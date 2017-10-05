Источник: пьяный начальник уголовного розыска Альметьевска сбил человека и скрылся

В МВД уже заявили, как собираются наказать сотрудника

В Альметьевске инспекторы ГИБДД задержали сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в наезде на пешехода. Потерпевший госпитализирован в больницу. По информации редакции, он находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщил порталу ProKazan.ru собственный источник в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрие Игнатове. По предварительным данным, в 5 утра он совершил наезд и скрылся с места аварии. Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейский был пьян, от медосвидетельствования он отказался.

За проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел,а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого он понесет наказание в соответствие с законом.

На месте аварии работает комиссия под руководством начальника Управления по работе с личным составом и заместителя начальника Уголовного розыска МВД по Республике Татарстан.