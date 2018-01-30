Братья Шаймиевы попали в «черный список» США

Всего в этом списке значится 210 имен

Радик и Айрат Шаймиевы попали в так называемый «черный список» США, передает агентство Bloomberg.

В этом списке всего значится 210 имен, среди них помимо братьев Шаймиевых есть и крупные чиновники из Татарстана — глава «Татнефти» Наиль Маганов, председатель совета директоров группы «ТАИФ» Рустем Сультеев, гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, президент ФК «Рубин». В списке также фигурирует и министр информатизации и связи РФ Николай Никифоров.

- Мы всегда исходили из того, что американские санкции - это навсегда. Мы не видим факторов, которые способны изменить ситуацию. Зато мы видим огромную заинтересованность европейских коллег в сотрудничестве. Мы настроены на взаимодействие, - прокомментировал Никифоров включение своей фамилии в список на итоговой коллегии минсвязи РТ.

Что это значит?

Когда политики попадают в «черный список», это означает, что ему будет уделено повышенное внимание со стороны американских спецслужб и органов. Для бизнесменов это означает потерю интереса со стороны американских компаний - им посоветовали не вкладывать деньги в бизнес, который связан с личностями "черного списка".