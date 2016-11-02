Верховный суд РТ разрешил врачу, виновной в смерти ребенка, работать в больнице

Сегодня, 15 сентября, Верховный суд РТ смягчил приговор заведующей педиатрическим отделением Нурлатской центральной районной больницы Резеде Юнусовой, которую признали виновной в смерти 2-летней девочки. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

- Основное наказание - ограничение свободы сроком на 1,5 года - оставлено без изменений, а дополнительное наказание в виде лишения права заниматься медицинской деятельностью в течение года — отменено, - сообщил представитель матери девочки, юрист Булат Мухамеджанов.

Напомним, 31 июля прошлого года Юнусова без проведения обязательных процедур неверно оценила состояние ребенка. Кроме того, она не передала пациентку под наблюдение дежурному врачу и покинула рабочее место, в результате чего около 15 часов девочке не была оказана медицинская помощь.

На следующий день Резеда Юнусова не внесла обязательные сведения в медицинскую карту пациентки, без которой ее коллеги не могли организовать лечебный процесс. Из-за подобных нарушений, когда состояние девочки резко ухудшилось, дежурный врач не имел реальной возможности организовать правильную интенсивную терапию ребенку.

В результате 2 августа девочка умерла.