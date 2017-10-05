Стало известно, в каких районах Татарстана больше всего болеют раком

Больше всего болеют онкологическими заболеваниями в Азнакаевском районе республики — 530 случаев на 100 тыс населения. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил главный врач республиканского клинического онкологического диспансера Ильдар Хайруллин.

По его словам, причины связаны со средним возрастом жизни населения этого района.

- Чем выше средний возраст, тем выше уровень заболеваемости. В этом районе доля пожилого населения высока, - рассказали на пресс-конференции.

Также высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Зеленодольском, Лениногорском, Спасском, Сармановском и Муслюмовском районах.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Кировского, Приволжского и Авиастроительного районов Казани чаще других болеют онкологическими заболеваниями. Отмечается, что заболевания связаны с районом проживания.