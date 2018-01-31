«Спурт банк» задолжал своим кредиторам более 11 млрд рублей

Требования к банку предъявили более 2,3 тыс кредиторов

«Спурт банк» задолжал своим кредиторам более 11,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчете агенства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка.

Отмечается, что требования к банку предъявили более 2,3 тыс кредиторов.

Напомним, ранее АСВ обнаружило в кредитной организации недостачу на сумму более 1,1 млрд рублей. Скрытое имущество банка было обнаружено в татарстанском селе Бетьки. Площадь имущества составила 44,6 кв. м.

Центробанк России подал заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет на руководство «Спурт банка». Руководителей Спурт банка заподозрили в мошенничестве, присвоении и растрате средств, причинении имущественного ущерба, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

По данным фактам могут быть возбуждена дела по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Преднамеренное банкротство».

21 июля Центробанк отозвал лицензию у банка «Спурт». По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.