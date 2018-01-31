Глава ЦИК РТ о камерах на участках, «зачистках» членов комиссии и листовках Навального

Портал ProKazan.ru публикует самые интересные высказывания главы республиканского ЦИК о предстоящих выбрах

31 января стартовала кампания по приему заявлений от граждан, желающих проголосовать на выборах президента России не по месту прописки. Глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов рассказал, что уже 10 часам утра через центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске было подано 28 таких заявлений

Для того, чтобы иметь возможность проголосовать вне своего места прописки, необходимо до 12 марта лично,с паспортом обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или воспользоваться сервисом на портале Госуслуг. Если избиратель не может самостоятельно подать заявление по состоянию здоровья, то сообщить он об этом может с помощью социального работника, а представитель избиркома приедут к нему в день голосования домой.

О видеокамерах на избирательных участках

- В день голосования 940 избирательных участков будут оснащены видеокамерами. В список попали наиболее крупные участки, с проходимостью более 1000 человек. Порядок предполагает, что любой гражданин с помощью этих камер сможет понаблюдать за процессом голосования в режиме онлайн в любом регионе.

О трансляциях журналистов и блогеров в соцсетях

- Для проведения трансляции с места у журналиста должно быть аккредитованное удостоверение. Есть специально отведенные места, где можно вести видеозапись, не нарушая правила. Проводить трансляцию любому избирателю нельзя, надо помнить, что мы обеспечиваем тайну голосования.

О "зачистке" членов избиркома

- У нас организацией выборов занимаются порядка 21 тысячи человек. Среди них есть представители сферы образования, ЖКХ и других отраслей. Все эти люди работают на общественных началах. Мы выстроили нашу работу и учебную программу, исходя из этого. Мы очень внимательно проанализировали все те вопросы, которые поднимались к участковым комиссиям не только в нашей республике, но и по стране в целом. Сделали определенные выводы и внесли коррективы в программу обучения. И сегодня проводим достаточно серьезные учебные мероприятия наших организаторов выборного процесса, — ушел от прямого ответа на вопрос спикер.

О листовках Алексея Навального

- Было обращение Министерства внутренних дел с информацией о распространении в Казани печатных материалов формата А4. Центральная избирательная комиссия исходя из норм законодательства признала эти материалы незаконными агитационными материалами и соответственно направила в МВД Татарстана представление о пресечении нарушения. Более предметно аргументация расписана там.

О реакции ЦИК РТ на инцидент с рекламным плакатом кандидата в президенты России Павла Грудинина, который был заклеен, потому как находился на пути следования кортежа Владимира Путина

- У нас не было официального обращения ни от партии, ни от штаба кандидата. Если такие обращения будут, конечно, мы будем адекватно реагировать на эти вещи.