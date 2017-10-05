В Казани могут поднять плату за проезд в общественном траспорте

Плата за проезд в общественном транспорте последний раз повышалась два года назад

В Казани могут поднять плату за проезд в общественном транспорте. Об этом заявил председатель комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

- Назрела необходимость повышения платы за проезд в общественном транспорте. Перевозчики уже дважды обращались в госкомитет по тарифам с просьбой повысить стоимость проезда, - цитирует «Реальное время» слова Абдулхакова.

По его словам, если их требования удовлетворят, то стоимость проезда изменится.

Отметим, что плата за проезд в общественном транспорте последний раз повышалась два года назад. Сейчас стоимость проезда в Казани составляет 25 рублей, при оплате транспортной картой - 23 рубля.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в текущем году изменится маршрутная сеть города. Необходимость в ее разработке обусловлена изменением федерального законодательства, а также активным развитием Казани. В частности, за последние годы в городе, преимущественно, на окраинах, были построены десятки новых ЖК, а на дорогах увеличилось количество автотранспорта.