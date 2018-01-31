Жительница Татарстана требует с больницы 1,5 млн рублей за смерть 2-летней дочери

Жительница Татарстана написала в суд иск к Нурлатской центральной районной больнице о компенсации морального вреда за смерть ее двухлетней дочери. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Женщина просит взыскать с больницы 1 млн рублей в свою пользу и 500 тыс рублей — в пользу ее 8-летнего сына.

- 8-летний мальчик, согласно заключению психолога-эксперта, испытывает повышенную тревожность, связанную с травмирующими воспоминаниями о потере сестренки, - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2016 года Юнусова без проведения обязательных процедур неверно оценила состояние ребенка. Кроме того, она не передала пациентку под наблюдение дежурному врачу и покинула рабочее место, в результате чего около 15 часов девочке не была оказана медицинская помощь.

На следующий день Резеда Юнусова не внесла обязательные сведения в медицинскую карту пациентки, без которой ее коллеги не могли организовать лечебный процесс. Из-за подобных нарушений, когда состояние девочки резко ухудшилось, дежурный врач не имел реальной возможности организовать правильную интенсивную терапию ребенку. В результате 2 августа девочка умерла.

31 июля 2017 года Нурлатский районный суд Татарстана признал Резеду Юнусову виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ).

В сентябре Верховный суд Татарстана оставил в силе основное наказание (ограничение свободы сроком на 1,5 года) и отменил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься медицинской деятельностью в течение года.