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На Жилплощадке спецотряд полиции со «стрельбой» задержал около тридцати парней

На Жилплощадке спецотряд полиции со "стрельбой" задержал около тридцати парней
16+
Фото: скриншот (vk.com/id29898460)
В Сети появилось видео полицейской операции

В Казани в микрорайоне Жилплощадка спецотряд полиции "Гром" вместе с представителями других отделений МВД задержал около тридцати парней, играющих в футбол на хоккейной площадке, в ходе операции, по словам очевидцев, были слышны выстрелы. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, подробности передает "Вечерняя Казань".

- 16 января около восьми часов вечера омоновцы забрали и увезли в 11-й отдел полиции подростков, игравших в футбол в хоккейной коробке около 130-й школы, и тех, кто стоял рядом с коробкой и следил за игрой. Среди них был и мой сын [...], ему 15 лет.Те, кто стоял у коробки, побежали при появлении омоновцев, которые несколько раз выстрелили поверх голов убегавших.

Обращались с нашими детьми как с преступниками: положили лицом в снег, продержали так минут двадцать, а тех, кто был снаружи, заставили ползти в коробку на корточках. Потом всех отвели в автобус, увезли в полицию и продержали там до часу ночи без объяснения причин. Сын у меня не бандит - он обычный подросток. В итоге нашим детям ничего не предъявили, отпустили и потом ни перед ними, ни перед нами никто даже не извинился! - рассказала жительница района Марина Шелкунова.

Всего, как стало известно ProKazan.ru, были задержаны около тридцати парней. 

- Была получена оперативная информация, в ходе ее отработки были задержаны тридцать человек. Их опросили, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и проверили по базам данных, после чего отпустили, обязав явиться по требованию полиции, - сообщили ProKazan.ru, опровергнув также факт стрельбы.

 

 

Денис Зарипов, 02.02.2018, 19:43
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2018, 20:03
Хохорину самому 90-е мерещатся везде.
13
30
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Дед02 февраля 2018, 20:03
Менты совсем озверели, детям в футбол поиграть не дали, жесть!
32
41
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Наиль02 февраля 2018, 20:06
А че так оперативно чиновников воров то не ловите?ссыкотно)?
Лучший комментарий
9
95
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Горожанин02 февраля 2018, 20:10
"меня аж трясёт" слова из видео
Да если б не интернет вы бы ничего также по-прежнему и не знали.
Такие вещи всегда были ! Обычная отработка по ОПГ.
А сейчас как же ныть любят в комментариях что-то вроде " за детей страшно" " меня аж трясет" "на улицу выходить страшно"
типичный бабский скулёж
15
50
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин02 февраля 2018, 20:11
Это же "жилка", там каждый день так надо делать!
7
51
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Горожанин02 февраля 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Это же "жилка", там каждый день так надо делать!
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А например на Гарифьянова Зайцева Дубравная так делать не надо?8-* типичные сборы молодежи везде по всему городу а у вас какой-то стереотип о жилке%-8благодаря хайдеру наверну?
4
33
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Горожанин02 февраля 2018, 20:26
Хайдер тряс богачей
17
12
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Горожанин02 февраля 2018, 20:30
А за что в итоге загребли?За футбол?
4
15
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Горожанин02 февраля 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
"меня аж трясёт" слова из видео
Да если б не интернет вы бы ничего также по-прежнему и не знали.
Такие вещи всегда были ! Обычная отработка по ОПГ.
А сейчас как же ныть любят в комментариях что-то вроде " за детей страшно" " меня аж трясет" "на улицу выходить страшно"
типичный бабский скулёж
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https://
с 0-18 :-D:-D:-D
1
1
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 20:35
В ответ на комментарий пользователя
"меня аж трясёт" слова из видео
Да если б не интернет вы бы ничего также по-прежнему и не знали.
Такие вещи всегда были ! Обычная отработка по ОПГ.
А сейчас как же ныть любят в комментариях что-то вроде " за детей страшно" " меня аж трясет" "на улицу выходить страшно"
типичный бабский скулёж
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Слова "меня аж трясёт" произносятся с таким спокойствием:-D тем более у них славка за сигаретами пошёл:-D
2
8
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Ол02 февраля 2018, 20:42
Вам же русским языком сказано, больше трех не собираться. Двое играют в мяч,ну третьей болельщик. Нехрен ныть.
2
15
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Димон02 февраля 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Хайдер тряс богачей
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Конечно. Хрен ли с бедного возьмешь?
1
7
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Димон02 февраля 2018, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
Хайдер тряс богачей
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На видео не видно игры в футбол. В футбол на маленькой хоккейной площадке тридцати футболистам будет очень тесно.
4
15
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Димон02 февраля 2018, 21:22
"- Была получена оперативная информация, в ходе ее отработки были задержаны.." Информация о чем? Информация ни о чем.
8
3
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Леня02 февраля 2018, 21:32
Смешно прям. Как были ОПГ так они и остались. Никто их не победил. Ещё сильнее стали в таком мире. Умнее. То ли ещё будет.
3
14
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67602 февраля 2018, 21:39
Новый вид спорта футбол на льду 15 на 15 человек.
2
7
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67602 февраля 2018, 21:46
схема гопников казани
5
1
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Горожанин02 февраля 2018, 21:47
В ответ на комментарий пользователя
Менты совсем озверели, детям в футбол поиграть не дали, жесть!
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Молодёжь жилки
4
2
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Горожанин02 февраля 2018, 21:47
В ответ на комментарий пользователя
Менты совсем озверели, детям в футбол поиграть не дали, жесть!
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Молодёжь госить ментов
10
1
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Горожанин02 февраля 2018, 21:51
Гопники на сходняк пришли, а мячик забыли)))
Футбол там у них мля
1
14
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Горожанин02 февраля 2018, 21:58
Ребята подскажите а что с городом Казани случилось ?, везде амон с гайцами в каждом районе стоят вечером сегодня не знаете вчём причина
4
2
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Горожанин02 февраля 2018, 22:05
В ответ на комментарий пользователя
Ребята подскажите а что с городом Казани случилось ?, везде амон с гайцами в каждом районе стоят вечером сегодня не знаете вчём причина
Развернуть
Команда задушить лоховской ауе)
2
9
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Горожанин02 февраля 2018, 22:10
В ответ на комментарий пользователя
Ребята подскажите а что с городом Казани случилось ?, везде амон с гайцами в каждом районе стоят вечером сегодня не знаете вчём причина
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Пошел за сигаретами...Предупреждали ведь - курение до добра не доводит) Вывод: сиди дома и в танки играй)
3
7
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Горожанин02 февраля 2018, 22:36
это потому что на хоккейной площадке надо в хоккей, а не в футбол играть
1
7
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Горожанин02 февраля 2018, 22:37
А бетеэр был ?
1
1
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Горожанин02 февраля 2018, 22:58
В ответ на комментарий пользователя
Хайдер тряс богачей
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Дурак ты, что ле? :-D:-D
0
5
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Горо02 февраля 2018, 23:00
Мусора то давят инакомыслие и Навального , то мешают спортивным мероприятиям ....
4
3
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Горожанин02 февраля 2018, 23:00
В ответ на комментарий пользователя
Ребята подскажите а что с городом Казани случилось ?, везде амон с гайцами в каждом районе стоят вечером сегодня не знаете вчём причина
Развернуть
Гостт ''высокий'' засветился.
0
1
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Горожанин02 февраля 2018, 23:01
Плановый отбор отпечатков пальцев,потом это пригодится.
0
6
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Горожанин02 февраля 2018, 23:03
Вечером 15 летним дома надо сидеть ...а не потом чтоб матери ходили и говорили ой мой сыночек......
2
6
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Солидный человек02 февраля 2018, 23:11
Добавили в базу пацанчиков со сходняка. Нашли из-за чего вой поднимать.
3
7
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Горожанин02 февраля 2018, 23:14
а чо они "гусиным шагом" ходют, гопники?
Ни один не поднялся и не сказал: "Я пацан!"?
2
5
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 23:30
В ответ на комментарий пользователя
Команда задушить лоховской ауе)
Развернуть
АУЕ живее всех живых, сажая парней за мелочи менты сами провоцируют движение АУЕ.
5
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 23:34
В ответ на комментарий пользователя
а чо они "гусиным шагом" ходют, гопники?
Ни один не поднялся и не сказал: "Я пацан!"?
Развернуть
:-D:-D:-D:-D
-Я пацан!
-А сними штаны!... Фу, баба! Иди нах, шмара!
1
2
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 23:34
https://
1
1
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 23:35
Никакого движения не будет гос органы рулят везде . Закончились 90-е .
2
2
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 23:40
В ответ на комментарий пользователя
:-D:-D:-D:-D
-Я пацан!
-А сними штаны!... Фу, баба! Иди нах, шмара!
Развернуть
это ты из своего опыта, чтоле, а? :-D
0
0
Согласны с автором?
иван лукин02 февраля 2018, 23:55
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
1
0
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Горожанин02 февраля 2018, 23:58
В ответ на комментарий пользователя
АУЕ живее всех живых, сажая парней за мелочи менты сами провоцируют движение АУЕ.
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Брысь под шконку, мелочь) иди клей нюхай ауешник)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 00:00
В ответ на комментарий пользователя
а чо они "гусиным шагом" ходют, гопники?
Ни один не поднялся и не сказал: "Я пацан!"?
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Зато они потом гордиться будут:-D крылатые словечки будут вылетать из их уст особенно перед их молодыми девочками
0
1
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Горожанин03 февраля 2018, 00:02
В ответ на комментарий пользователя
Зато они потом гордиться будут:-D крылатые словечки будут вылетать из их уст особенно перед их молодыми девочками
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А девочка будет гордиться, что её парень "с улицы":-D
0
2
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Горожанин03 февраля 2018, 00:06
В ответ на комментарий пользователя
:-D:-D:-D:-D
-Я пацан!
-А сними штаны!... Фу, баба! Иди нах, шмара!
Развернуть
Я пацан
Докажи что ты пацан
А в каком месте ты пацан?
Пацаны по местам не определяются
2
0
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Горожанин03 февраля 2018, 00:11
В ответ на комментарий пользователя
Хохорину самому 90-е мерещатся везде.
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Да причём здесь 90-ые ? Люди - это такой же животный мир. Создаются стаи и выделяется лидер. Начиная с садиков и заканчивая различными пенсионерскими обществами везде есть лидер и соответственно группа . Вопрос только кто чем занимается. Проще говоря та же самая вертикаль власти или по-другому треугольник
2
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герцог03 февраля 2018, 01:30
правильно повязали я надеюсь их избили еще в отделе, уму разуму молодеж учить надо чтоб не мучилась от безделья и за навального не голосовала
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