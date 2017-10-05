Стало известно, в каких районах Казани чаще всего болеют раком

Жители Кировского, Приволжского и Авиастроительного районов Казани чаще других болеют онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили сегодня в ходе 23-й сессии Казанской городской думы.

Отмечается, что заболевания связаны с районом проживания.

- У жителей Вахитовского района чаще всего диагностируют заболевания эндокринной системы. А связано это с загрязнением от автотранспорта, - передает «Реальное время».

Также жители Кировского, Приволжского и Авиастроительного районов чаще других страдают болезнями дыхательной системы, поскольку здесь расположены крупные промышленные предприятия.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что казанский специалист Детской республиканской клинической больницы привез в Казань новый способ обрезания с использованием специального клея. Технологию бесшовной хирургии в урологии специалист освоил в Германии. Там врачи используют для обрезания специальный клей.