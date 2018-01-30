«Согласны на 11 тысяч». Жильцы Мергасовского дома обвиняют исполком в подделке документов

Власти Казани предоставили в суд документы с подписью жильцов, что те согласны отдать квартиры за «копейки»

Жителям Мергасовского дома, отказывающимся покидать квартиры, жилье в «Салават Купере» больше не предлагают. Теперь власти Казани предложили выкупить квартиры по 11 022 рубля за квадратный метр. Еще большим сюрпризом для жителей стало то, что они уже «согласились» на подобные условия.

Квартира в центре за 750 тысяч рублей?

Пятикомнатная квартира Тагира Маниева в центре города оценена в 756 109 рублей 20 копеек. Причем, судя по документам, предоставленными исполкомом, он сам согласился на такую стоимость.

- Они предлагают 750 тысяч, мол, забирай и радуйся, - поделился с порталом ProKazan.ru Тагир Маниев. - И приложили такой акт, где я отказался от выкупной цены, но не с моей подписью. Это подложные документы, я их не подписывал.

При этом квартиры в ЖК «Салават Купере» жильцам больше не предлагают. Прежние условия предоставления квартиры с равной площадью отменены.

Сейчас Вахитовский районный суд Казани перенес рассмотрение дела по переселению на 1 марта.

История противостояния жильцов Мергассовского дома и властей

Напомним, что администрация Казани принудительно расселяет жильцов Мергасовского дома в центре Казани. Большинству были предложены квартиры в ЖК "Салават Купере". Около 10 семей наотрез отказались переезжать и продолжают жить в доме, признанным аварийным. Они заявили, что готовы стоять "до бульдозеров".