Госсовет РТ отклонил идею вернуть прямые выборы мэров

Сегодня Госсовет Татарстана окончательно отклонил идею инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы глав городов и районов. Об этом сообщил глава Комитета Госсовета по государственному строительству Альберт Хабибуллин.

По его словам, вопрос, который выносится на референдум, не соответствует российскому законодательству.

- Данный вопрос не может быть вынесен на референдум в Республике Татарстан, - сказал он, добавив, что нынешняя система назначения мэров является эффективной.

За отклонение проведения референдума проголосовал 71 депутат, передают idelreal.org.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана рассмотрела ходатайство оппозиционеров Набережных Челнов о регистрации инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы глав городов и районов. Отмечалось, что поданное ходатайство соответствует всем требованиям.