Предвыборная «истерия» в Казани: задержание волонтера Навального и «плюющие» листовки

Во множестве мест по всему городу были расклеены оппозиционные листовки

В Казани в последние несколько дней активизировались сторонники оппозиционного политика Алексея Навального и политического деятеля Михаила Ходорковского , в итоге во множестве мест по всему городу были расклеены листовки и задержан 65-летний волонтер штаба Навального. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

17 января в более чем 30 городах России стартовала акция, в рамках которой предлагается клеить стикеры с текстом "Мне плевать на всех, избираюсь как хочу" на официальной рекламе президентских выборов.

- 18 января подобная листовка была обнаружена на входной двери общественной приемной партии "Единая Россия", а 19 января на рекламных щитах по улице Вишневского, - сообщили ProKazan.ru.

Также 19 января полиция задержала на улице Столярова волонтера Навального, который расклеивал листовки с призывами к забастовке избирателей - акции, которую Навальный объявил в связи с решением ЦИК РФ не допускать его к участию в президентских выборах из-за судимости. Мэрия Казани ранее не согласовала местному штабу Навального проведение митинга и шествия в центре города в поддержку "забастовки".

- Задержанный рассказал, что взял листовки в штабе Навального, однако после отказался от показаний, сославшись на Конституцию России. У мужчины было найдено еще около 50 таких же листовок, - сообщили ProKazan.ru.

Напомним, очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении в них участвовать Владимир Путин еще несколько кандидатов. Ожидается, что Путин приедет в Казань 25 января.