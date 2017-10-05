В Татарстане предложили сделать прямыми выборы мэров и глав районов

В Татарстане на общественное обсуждение вынесли законопроект о прямых выборов мэров Казани и Набережных Челнов и глав Альметьевского и Нижнекамского районов. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытый Татарстан».

Сообщается, что с данной инициативой выступили депутаты Госсовета РТ от партии КПРФ Артем Прокофьев, Александр Комисаров и Хафиз Миргалимов.

Законопроект предусматривает избрание главы муниципального образования на выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

- Предлагается также восстановить право муниципальных районов республики на самостоятельное определение порядка избрания главы муниципального образования района республики, который может избираться на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава, - говорится в тексте документа.

Общественное обсуждение продлится до 5 февраля.

Напомним, ранее Госсовет Татарстана окончательно отклонил идею инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы глав городов и районов. Об этом сообщил глава Комитета Госсовета по государственному строительству Альберт Хабибуллин. По его словам, вопрос, который выносится на референдум, не соответствует российскому законодательству.