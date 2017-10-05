В Казани прокуратура предупредила продавца за детские футболки со «шпаной» и «соской»

В Казани прокуратура вынесла предупреждение продавцу в интернет-магазине, который продавал детские футболки с надписями «Бандит», «Шпана», «Самец», «Детский криминал», «Киса», «Соска». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В нарушении законодательства, продавец не добавил в соцсетях знаки «18+» и «Запрещено для детей», при этом, согласно проведенной экспертизе, такие надписи на футболках обосновывают и оправдывают допустимость насилия. По закону среди детей подобная информация к распространению запрещена.

Прокуратура объявила предпринимателю предостережение, напомнив об ответственности за нарушение закона.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани магазин «Текстиль-центр» на проспекте Ибрагимова оштрафовали на 800 тыс рублей за продажу носков с изображением листа конопли.