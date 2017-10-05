В «Спурт банке» выявили недостачу на 1,1 млрд рублей

Скрытое имущество банка было обнаружено в татарстанском селе Бетьки

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим обанкротившегося «Спурт банка», обнаружило в кредитной организации недостачу на сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Отмечается, что скрытое имущество банка было обнаружено в татарстанском селе Бетьки. Площадь имущества составила 44,6 кв. м.

- Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по кредитным договорам на общую сумму 984,2 млн рублей, - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе инвентаризации АСВ выявило имущество, которое не было учтено на балансовых счетах финансовой организации, в количестве 3475 единиц. Это мебель, банковское оборудование, оргтехника.

В настоящее время АСВ ведет работу по поиску имущества.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Центробанк России подал заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет на руководство «Спурт банка». Руководителей Спурт банка заподозрили в мошенничестве, присвоении и растрате средств, причинении имущественного ущерба, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

По данным фактам могут быть возбуждена дела по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Преднамеренное банкротство».

21 июля Центробанк отозвал лицензию у банка «Спурт». По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.