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Госсовет РТ отклонил идею вернуть прямые выборы мэров

Госсовет РТ отклонил идею вернуть прямые выборы мэров
16+
Фото: ProKazan.ru

Сегодня Госсовет Татарстана окончательно отклонил идею инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы глав городов и районов. Об этом сообщил глава Комитета Госсовета по государственному строительству Альберт Хабибуллин.

По его словам, вопрос, который выносится на референдум, не соответствует российскому законодательству.

- Данный вопрос не может быть вынесен на референдум в Республике Татарстан, - сказал он, добавив, что нынешняя система назначения мэров является эффективной.

За отклонение проведения референдума проголосовал 71 депутат, передают idelreal.org.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана рассмотрела ходатайство оппозиционеров Набережных Челнов о регистрации инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы глав городов и районов. Отмечалось, что поданное ходатайство соответствует всем требованиям.

Люция Кашапова, 29.11.2017, 16:45
Тэги: Политика
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Комментарии

Света29 ноября 2017, 16:48
Кто бы сомневался. Демократия только на словах. А думают в первую очередь о своих теплых местах
0
5
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Горожанин29 ноября 2017, 16:48
Опять пинка из Москвы ждут? :-D
0
2
Согласны с автором?
12829 ноября 2017, 16:52
"вопрос, который выносится на референдум, не соответствует российскому законодательству" Вопрос прямых выборов мэров не соответствует российскому законодательству? А в Москве зачем тогда голосованием мэра выбирали? Вы врать врите, конечно, но фантазию проявляйте иногда
0
4
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Горожанин29 ноября 2017, 17:14
Очень много не нежных структур во власти,госсовет в том числе со своими обслуживающими структурами,жрут бюджетные деньги.
0
0
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