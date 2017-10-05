На Жилплощадке спецотряд полиции со «стрельбой» задержал около тридцати парней

В Сети появилось видео полицейской операции

В Казани в микрорайоне Жилплощадка спецотряд полиции "Гром" вместе с представителями других отделений МВД задержал около тридцати парней, играющих в футбол на хоккейной площадке, в ходе операции, по словам очевидцев, были слышны выстрелы. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, подробности передает "Вечерняя Казань".

- 16 января около восьми часов вечера омоновцы забрали и увезли в 11-й отдел полиции подростков, игравших в футбол в хоккейной коробке около 130-й школы, и тех, кто стоял рядом с коробкой и следил за игрой. Среди них был и мой сын [...], ему 15 лет.Те, кто стоял у коробки, побежали при появлении омоновцев, которые несколько раз выстрелили поверх голов убегавших.



Обращались с нашими детьми как с преступниками: положили лицом в снег, продержали так минут двадцать, а тех, кто был снаружи, заставили ползти в коробку на корточках. Потом всех отвели в автобус, увезли в полицию и продержали там до часу ночи без объяснения причин. Сын у меня не бандит - он обычный подросток. В итоге нашим детям ничего не предъявили, отпустили и потом ни перед ними, ни перед нами никто даже не извинился! - рассказала жительница района Марина Шелкунова.

Всего, как стало известно ProKazan.ru, были задержаны около тридцати парней.

- Была получена оперативная информация, в ходе ее отработки были задержаны тридцать человек. Их опросили, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и проверили по базам данных, после чего отпустили, обязав явиться по требованию полиции, - сообщили ProKazan.ru, опровергнув также факт стрельбы.