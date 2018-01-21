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Предвыборная «истерия» в Казани: задержание волонтера Навального и «плюющие» листовки

Предвыборная "истерия" в Казани: задержание волонтера Навального и "плюющие" листовки
16+
Фото: личная страница vk.com
Во множестве мест по всему городу были расклеены оппозиционные листовки

В Казани в последние несколько дней активизировались сторонники оппозиционного политика Алексея Навального и политического деятеля Михаила Ходорковского , в итоге во множестве мест по всему городу были расклеены листовки и задержан 65-летний волонтер штаба Навального. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

17 января в более чем 30 городах России стартовала акция, в рамках которой предлагается клеить стикеры с текстом "Мне плевать на всех, избираюсь как хочу" на официальной рекламе президентских выборов. 

- 18 января подобная листовка была обнаружена на входной двери общественной приемной партии "Единая Россия", а 19 января на рекламных щитах по улице Вишневского, - сообщили ProKazan.ru.

Также 19 января полиция задержала на улице Столярова волонтера Навального, который расклеивал листовки с призывами к забастовке избирателей - акции, которую Навальный объявил в связи с решением ЦИК РФ не допускать его к участию в президентских выборах из-за судимости. Мэрия Казани ранее не согласовала местному штабу Навального проведение митинга и шествия в центре города в поддержку "забастовки".

- Задержанный рассказал, что взял листовки в штабе Навального, однако после отказался от показаний, сославшись на Конституцию России. У мужчины было найдено еще около 50 таких же листовок, - сообщили ProKazan.ru.

Напомним, очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении в них участвовать Владимир Путин еще несколько кандидатов. Ожидается, что Путин приедет в Казань 25 января.

Денис Зарипов, 22.01.2018, 14:40
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин22 января 2018, 14:48
За что задержали? Здравствуй ж...па 30 год? Когда тройки введете?
13
38
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Вредный22 января 2018, 15:00
Когда пенсии и зарплаты поднимут?
2
24
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Горожанин22 января 2018, 15:04
Спасибо редакции за фото наклейки!:-D
4
13
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Горожанин22 января 2018, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
За что задержали? Здравствуй ж...па 30 год? Когда тройки введете?
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Какой 30-год !?? Твои коллеги обычно 37-й со стонами вспоминают . Эх ты , двоечник ...
19
10
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Горожанин22 января 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
К сожалению , наш Президент слишком человечен и мягок . Тройки не введут . Можешь не трястись на своей кухне .
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Какой именно? А тот тут, одни Иваны Васильевичи.
11
3
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Горожанин22 января 2018, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
Какой 30-год !?? Твои коллеги обычно 37-й со стонами вспоминают . Эх ты , двоечник ...
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Сейчас вам тут, холодное лето 53 устроят.В честь выборов амнистию лидерам 90 -х:-D
2
10
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Горожанин22 января 2018, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
К сожалению , наш Президент слишком человечен и мягок . Тройки не введут . Можешь не трястись на своей кухне .
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А будь ты немцем, говорил бы "Гитлера на вас нет"?
1
4
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Горожанин22 января 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Когда пенсии и зарплаты поднимут?
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Когда капиталистов заставят вернуть награбленное, за счет прихватизации социалистической собственности, построенное силами трудящихся для своих.потомков.:-P
Лучший комментарий
1
33
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Горожанин22 января 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
К сожалению , наш Президент слишком человечен и мягок . Тройки не введут . Можешь не трястись на своей кухне .
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Наш президент жулик без совести
5
25
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Ильнур Рамазанов22 января 2018, 15:39
А почему никто не ловит тех кто расклеивает листовки о работе ,когда это 100% обман? Листовки с объявлениями о посуточной аренде,пропаже котят,собачек,продаже и покупки квартир и т.д? Это же тоже расклейка.
0
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Горожанин22 января 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Кому вернуть?
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Мина. :-P
9
2
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Горожанин22 января 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Своей сраной агитацией только подъезды засоряют и портят общественное имущество. Штрафовать надо, как за границей.
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Ага, заграница нам поможет -как сказал алкаш.
0
7
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Горожанин22 января 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Точно, все на выборы, нужно обязательно проголосовать. Если не проголосовать, президентом Собчак станет. Или Жириновкий!
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Пральна. Голосуем за Грудинина! Или вы за продолжение нищания рабочих и пенсионеров, рост цен и дальнейшее обогащение олигархов? А?
14
5
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Горожанин22 января 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
Сина еще, возможно, в проекте только был, когда "капиталисты" все делили.
8
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Горожанин22 января 2018, 16:16
Как при царизме, жандармы за листовки прессуют..... >:>
1
15
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Реальных 22 см22 января 2018, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
Какой 30-год !?? Твои коллеги обычно 37-й со стонами вспоминают . Эх ты , двоечник ...
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тупое существо не знающее своей истории. Репресии собственного народа большевики начали с 18 года. К 30 годам они просто набрали такой размах что даже боялись что населения не хватит кормить эту ораву охраняющих и охраняемых. Сажали реально за украденный колосок пшеницы. Давали от 10 лет!
4
4
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Горожанин22 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Когда пенсии и зарплаты поднимут?
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за что:? суть капитализма: максимально заставить эксплуатируемого с минимальной отдачей части произведенного труда.
1
6
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Горожанин22 января 2018, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Когда пенсии и зарплаты поднимут?
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Ой если чуток поднимут в трое подоражает всё остальное!
0
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Горожанин22 января 2018, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
за что:? суть капитализма: максимально заставить эксплуатируемого с минимальной отдачей части произведенного труда.
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А то коммунисты не эксплуатировали никого. Экономика времен СССР иногда называется "государственным капитализмом" именно с позиций марсксизма. Трудящийся как не влядел средствами производства, так и не владеет, а тот, кому средства производства принадлежат, как эксплуатировал его, так и продолжил. На уровне определений все поменялось - роль частного капитала занял государственный, но у простого человека как ничего не было, так и не появилось, а на его горбу продолжили ездить.
11
4
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Горожанин22 января 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
А то коммунисты не эксплуатировали никого. Экономика времен СССР иногда называется "государственным капитализмом" именно с позиций марсксизма. Трудящийся как не влядел средствами производства, так и не владеет, а тот, кому средства производства принадлежат, как эксплуатировал его, так и продолжил. На уровне определений все поменялось - роль частного капитала занял государственный, но у простого человека как ничего не было, так и не появилось, а на его горбу продолжили ездить.
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согласен с вами. коммуняки те еще эксплуататоры были!
9
2
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Горожанин22 января 2018, 17:51
завыли
7
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Горожанин22 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
За руку ловил? Хлебало закрой!
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Давно уже все пойманы за руку, и друг президента Медведев, и друг президента Сечин, и друг президента Ротенберг и все-все-все в его "семье", в том числе в единокровной. Надо просто внимательно заголовки новостей смотреть и уметь выводы, состоящии из двух-трех ступеней, а не одной делать.

Можно, вот, утверждать, что президент у власти неленгитимно. А почему? А все просто. У нас есть конституция, там написано, что президент не может находиться у власти более 2 сроков подряд. Что это может значить? Это может значить либо что президент может либо один раз избраться, либо два раза подряд. Не избрали второй раз, все, до свидания, получай пенсию, пиши мемуары. Не подряд 2 раза конституция уже не позволяет избираться. Либо это означает, что один человек может избираться сколько угодно раз, но в какой-то момент просто надо подсунуть другого чувака, чтоб он место погрел, а потом опять назад. Это даже звучит бредово - сменяемость власти за тем и нужна, чтобы граждане не засиживались, обживая свой быть и попутно торгуя виолончелями с Панамой. Но трактовка и правда неоднозначная, поэтому есть в россии конституционный суд, который решает такие противоречия. Вот конституционный суд сперва принял решение в пользу одной трактовки. А потом через какое-то время взял и поменял его. Че это за решение тогда, когда им как хочу так и ворочу? А хочу меняю вообще. Зачем тога чето решать вообще уполномоченным органом, если его решения ничего не стоят. Так что выходит, Путин у нас несколько раз балотировался в презилденты незаконно. Более того, он под себя изменил конституцию, самовольно продлив президентский срок. Это и называется переворот, нет? Была система, не позволявшая человеку вечно представлять общественно-политический институт, а сейчас систему взяли и поменяли. А вы говорите - хунта в Киеве.
0
12
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Горожанин22 января 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Спасибо редакции за фото наклейки!:-D
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Вот и фотку поменяли:-D Прально, очко ведь не железное.
6
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Горожанин22 января 2018, 18:11
Забастовка избирателей за свои права и за свое будущее
28 января в 14 часов
Васильченко, 6
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Чак Чак Норрисс22 января 2018, 18:57
Навальный-агент ЦРУ!Он очень богатый,ему америкосы деньги спонсируют за подрывную деятельность!
8
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Горожанин22 января 2018, 20:39
Ещё 6 лет с Путином страна не выдержит, продолжится обнищание народа на фоне зажравшихся жуликов! Это крах!!!
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Горожанин22 января 2018, 20:59
Достал уже этот Навальный, да лучше за собчашку проголосую....
Ну а тем, кого не устраивает нынешний президент и типа раньше было лучше - вы немного мозги то напрягите, вспомните это "хорошее" раньше...
Надоть верха почаще шерстить и сроки реальные вешать с полной конфискацией имущества всех близких родственников, а не цацкаться как с Васильевой - картины она суМка рисует видите ли..
4
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Горожанин22 января 2018, 22:12
В ответ на комментарий пользователя
Кого забыли ?:-D
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Горожанин22 января 2018, 22:15
"Оппозиционный политик и политический деятель" Обозвали , так обозвали.
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Горожанин22 января 2018, 22:16
Навальный Наш президент!
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