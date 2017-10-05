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В Казани могут поднять плату за проезд в общественном траспорте

В Казани могут поднять плату за проезд в общественном траспорте
16+
Фото: ProKazan.ru
Плата за проезд в общественном транспорте последний раз повышалась два года назад

В Казани могут поднять плату за проезд в общественном транспорте. Об этом заявил председатель комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

- Назрела необходимость повышения платы за проезд в общественном транспорте. Перевозчики уже дважды обращались в госкомитет по тарифам с просьбой повысить стоимость проезда, - цитирует «Реальное время» слова Абдулхакова.

По его словам, если их требования удовлетворят, то стоимость проезда изменится.

Отметим, что плата за проезд в общественном транспорте последний раз повышалась два года назад. Сейчас стоимость проезда в Казани составляет 25 рублей, при оплате транспортной картой - 23 рубля.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в текущем году изменится маршрутная сеть города. Необходимость в ее разработке обусловлена изменением федерального законодательства, а также активным развитием Казани. В частности, за последние годы в городе, преимущественно, на окраинах, были построены десятки новых ЖК, а на дорогах увеличилось количество автотранспорта. 

Люция Кашапова, 29.01.2018, 09:59
Тэги: Общественный транспорт
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Комментарии

Горожанин29 января 2018, 10:06
Ну как всегда условий нет а плата растет
2
61
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Горожанин29 января 2018, 10:07
Ох*ели в край
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7
87
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Димон29 января 2018, 10:15
Бойкот выборам, не допустим эту ботексную рожу к власти!!!
19
64
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Горожанин29 января 2018, 10:15
Голосуем за Пу. .. Всё для народа!
16
41
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Горожанин29 января 2018, 10:17
И эти долбоящеры в исполкоме хотят, чтобы люди отказались от личных автомобилей.
4
55
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Горожанин29 января 2018, 10:26
А ведь в прошлый раз говорили, что один раз поднимут и больше не будут. И да тут все очень возмущались, грозились выйти на митинг и задавить власть. И в итоге пришло чел. 50 максимум. Сами виноваты. Вас грабят, потому что позволяете.
6
50
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:29
Теперь точно все на яндекс такси будут в булочную ездить.
5
28
Согласны с автором?
Форвард29 января 2018, 10:33
В ответ на комментарий пользователя
Голосуем за Пу. .. Всё для народа!
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Путин что ли тебе за проезд плату поднимает? Это наши татарстанские власти дают добро на это.
33
33
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Стас29 января 2018, 10:34
А снижение цен на все не назрело???????
1
41
Согласны с автором?
Нечто29 января 2018, 10:36
Вот куда еще выше а?Вот если сравнить, в моем зеленодольске ездят такие же нефазы стоимость проезда20р, в чистополе раз ко и нефазы там проезд вроде 17р, ну хватает же им, затраты думаю такие же. Нет, казани вечно мало. Удивляются что выручки мало. А мало кто знает, что в частных атп нет такой должности кондуктор, все работают без оформления и мед осмотров, ну и контроля за выручкой тоже. В муниципальных атп 2 и 4 часть оформлены, часть нет. Нужно сделать как в метроэлектротрансе, с ревизорами у каждого столба, с пересчитываеием кассы у кондуктора ревизорами. Сразу порядка больше будет
5
42
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Горожанин29 января 2018, 10:36
бесплатно должны возить, чтобы автомобилей на дороге меньше было где-то так делают, в какой-то справедливой стране
1
43
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Горожанин29 января 2018, 10:37
Сто рублей - не деньги! 8-*И самое главное - что бы кто всё это придумывает и сами на работу и с работы на общественном транспорте добирались. А не раз в год, облепленные (пардон) журналюгами......................................................................
4
24
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Горожанин29 января 2018, 10:59
Опять началось...
5
7
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Голос29 января 2018, 11:00
После выборов поднимут, ЖДЕМ8-*
0
24
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Горожанин29 января 2018, 11:01
В ответ на комментарий пользователя
называется сравнил хрен с пальцем! Чудо в перьях сравни для начала свой Зелендрыщинск с Казанью!
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реально не стоит сравнивать города . казань можно сравнить только с екб каким-нибудь, там вот 28. и народ вроде как не жалуется, даже при никакущем метро
12
7
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Горожанин29 января 2018, 11:06
Неужели республика не может взять на себя расходы транспорта? Это же для них семечки.
5
11
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:06
У чинуш дети подросли , вот и не хватает.
Да ещё недвижимость заграничная деньгу тянет.
3
19
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школьник29 января 2018, 11:08
Сразу ставьте 500 руб , НАРОД ПО ТЕРПИТ , не мелочитесь ! Нужно ПОМОЩЬ МИЛЛИАРДЕРАМ , ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ БОГАЧЕ !
3
22
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
Не хотелось бы зарплату как в Елабуге)) Уж лучше за автобус переплачу
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Причем тут зарплаты? Чиновники же речь про себестоимость перевозок ведут. Если автобусы те же, а людей они перевозят больше (в Казани больше население), то и зарабатывают они больше.
А при нашей схеме движения общественного транспорта, когда 5 км нельзя без пересадок проехать, дешевле ездить на машине или такси.
8
6
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:12
В целях экономии набрали джамшутов с рафшанами
Они ПДД РФ не учили.
4
10
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:13
В ответ на комментарий пользователя
Путин что ли тебе за проезд плату поднимает? Это наши татарстанские власти дают добро на это.
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какая власть такие и чинуши.
1
18
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
Даже при 50р за проезд От дешевле. К чему это?
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А где то и 18 руб за проезд только в Татарстане такой бардак
4
15
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:15
В ответ на комментарий пользователя
Неужели республика не может взять на себя расходы транспорта? Это же для них семечки.
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Потому что откатов очень много
0
9
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Tatar yegete29 января 2018, 11:17
Ә миңа Аурупа (Страсбур) ысуллары ошый: һәрбер тукталышта билетны суктырыр өчен җиһаз тора һәм шулай ук билетны да сатып алыр өчен аерым тора. Трамвайга кергәндә суктырылган билет бн керәсең, тикшерүчеләр маршрутлар буенча йөриләр һәм ыштраф салалар - 1000 евро кебек, ә билет бәясе 1.7 евродан бер юл өчен (ахырга тукталышка хәтле 1 сәгать эчендәтеләсд күпме күчә аласың) башлана. Тегендә һәм кире барыр өчен 3.3 €, аннары абонемент югары уку йортларында укучылар өчен аена 26 евродан башлана.
Чагыштырыр өчен: ипи бәясе 1.5 евродан башлана, сөт - 1.8, бәрәңге - 2.5 кила өчен бер 2.5 € бирәсең. Китаплар - бер 5 €-дан башлана (балалар өчен нәзек рәсемле китапчыклар).
11
2
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:19
Да Путин поднимает,путин говорит больше денег в казну,вот и поднимают цены Татарстанские власти.путин из рабочих нищету сделал, раньше рабочие больше начальников и даже директоров зарабатывали,пока Путин не пришел
6
7
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:23
После выборов! Инфа сотка
1
8
Согласны с автором?
Алекс29 января 2018, 11:29
"В Казани могут поднять плату за проезд в общественном траНспорте"
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По-моему, вопрос стоит не в том, что "могут - не могут", а в том, что "когда поднимут". Как это ни печально...:-(
Хотелось, чтобы и качество перевозок при этом росло, по крайней мере...
2
1
Согласны с автором?
Димон29 января 2018, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
А где то и 18 руб за проезд только в Татарстане такой бардак
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В Ульяновске!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:35
Автобусы ходят безобразно, часто проезжают остановки мимо, несмотря на машущих им людей. В салонах грязно и холодно. Такого безобразия нет нигде! С таким сервисом, они за чисто символическую плату должны возить, за 10 рублей, не более
0
11
Согласны с автором?
гость29 января 2018, 11:35
бензин солярка растут ! это естественно что проезд дорожает,так же коммунальные услуги.
6
2
Согласны с автором?
я29 января 2018, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Голосуем за Пу. .. Всё для народа!
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Опять не понимаю,при чем Путин, если повышают плату за проезд у нас в Казани??? Это наши не могут насытиться и набить свои карманы.Сколько можно испытывать терпение народа? БЕСПРЕДЕЛ!!!
5
4
Согласны с автором?
Иван29 января 2018, 11:48
Проезд 25 рублей для Казани, очень даже не дешево. Обратил внимание, кондуктора особенно не торопятся обилечивать пассажиров. Много народа проезжает, так и не оплатив проезд. Не раз видел, как считыватели с карт были не исправны, и народ проезжал бесплатно, это не особо расстраивало кондуктора, видно нет привязки к результату. Зачастую кондуктор, взяв с пассажира деньги, не дают им билет, следовательно, зачем ему за эти деньги отчитываться.
Что касается проездных карт и тарифам по ним, то они сделаны так, чтобы ничего не делая рубить "капусту". Недавно был в Москве, так там каких только тарифов нет. Если кого-то пугает сумма 55 руб., то это платит, кто берет карту на несколько поездок. Если ты берешь карту на постоянную основу (на месяц или 60 и более поездок), то по ней проезд будет уже стоить 27 руб., разница значительна. С этой картой можно ездить и в метро и на наземном общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай).
В Казане электротранспорт и автобусы разделены. Можно взять карту на количество поездок (стоимость 1 проезда 23 руб.) или карту на 50 поездок, (стоит 750 руб., или 15 руб за поездку), но нужно выбрать, автобус или электротранспорт. Причем картой может в транспорте воспользоваться только один человек. Зачем же тогда лимит ставить, в чем смысл? Сейчас на улице холодно, и чтобы ребенок не мерз на остановке, приходится покупать 2-е карты, одну на троллейбус (50 поездок, в качестве основной) и дополнительную на несколько поездок на автобус. Причем если на карте троллейбусной не закончились деньги (допустим 26 числа текущего месяца), то ее оказывается можно пополнить только в первый день следующего месяца, иначе в предыдущем месяце пропадут неиспользованные поездки. Представляете, какие очереди 1 числа на пополнение карт стоят? То есть ты в любом случае должен воспользоваться второй картой, либо купить третью и чередовать ее по месяцам, чтобы вносить деньги заблаговременно.
Вот так организована у нас в городе работа по оплате транспорта, легче же поднять тариф (для этого много ума не нужно), чем подумать как по другому можно поднять собираемость за оказываемые услуги. Например, в Москве вход в наземный транспорт через переднюю дверь и турникет, это несколько замедляет движение транспорта, но отпадает необходимость в кондукторах, а это статья расходов.
3
11
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:50
В ответ на комментарий пользователя
Опять не понимаю,при чем Путин, если повышают плату за проезд у нас в Казани??? Это наши не могут насытиться и набить свои карманы.Сколько можно испытывать терпение народа? БЕСПРЕДЕЛ!!!
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Путин дал власть регионам а если бы не дал все было бы хорошо а тут деньги с бюджета идут и пока идут по карманам чинуш уходят а малая остается и потом снова денег нет, но вы держитесь! Россия страна нефти и газа а большинство живет в нищете и вынуждено горбатиться за копейки что бы выжить.
0
6
Согласны с автором?
городничий29 января 2018, 11:51
Потому что один придет стонет и другой-все стонут.В рыночной экономике ничего у большинства населения получаться не может-this is teory
3
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:56
Вот вы возмущаетесь по поводу повышения, доказываете, а зайдет и напишет комментарий перевозчик, кондуктор или водитель общ.транспорта и за ним тоже своя правда будет.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Потому что один придет стонет и другой-все стонут.В рыночной экономике ничего у большинства населения получаться не может-this is teory
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Да, лучше другой чем этот просто боимся что будет хуже. Этот вон уже как Сталин правит , но Сталин не был олигархом он умер в стопатанных башмаках и для России он сделал многое.
1
4
Согласны с автором?
Владимир29 января 2018, 12:02
В ответ на комментарий пользователя
Бойкот выборам, не допустим эту ботексную рожу к власти!!!
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Я хоть и за Навального, но понимаю, что нечего у него не выйдет, но не идти на выборы это еще более вешалка, что сходить и проголосовать за кого угодно, не не за царя несменяемого.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
Я хоть и за Навального, но понимаю, что нечего у него не выйдет, но не идти на выборы это еще более вешалка, что сходить и проголосовать за кого угодно, не не за царя несменяемого.
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Сходишь проголосуешь и твой голос как и другие за царя сделают наивный ты! :-)
1
3
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Сходишь проголосуешь и твой голос как и другие за царя сделают наивный ты! :-)
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Какие выборы вы о чем это вам не Европа это Россия где везде бардак тем более на избирательных участка, выборах каждый год одно и тоже и снова Путин и в этот раз и еще сто лет. Тут голосуй не голосуй а выберут Путина. Все продажное!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
А ведь в прошлый раз говорили, что один раз поднимут и больше не будут. И да тут все очень возмущались, грозились выйти на митинг и задавить власть. И в итоге пришло чел. 50 максимум. Сами виноваты. Вас грабят, потому что позволяете.
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А недавно писали, что в Татарстане дорогой транспорт, среди регионов Поволжья. Просто эпоха обогащения и воровства вовремя обнищания населения продолжается. Приезд.Путина только.,вселил подтвердил.продолжение этого курса. По выступлению главы сельского хозяйства с его.требованием выделить 25 млрд. рублей на посевы тоже этотподтверждает.Так что, после 18 марта, любители вставать на грабли, готовьтесь пояса еще 6 лет подтягивать, пока позвоночник не стянете. :-D
1
2
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
А ведь в прошлый раз говорили, что один раз поднимут и больше не будут. И да тут все очень возмущались, грозились выйти на митинг и задавить власть. И в итоге пришло чел. 50 максимум. Сами виноваты. Вас грабят, потому что позволяете.
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Вы всерьез верите, что один раз могут поднять и больше не будут? 8-|8-|8-| /Надо быть полным лохом, чтобы в это верить, и надо быть полным идиотом, чтобы такое обещать
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Горожанин29 января 2018, 12:37
Ну вот. Кому, что там Путин повысил? Пенсии говорите, бюджетникам зарплаты? А теперь возвращайте, за счет повышения цен. А еще ЖКХ вырастут.и после выборов, все опять нишеброды. :-D
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