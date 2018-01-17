В Казани магазин оштрафовали на 800 тыс рублей за продажу «неправильных» носков

В Казани магазин «Текстиль-центр» на проспекте Ибрагимова оштрафовали на 800 тыс рублей за продажу носков с изображением листа конопли. Об этом сообщает прокуратура РТ.

- По закону запрещена пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - сообщили в ведомстве.

В результате проверки по данному факту было возбуждено административное дело в отношении юридического лица - ООО «Нур Хоум». Товар с запрещенной символикой конфискован.