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В Татарстане предложили сделать прямыми выборы мэров и глав районов

В Татарстане предложили сделать прямыми выборы мэров и глав районов
16+
Фото: ProKazan.ru

В Татарстане на общественное обсуждение вынесли законопроект о прямых выборов мэров Казани и Набережных Челнов и глав Альметьевского и Нижнекамского районов. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытый Татарстан».

Сообщается, что с данной инициативой выступили депутаты Госсовета РТ от партии КПРФ Артем Прокофьев, Александр Комисаров и Хафиз Миргалимов.

Законопроект предусматривает избрание главы муниципального образования на выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

- Предлагается также восстановить право муниципальных районов республики на самостоятельное определение порядка избрания главы муниципального образования района республики, который может избираться на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава, - говорится в тексте документа.

Общественное обсуждение продлится до 5 февраля.

Напомним, ранее Госсовет Татарстана окончательно отклонил идею инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы глав городов и районов. Об этом сообщил глава Комитета Госсовета по государственному строительству Альберт Хабибуллин. По его словам, вопрос, который выносится на референдум, не соответствует российскому законодательству.

 

Люция Кашапова, 02.02.2018, 14:31
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2018, 14:35
Ой, не смешите мою бабушку, какие выборы?
Явка 100%, результат тоже 100%?:-D
1
20
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Горожанин02 февраля 2018, 14:37
ильсур трепещи!
3
28
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Горожанин02 февраля 2018, 14:46
а я хочу чтоб выбирали! оч правильная инициатива. а то ставят приближенных к верхушке власти, которые не в курсе ситуации в городе и начинают всё под свою гребенку гребсти.
Лучший комментарий
2
48
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я02 февраля 2018, 14:48
Что по этому поводу думает аульная аристократия? :-D
2
20
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Горожанин02 февраля 2018, 15:05
Все что не соответвунт Российскому закону присекать каленным железом.
1
11
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Горожанин02 февраля 2018, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
Все что не соответвунт Российскому закону присекать каленным железом.
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И то что соответствует - тоже
0
3
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Мини ханов02 февраля 2018, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
Что по этому поводу думает аульная аристократия? :-D
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Я сщитаю разогнать кпрф надо, тэк как родствэнников ощень много
9
3
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Горожанин02 февраля 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
а я хочу чтоб выбирали! оч правильная инициатива. а то ставят приближенных к верхушке власти, которые не в курсе ситуации в городе и начинают всё под свою гребенку гребсти.
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Баллотироваться будут такие же эффективные менеджеры и хапуги. Честный и порядочный туда не пройдет и не пойдет.
0
14
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Горожанин02 февраля 2018, 15:34
0
0
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Горожанин02 февраля 2018, 15:45
Если будут прямые выборы, при этом честные, тогда вся существующая структура власти изменится. Чиновники этого не допустят.
0
16
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Горожанин02 февраля 2018, 16:00
Наворавались час выборы придумали
0
7
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Горожанин02 февраля 2018, 16:30
Дайте хоть ссылку, не найти это голосование нигде
0
2
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Горожанин02 февраля 2018, 16:49
Погибли водитель, две студентки и пассажир из Башкирии. На популярном интернет-сервисе поиска попутчиков мужчина нашёл случайную машину Ford Focus и условился с 21-летним водителем о месте встречи. Вместе с ним в Focus сели две студентки 19 и 20 лет. Оригинал материала: ufa1.ru/text/incident/394256506503168.html
2
0
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Горожанин02 февраля 2018, 16:50
Не туда, заминусуйте плиз.
0
0
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Горожанин02 февраля 2018, 16:54
Это предлагали пятьсот тысяч раз. Не надоело еще...
2
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Горожанин02 февраля 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
ильсур трепещи!
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Не он же это решает, как и в Челнах. Есть Казгордума, есть Госсовет.
0
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Горожанин02 февраля 2018, 17:01
У нас каждый день орут что у нас демократия,какая демократия один клан у власти остальные приближенные вот и вся демократия
0
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Горожанин02 февраля 2018, 17:56
Давно пора.
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Бабайка02 февраля 2018, 17:59
Популизм несущий собой очередной обман и надежду на справедливость...
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Горожанин02 февраля 2018, 18:49
Деньги ляжку жгут. Куда еще пустить их как не на выборы.
0
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Горожанин02 февраля 2018, 20:01
В кремле с ума сойдут. Путин все это запретил после Беслана, в этом весь смысл его вертикали- ни какой демократии- она зло. Теперь пожинаем плоды ошибочных решений .
0
2
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Горожанин02 февраля 2018, 20:08
Баранам не позволят выбирать пастухов.
0
4
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Димон02 февраля 2018, 21:39
Идея не плохая. Я думаю, что в Казани Метшина выберут с большим перевесом голосов казанцев.
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Горожанин02 февраля 2018, 23:11
,,Чуровские,, методы уже наработаны
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иван лукин02 февраля 2018, 23:56
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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