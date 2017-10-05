Ледяной дождь и метель: синоптики объявили в Татарстане штормовое предупреждение

Непогода продлится в республике почти сутки

В Татарстане синоптики объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ледяного дождя и метели, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Непогода ожидается вечером 4 февраля, ночью и днем 5 февраля.

Ожидаются:

- очень сильный южный ветер 15-20 м/с, местами порывами до 25 м/с;

- сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, дождя;

- метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее;

- местами гололед, туман;

- на дорогах образование сильной гололедицы и снежных заносов;

Также с крыш зданий из-за обильных осадков может произойти сход снега.

В ГИБДД РТ ранее призвали водителей быть осторожными в условиях метели, избегая выезда на полосу для встречного движения.

Отметим, ранее стихия уже обрушилась на Москву, там из-за падения дерева погиб один человек и пострадали еще около пяти. В столичных аэропортах было задержано порядка 70 рейсов, в том числе несколько из них в Казань. В субботу вечером количество задержанных рейсов достигало 100, порядка 10 рейсов были отменены.