоге читаю откровенную ложь из жизни других людей. Я втянут в идею принять или опровергнуть эту ложь.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:57
В ответ на комментарий пользователя
Да, это бред. Я открываю новости, для того чтобы узнать, то, что важно мне, лично. А в итоге читаю откровенную ложь из жизни других людей. Я втянут в идею принять или опровергнуть эту ложь.
Развернуть
Так я не принимаю. Сколько-то лет назад мне предлагали купить такую же халупу, может она даже еще стоит, но сигнал есть, зачем ее покупать выше 11 тыс за квадрат? Это равно мерседес купить 20летней давности, но же будет убитый, хоть и мерседес.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:01
Да при чем тут этот конкретный человек?! Дом надо спасать! Снесут ведь его "удащливые"!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:02
В ответ на комментарий пользователя
Не совсем понял насчёт подложных документов... Ведь любая независимая экспертиза точно скажет по почерку, подлинная или подделанная подпись под документом. В исполкоме сидят идиоты, рискнувшие фальсифицировать подпись? С трудом верится. Тогда это горожанин врёт? Тоже не верится. Где истина?
Развернуть
Исплоком это и есть собрание недалеких идиотов из дальних деревень!
А все схемы их ворвства держаться на закрывание глаз великих вождей ведущих Татрстан в пропасть!
1
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:07
В ответ на комментарий пользователя
Да при чем тут этот конкретный человек?! Дом надо спасать! Снесут ведь его "удащливые"!
Развернуть
Спасай. Сколько чего ты своим трудом произвел на этот свет? Спасай, до гробовой доски спасай.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:13
В ответ на комментарий пользователя
Да при чем тут этот конкретный человек?! Дом надо спасать! Снесут ведь его "удащливые"!
Развернуть
Еще сколько-то миллионов людей, живут, работают, растят детей, они, как ты думаешь, готовы спасать твое право жить в центре, когда тебе дают бесплатную квартиру, пенсионеру считай? Даже рабочим, на кой этот центр, им из центра на работу далеко.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
Еще сколько-то миллионов людей, живут, работают, растят детей, они, как ты думаешь, готовы спасать твое право жить в центре, когда тебе дают бесплатную квартиру, пенсионеру считай? Даже рабочим, на кой этот центр, им из центра на работу далеко.
Развернуть
Рабочие люди в очереди стоят.
1
0
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Горожанин30 января 2018, 22:22
Если есть сердобольные, оплатите голодранцу жилье в центре.
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Горожанин30 января 2018, 22:31
В ответ на комментарий пользователя
А вы возле дорог попробуйте. И не нарадуетессь как дармоеды хайруллины минихановы шумом грязью с ума сводят.не сдавайтесь әфәнделәр.генпрокуратура все подключите каҗдая коппейка сейчас на счету.
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ну тогда пусть выкупают квартиры в центре, кто ж не дает
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Горожанин30 января 2018, 22:39
В ответ на комментарий пользователя
Да при чем тут этот конкретный человек?! Дом надо спасать! Снесут ведь его "удащливые"!
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И кто спасать будет? Город его реконструировать не будет, а частник бесплатные квартиры раздавать не будет
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Горожанин30 января 2018, 22:40
В ответ на комментарий пользователя
ну тогда пусть выкупают квартиры в центре, кто ж не дает
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Тогда из закона нужно исключить ответственность власти за жизнь людей. И пусть сами продают свою рухлядь с землей, которая им даже не принадлежит.
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Горожанин30 января 2018, 22:40
В ответ на комментарий пользователя
Исплоком это и есть собрание недалеких идиотов из дальних деревень!
А все схемы их ворвства держаться на закрывание глаз великих вождей ведущих Татрстан в пропасть!
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да, а вы тут умней всех, но почему-то таксистом работаете....
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Кочерга30 января 2018, 22:44
Малые, не базарьте кучеряво, а то спрошу за базар строго и порядочно. Скиньтесь по рубчику лучше, закусь кончился.
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Горожанин30 января 2018, 22:44
В ответ на комментарий пользователя
Вы исполкомовские крысы куражитесь, пытаетесь зашугать и впиндюрить свои салават купере. Езжайте бл..ди сами туда. Люди жили в этом доме и будут там жить. А кому нужны доп. метры вертитесь на х... Они хотят просто жить в своих квартирах как и жили. Лучше на жкх свою злобу направили, чтобы они не только деньги собирали, но и дома вовремя ремонтировали. А этому дому просто нужен кап. ремонт.
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Экспертизу проводили? С чего решили, что там достаточно ремонта? Этот дом уже десятки лет назад требовал ремонта и до сих пор его нет, поэтому он уже реально аварийный, видно невооруженным взглядом
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Горожанин30 января 2018, 22:45
Я так понимаю, теперь все остались без бесплатного жилья. Да уж...в статье только про него пишут, а в заголовке типо все жильцы
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Горожанин30 января 2018, 22:45
Вообще, нужно определить стоимость их квартир, земли, если она их вообще, по закону, они опами почесали узаконить право собственности на нее, не опасаясь платить налог на землю.
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Горожанин30 января 2018, 22:50
В ответ на комментарий пользователя
Вообще, нужно определить стоимость их квартир, земли, если она их вообще, по закону, они опами почесали узаконить право собственности на нее, не опасаясь платить налог на землю.
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Ну, а дальше продавать инвесторам, распевая им песни, что о порог мергасовкого дома плещется атлантический океан и местная флора и фауна богата валютой, свисает, как лианы, знай срывай поутру.
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Горожанин30 января 2018, 22:55
В ответ на комментарий пользователя
Правильно. Кочерга знал наверняка, что дом аварийный когда покупал квартиру. Рассчитывал нахаляву новую в центре отхватить! Не вышло! Теперь что ж делать ?Только судиться!
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А стоимость земли под домом? Его исполком оплачивать не собирается?
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Горожанин30 января 2018, 23:01
В ответ на комментарий пользователя
А стоимость земли под домом? Его исполком оплачивать не собирается?
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Ты дурной если, зачем тебе рассказывать про "гарант"?
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Лия30 января 2018, 23:11
В ответ на комментарий пользователя
Правильно. Кочерга знал наверняка, что дом аварийный когда покупал квартиру. Рассчитывал нахаляву новую в центре отхватить! Не вышло! Теперь что ж делать ?Только судиться!
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На заявлении же написано ненужное зачеркнуть.он зачеркнул согласен.оставил не согласен. Че за бред пишут.
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Горожанин30 января 2018, 23:11
А проще всего, купить Кочерге хату в центре, и заживут они там с Плешковой пипеваючи. Но эта новость была бы важнее.
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Лия30 января 2018, 23:13
В ответ на комментарий пользователя
Правильно. Кочерга знал наверняка, что дом аварийный когда покупал квартиру. Рассчитывал нахаляву новую в центре отхватить! Не вышло! Теперь что ж делать ?Только судиться!
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На заявлении дата 14год. Срок давности 3года. Бред полный.. выселяют в 18году. Заявление в 14 году написано
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Горожанин30 января 2018, 23:17
В ответ на комментарий пользователя
А проще всего, купить Кочерге хату в центре, и заживут они там с Плешковой пипеваючи. Но эта новость была бы важнее.
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В эпицентре бессмысленных бюджетных расходов и последующих девалваций. В направлении правильного выбора.
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Горожанин30 января 2018, 23:23
В ответ на комментарий пользователя
В эпицентре бессмысленных бюджетных расходов и последующих девалваций. В направлении правильного выбора.
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Может ваши пенчионеры купят кочерге дом с греческими статуями, все равно же не все доживут до чего-то там?
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Горожанин30 января 2018, 23:30
В ответ на комментарий пользователя
Может ваши пенчионеры купят кочерге дом с греческими статуями, все равно же не все доживут до чего-то там?
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Но это мало вероятно, поскольку у кочерги из всех наград, есть только очки и дырка в опе, но это есть у всех.
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Горожанин30 января 2018, 23:30
Полный произвол!
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Горожанин30 января 2018, 23:37
В ответ на комментарий пользователя
Карты, деньги, две лопаты. Так оно бывает, когда не можешь угомониться.
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Карты, деньги, кочерга! :-D
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Горожанин30 января 2018, 23:39
Какой-то буй с затылком тут явился. Привет, пока.
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Иван иванов30 января 2018, 23:52
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Гаражный30 января 2018, 23:56
В ответ на комментарий пользователя
На заявлении же написано ненужное зачеркнуть.он зачеркнул согласен.оставил не согласен. Че за бред пишут.
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я тоже в начале не понял ;-) Плешкова ниxepa не вкурила ситуацию
Кочерга ясно говорит: "И приложили такой акт, где я отказался от выкупной цены, но не с моей подписью".
ОТКАЗАЛСЯ, Карл! :-D И точно, в заявлении слово "Согласен" зачеркнуто :-P

Плешкова, не вводи людей в заблуждение!
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Гаражный30 января 2018, 23:57
В ответ на комментарий пользователя
На заявлении дата 14год. Срок давности 3года. Бред полный.. выселяют в 18году. Заявление в 14 году написано
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я тоже обратил внимание на 2014 год :)
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Горожанин30 января 2018, 23:59
В ответ на комментарий пользователя
Если тут есть люди кроме "удащливых", то Вы понимаете, что это место кому то нужно. Также как школа №11 на островского , которую снесли из-за надобности построить там парковку для спа центра принадлежащия "неизвестной" даме . Также и комбинат здоровья, лекго.
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Кому нужна была наркоманская 11 школа? Там и учиться то некому было. Бедные дети на физкультуре бегали по загазованному Булаку! Снесли и слава богу!
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Горожанин31 января 2018, 00:14
11 тысяч,это даже завышенная цена.Судя по фото дом аварийный.Лучше согласится
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Горожанин31 января 2018, 00:31
Удивительная просьба, просить сочувствия людей, жить в единоличностве в его центре, подальше от этих же людей, близь никому не нужного черного озера, за их же счет.
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