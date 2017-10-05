Штормовой ветер и ледяной дождь: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

В Татарстане ожидается сильное ухудшение погодных условий из-за выхода на Европейскую часть территории России активного циклона, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Так, 4-5 февраля при прохождении атмосферных фронтов ожидаются снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, а также сильный порывистый ветер до 19-24 м/с.
Завтра, 3 февраля, в Казани ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Ветер южный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 5-7 градусов мороза. На дорогах гололедица.
В ГИБДД РТ также призвали водителей быть осторожными в таких условиях, избегая выезда на полосу для встречного движения.