Наверх
На Татарстан обрушится мощный снегопад. За раз выпадет двухнедельное количество снега
12:45, сегодня8
В Татарстане осудили экс-главу исполкома, который присвоил квартиру
12:59, сегодня7
В Казани грязный снег с Кремлевской набережной скинули прямо в Казанку
12:33, сегодня12
Казанская гонщица о насмешках, сломанных ребрах и езде на автобусе
12:33, сегодня8
Новое место: бар-ресторан с аргентинским грилем и супом дня на костре
Обыски в Минздраве РТ: на допрос в СК доставлена заместитель министра
12:07, сегодня22
Реклама
В Деревне Универсиады задержали двух студентов из Узбекистана, избивших пьяного казанца
11:59, сегодня11
Глава Следственного комитета РФ попросил возбудить уголовные дела на двух судей из Казани
11:33, сегодня17
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
В Казани пенсионерка сообщила в полицию о листовках "за Навального", расклеенных в лифте
11:19, сегодня33
ВТБ выдал первые 50 тысяч купюр нового образца
11:07, сегодня5
Лунное затмение в Казани: в соцсетях появились фото и видео
10:54, сегодня7
В Казани напротив Кремля студент КФУ выпал из окна и погиб
10:54, сегодня12
У виновника смертельной погони у "Парк Хауса" оказалось почти 30 штрафов за нарушения ПДД
10:24, сегодня19
В Казани лестницу в Ленинском саду хотят признать объектом культурного наследия
10:19, сегодня16
Статуя Свободы, бургеры и Оскар Уайльд: "Инстаграм" игроков сборной России по бадминтону
10:05, сегодня
Гендиректор Казанского вертолетного завода покидает свой пост
09:35, сегодня20
Глава ЦИК РТ о камерах на участках, «зачистках» членов комиссии и листовках Навального
09:12, сегодня20
СМИ: ломбарды начнут выдавать микрокредиты «до зарплаты»
08:59, сегодня8
В Казани участились случаи ограбления квартир посреди дня
08:41, сегодня
На уличное освещение Казани потратили более 30 млн рублей
08:34, сегодня3
Полицейских, арестованных по делу Пиркина, перевели из СИЗО Чистополя в Казань из-за угроз
08:12, сегодня19
Сегодня в Казани ожидается 11 градусов мороза
06:17, сегодня3
Власти Казани потратили на прочистку ливневок 100 миллионов рублей
19:30, 31.01.201825
В Татарстане стали давать меньше взяток
19:18, 31.01.201819
Два километра в час: почему Казани нужна новая дорога в «Салават Купере»
17:47, 31.01.201863
В Нижнекамске собираются снести будку на лыжной базе, в которой зарезали лыжницу
17:39, 31.01.201814
Министр ЖКХ России назвал Татарстан самым благоустроенным регионом России
17:25, 31.01.201825
В Казани осудили профессора КНИТУ за нелегальное лекарство для пчел
17:03, 31.01.201821
Двухметровые сугробы и невидимые полосы: активисты ОНФ проверили уборку снега в Казани
16:59, 31.01.201832
В 2017 году в Татарстане каждый шестой погибший в ДТП был без ремня безопасности
16:19, 31.01.201815
Завтра в Казани ожидается снег и 15 градусов мороза
16:17, 31.01.2018
В Казани ищут водителя, который сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
16:08, 31.01.20183
В Казани открывается музeй сaмогона: посетители после экскурсии смогут отведать "первача"
15:50, 31.01.201832
Высланный из России индус обратно вернулся в Челны
15:34, 31.01.201823
Соцсети: найденная повешенной школьница в Зеленодольске обвинила в смерти мать
15:19, 31.01.201838
В Казани осудили жителя Оренбурга, за день угнавшего Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti
14:59, 31.01.20185
Жительница Татарстана требует с больницы 1,5 млн рублей за смерть 2-летней дочери
14:57, 31.01.201819
Полиция задержала иностранца, укравшего в казанской кофейне 3 млн рублей у бизнесмена
14:24, 31.01.201818
Кандидат в президенты из Казани сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Путина
14:19, 31.01.201862
В Казани продают ресторан «Парус»
14:03, 31.01.201821
«Спурт банк» задолжал своим кредиторам более 11 млрд рублей
13:29, 31.01.20188
В Татарстане был уволен один из замминистров образования
12:52, 31.01.201821
В ГИБДД не стали наказывать водителя автобуса, который смотрел сериал за рулем
12:05, 31.01.201828
В Татарстане выпал серый снег
11:55, 31.01.201837
В Татарстане беременным приходится проезжать почти 300 км до роддомов‍
11:19, 31.01.20188
Общественники сообщили о тараканах в изоляторах МВД РТ
10:59, 31.01.201834
В Татарстане двое мужчин изнасиловали школьницу на берегу реки
10:14, 31.01.201823
Минниханов поздравил бизнесменов Татарстана, включенных в "кремлевский доклад США"
10:10, 31.01.201836
В Казани задержан подполковник УФСИН по РТ
09:44, 31.01.201832
В Нижнекамске территорию базы «Алмаш», где убили лыжницу, ежедневно патрулирует полиция
09:23, 31.01.201822
Столица Татарстана стала одним из самых зарабатывающих городов в России
08:55, 31.01.201829
СМИ: в российских школах могут появиться уроки психологии
08:31, 31.01.201815
Президент Татарстана вручил сотрудникам ГИБДД 50 новых автомобилей
08:11, 31.01.201850
Сегодня в Казани ожидается метель и 14 градусов мороза
06:16, 31.01.2018
«Согласны на 11 тысяч». Жильцы Мергасовского дома обвиняют исполком в подделке документов
18:09, 30.01.201894
СМИ: в России все больше граждан могут объявить себя банкротами
18:07, 30.01.201826
Водители казанской «скорой» назвали клеветой слова коллеги о ремонте машин за свой счет
17:53, 30.01.201886
Завтра в Казани ожидается метель
17:19, 30.01.20182
В Казани будут судить мужчину, который по очереди надругался над постоялицами гостиницы
17:07, 30.01.201831
В Набережных Челнах мужчина погиб от взрыва колеса грузовика
16:43, 30.01.20187
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Глава ЦИК РТ о камерах на участках, «зачистках» членов комиссии и листовках Навального

Глава ЦИК РТ о камерах на участках, «зачистках» членов комиссии и листовках Навального
16+
Фото: Ольга Плешкова
Портал ProKazan.ru публикует самые интересные высказывания главы республиканского ЦИК о предстоящих выбрах

31 января стартовала кампания по приему заявлений от граждан, желающих проголосовать на выборах президента России не по месту прописки. Глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов рассказал, что уже 10 часам утра через центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске было подано 28 таких заявлений

Для того, чтобы иметь возможность проголосовать вне своего места прописки, необходимо до 12 марта лично,с паспортом обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или воспользоваться сервисом на портале Госуслуг. Если избиратель не может самостоятельно подать заявление по состоянию здоровья, то сообщить он об этом может с помощью социального работника, а представитель избиркома приедут к нему в день голосования домой.

О видеокамерах на избирательных участках

- В день голосования 940 избирательных участков будут оснащены видеокамерами. В список попали наиболее крупные участки, с проходимостью более 1000 человек. Порядок предполагает, что любой гражданин с помощью этих камер сможет понаблюдать за процессом голосования в режиме онлайн в любом регионе.

О трансляциях журналистов и блогеров в соцсетях

- Для проведения трансляции с места у журналиста должно быть аккредитованное удостоверение. Есть специально отведенные места, где можно вести видеозапись, не нарушая правила. Проводить трансляцию любому избирателю нельзя, надо помнить, что мы обеспечиваем тайну голосования.

О "зачистке" членов избиркома

- У нас организацией выборов занимаются порядка 21 тысячи человек. Среди них есть представители сферы образования, ЖКХ и других отраслей. Все эти люди работают на общественных началах. Мы выстроили нашу работу и учебную программу, исходя из этого. Мы очень внимательно проанализировали все те вопросы, которые поднимались к участковым комиссиям не только в нашей республике, но и по стране в целом. Сделали определенные выводы и внесли коррективы в программу обучения. И сегодня проводим достаточно серьезные учебные мероприятия наших организаторов выборного процесса, — ушел от прямого ответа на вопрос спикер.

О листовках Алексея Навального

- Было обращение Министерства внутренних дел с информацией о распространении в Казани печатных материалов формата А4. Центральная избирательная комиссия исходя из норм законодательства признала эти материалы незаконными агитационными материалами и соответственно направила в МВД Татарстана представление о пресечении нарушения. Более предметно аргументация расписана там.

О реакции ЦИК РТ на инцидент с рекламным плакатом кандидата в президенты России Павла Грудинина, который был заклеен, потому как находился на пути следования кортежа Владимира Путина

- У нас не было официального обращения ни от партии, ни от штаба кандидата. Если такие обращения будут, конечно, мы будем адекватно реагировать на эти вещи.

Ольга Плешкова, 01.02.2018, 09:12
Тэги: Выборы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Дмитрий01 февраля 2018, 09:19
В этот раз вам жуликам из цика и правящией верхушки не удасться обмануть народ !! Грудинин наш президент !! Голосуем за Грудинина товарищи !!!
17
10
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 09:46
Очередной раз хотите получить граблями по носу? Идите голосовать за кого угодно, все равно в Татарстане будет 80%.
Лучший комментарий
2
15
Согласны с автором?
Димон01 февраля 2018, 09:46
По физиономии видно. Будут подтасовки.
3
11
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 10:08
Только БОЙКОТ!!!
Минник конечно постарается сделать 80% за счет районов, где всегда 100% за царя!
3
15
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 10:16
В ответ на комментарий пользователя
По физиономии видно. Будут подтасовки.
Развернуть
)))ахахаах,5 балов за комент)))
6
2
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 10:17
В ответ на комментарий пользователя
По физиономии видно. Будут подтасовки.
Развернуть
баллов*
4
1
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 10:18
Прочитала ЦИРК РТ. Похоже так оно и правильнее
0
4
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:06
Голосуй, не голосуй всё равно получишь ...
0
3
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:07
Не будет 80%. Этого простоте не может.быть. Вся страна недовольна, 17 лет обещаний.и ничего.народ.не видит, кроме обогащения чиновников. Так что Это будут не.выборы, а. жесткие попытки ''выживания '' капитализма. А ''акулы '' готовы на всё, ради награбленного богатства. >:>
0
3
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
В этот раз вам жуликам из цика и правящией верхушки не удасться обмануть народ !! Грудинин наш президент !! Голосуем за Грудинина товарищи !!!
Развернуть
Почему же сразу же жуликам? Выборы еще не начались, вы уже ярлыки вешаете
3
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
Очередной раз хотите получить граблями по носу? Идите голосовать за кого угодно, все равно в Татарстане будет 80%.
Развернуть
Главное идите голосовать, все проценты зависят от вас самих
3
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
По физиономии видно. Будут подтасовки.
Развернуть
Это какой-то новый вид науки получения предсказаний по лицу?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:11
КОЛХОЗНО - деревенский МУЛЬТИМИЛЛИАРДЕР полез в президенты , а не лопнет от бабла , ???? Деревни нищяют , мужики покидают семьи , уезжают на заработки , попадая в рабство !!!! Как он ЗАработал МИЛИАРДЫ ??????ПО ЧЕМУ ХРАНИТ МИЛЛИАРДЫ ДОЛОРОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ,,, ???? ПОЧЕМУ ? ? ?
3
5
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
Только БОЙКОТ!!!
Минник конечно постарается сделать 80% за счет районов, где всегда 100% за царя!
Развернуть
Ахах, вот такие очень смешат. Призывают бойкотировать выборы, а потом удивляются цифрам. Человеческая глупость
4
2
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
КОЛХОЗНО - деревенский МУЛЬТИМИЛЛИАРДЕР полез в президенты , а не лопнет от бабла , ???? Деревни нищяют , мужики покидают семьи , уезжают на заработки , попадая в рабство !!!! Как он ЗАработал МИЛИАРДЫ ??????ПО ЧЕМУ ХРАНИТ МИЛЛИАРДЫ ДОЛОРОВ ЗАГРАНИЦЕЙ ,,, ???? ПОЧЕМУ ? ? ?
Развернуть
Руки прочь от Грудинина! КАзёл.
4
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
Ахах, вот такие очень смешат. Призывают бойкотировать выборы, а потом удивляются цифрам. Человеческая глупость
Развернуть
И ходили на участки ("отдать бюллетень за кого угодно, кроме"), и белые ленты повязывали. Тогда никто из близких и дальних знакомых за едро не голосовал, но в Татарстане были рекордные проценты. Зачем участвовать в фарсе - выборах, которыхна деле нет?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:36
Обращение к подписавшему " КАзёл " , ты и есть тупой козёл , честным трудом МИЛЛАРДЕРОМ не станешь ! Только воровством , обманом , подлостью и прочей мерзость ю !
0
2
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 13:04
В ответ на комментарий пользователя
Руки прочь от Грудинина! КАзёл.
Развернуть
Грудин ппрокладка путина а ты дебил твой влажный грулдин пелдераст усатый а ты шваль дешевка сдохни падаль НЕ ХОДИМ НА ВЫБОРЫ сосут они наш член!

скоты уроды коммуняки декбилы стоит ли ходить??протоколы уже заполнены ...за лысого старика голосовать?? любящего целовать мальчиков??НЕЕЕЕЕза педофилов голосутесами члены цик!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 13:05
В ответ на комментарий пользователя
Почему же сразу же жуликам? Выборы еще не начались, вы уже ярлыки вешаете
Развернуть
Потоум что знаем вы жулики ВОРЫ И ЖУЛИКИ!! ваше место петля жжулики вы вонбчие ваши выборы фарс сосит е! грязь в ыполдзлупная иваши грудины и остальные грязь позорная ваши кандидаты сборище педерастов и проститутки
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поддерживаете ли вы российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом?

До окончания голосования осталось:
Да, буду за них болетьНет, они - предателиМне без разницы, не смотрю Олимпиаду
Голосов: 24
Голосовать
Голосов: 18
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru