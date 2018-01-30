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Братья Шаймиевы попали в «черный список» США

Братья Шаймиевы попали в «черный список» США
16+
Фото: http://www.business-gazeta.ru - Радик и Айрат Шаймиевы
Всего в этом списке значится 210 имен

Радик и Айрат Шаймиевы попали в так называемый «черный список» США, передает агентство Bloomberg.

В этом списке всего значится 210 имен, среди них помимо братьев Шаймиевых есть и крупные чиновники из Татарстана — глава «Татнефти» Наиль Маганов, председатель совета директоров группы «ТАИФ» Рустем Сультеев, гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, президент ФК «Рубин». В списке также фигурирует и министр информатизации и связи РФ Николай Никифоров.

- Мы всегда исходили из того, что американские санкции - это навсегда. Мы не видим факторов, которые способны изменить ситуацию. Зато мы видим огромную заинтересованность европейских коллег в сотрудничестве. Мы настроены на взаимодействие, - прокомментировал Никифоров включение своей фамилии в список на итоговой коллегии минсвязи РТ.

Что это значит?

Когда политики попадают в «черный список», это означает, что ему будет уделено повышенное внимание со стороны американских спецслужб и органов. Для бизнесменов это означает потерю интереса со стороны американских компаний - им посоветовали не вкладывать деньги в бизнес, который связан с личностями "черного списка". 

Люция Кашапова, 30.01.2018, 16:19
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин30 января 2018, 16:24
Бгггг... Удащливые
5
60
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Горожанин30 января 2018, 16:24
Это прекрасно :-D
3
87
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Горожанин30 января 2018, 16:26
Надо еще миньку в список включить, и запретить выезд за рубеж, а то много слишком стал по заграницам шляться
Лучший комментарий
4
141
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Дмитрий30 января 2018, 16:26
Какая отличная новость !! Хоть что то америкосы полезного сделали !! Вот товарищи , все жулики теперь официально известны , хотя это еще ни весь список надо полагать !
5
99
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Горожанин30 января 2018, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Это прекрасно :-D
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Просто замечательно, может начнется когда -нибудь?:-D
3
49
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Горожанин30 января 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Это прекрасно :-D
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Вообще их из всех списков вычеркнуть надо.....
4
8
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Горожанин30 января 2018, 16:28
Феерично))) не дешего, не доступно и не патриатично))
3
9
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горожанка30 января 2018, 16:28
Ну не хотят американцы вести "бизнес по-русски".
0
36
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Горожанин30 января 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Какая отличная новость !! Хоть что то америкосы полезного сделали !! Вот товарищи , все жулики теперь официально известны , хотя это еще ни весь список надо полагать !
Развернуть
ааааа я не туда нажал...+100
3
23
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Вообще их из всех списков вычеркнуть надо.....
Развернуть
Почему?
2
3
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Горожанин30 января 2018, 16:30
У них такие лица.....ммм...интеллигентные:-D
Никакие костюмы и кресла не помогут.
1
32
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ага30 января 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Надо еще миньку в список включить, и запретить выезд за рубеж, а то много слишком стал по заграницам шляться
Развернуть
Амеры были бы вообще красавами, если бы еще запрещали (арестовывали имущество) и отслеживали покупки недвижимости нашей "элитой" за бугром. Тогда все напиз.....ное бабло крутилось бы внутри страны.
0
63
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Горожанин30 января 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
потомущто
5
7
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Анвар30 января 2018, 16:44
Да им пох.. срать они на эти санкции хотели.
12
13
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Горожанинм30 января 2018, 16:44
Смолоду кэфэнлэк тэ тэкмадэлэр что с ними. Богатые сабы участковый аскаров жаудат
3
3
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ага30 января 2018, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
У них такие лица.....ммм...интеллигентные:-D
Никакие костюмы и кресла не помогут.
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Это они, на фотке, отслеживают полет мухи.
0
24
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Горожанин30 января 2018, 16:44
В последнем абзаце, Никифоров жжёт.
0
14
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Горожанин30 января 2018, 16:47
Сначала чёрные списки. Потом Гуантанамо.
0
37
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Горожанин30 января 2018, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
Бгггг... Удащливые
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теперь только в турции отдыхать
0
16
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American30 января 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Амеры были бы вообще красавами, если бы еще запрещали (арестовывали имущество) и отслеживали покупки недвижимости нашей "элитой" за бугром. Тогда все напиз.....ное бабло крутилось бы внутри страны.
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Это тоже планируется, не все сразу. Замечательные новости, причем в перспективе на членов семей хотят распространить, и не видать им ни США, ни Европу, ни Австралию с Канадой, останутся только Хайнань, Вьетнам, и Эмираты. Пусть у них и учатся высоким манерам и этикету )) Что замечательно, честно работающим в России, все двери на Запад открыты.... Так что ждем продолжения, срали чиновники эти на головы россиянам, а им то же самое сделали, но гораздо более успешные, более умные, и более достойные.
1
34
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Горожанин30 января 2018, 16:55
Головная боль. Теперь надо искать замену на букву "а" в названии.
2
4
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Анвар30 января 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Это тоже планируется, не все сразу. Замечательные новости, причем в перспективе на членов семей хотят распространить, и не видать им ни США, ни Европу, ни Австралию с Канадой, останутся только Хайнань, Вьетнам, и Эмираты. Пусть у них и учатся высоким манерам и этикету )) Что замечательно, честно работающим в России, все двери на Запад открыты.... Так что ждем продолжения, срали чиновники эти на головы россиянам, а им то же самое сделали, но гораздо более успешные, более умные, и более достойные.
Развернуть
Ну ты и "неострый", честный россиянин не имеет средств чтобы поехать в пиндостан или гейропу. Так что пусть запрещают всё норм.
6
11
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Горожанин30 января 2018, 17:01
Ай малайлар...
0
4
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Анвар30 января 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
теперь только в турции отдыхать
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Борнео, Бали , Сейшелы.... так что они не плачут.
3
5
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Стас30 января 2018, 17:13
И в список ненависти жителей Татарстана!
0
22
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Горожанин30 января 2018, 17:13
Нам то что до этого, кроме США полно стран, где российское ворье может заныкать награбленные в России деньги, домой не вернут и в экономику страны не вложат!
1
10
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Горожанин30 января 2018, 17:26
Отличные новости! Пусть некуда не ездят, сидите дома. А то привыкли отдыхать лечится там и т. д
0
20
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Горожанин30 января 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
Да им пох.. срать они на эти санкции хотели.
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А доллары ведь тама очко жем- жем
1
11
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Горожанин30 января 2018, 17:36
Трамп нам все таки поможет!
0
22
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Горожанин30 января 2018, 17:36
Бабай болеет, Балалар под санкциями. Да что же это такое делается? Буржуинлар амирханские проклятые. Борып бэрдерергэ што ли их там всех. Тем более - 160 ый :Бар!!!
11
5
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Горожанин30 января 2018, 17:53
люмпены радуются, это понятно.
Только то, что все издержки в связи с санкциями это ворье компенсирует путем обдирания граждан до трусов - этого они понять не в состоянии )
Никакие американцы не сделают за вас вашу работы по освобождению от рабовладельцев!
2
18
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Горожанин30 января 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Амеры были бы вообще красавами, если бы еще запрещали (арестовывали имущество) и отслеживали покупки недвижимости нашей "элитой" за бугром. Тогда все напиз.....ное бабло крутилось бы внутри страны.
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с чего амеры будут спи**енное и хранимое на западе бабло тебе в страну возвращать?
0
9
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Максим30 января 2018, 18:00
Наконец то хоть кто-то даёт по шапке тиранскому путинскому режиму!!!
4
13
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Горожанин30 января 2018, 18:20
Тут все просто. Есть Путька- есть санкции, нет Путьки- нет санкций.
5
15
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American30 января 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и "неострый", честный россиянин не имеет средств чтобы поехать в пиндостан или гейропу. Так что пусть запрещают всё норм.
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Это ты по себе судишь? Я езжу, занимаюсь производством, что мы придумываем, интересно им. Так что не надо всех под одну гребенку.
6
11
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Горожанин30 января 2018, 18:51
Они давно уже в черном списке татарстанцев,американцы только потвердили,что бабло спрятано за бугпом.
0
15
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Горожанин30 января 2018, 19:03
Значит оба в банде Путина. Спасибо Трампу, хоть узнали.
0
20
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Горожанин30 января 2018, 19:05
Димона включили в список, а Путина нет. Он обиделся.
1
11
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Горожанин30 января 2018, 19:07
Путинскую банду схватили за яйца. Теперь надо сжимать ладонь потуже.
1
15
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Это ты по себе судишь? Я езжу, занимаюсь производством, что мы придумываем, интересно им. Так что не надо всех под одну гребенку.
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бедные всегда завистливые, нет у них благородства и достоинства, потому и у параши все время...
13
5
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Анвар30 января 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Это ты по себе судишь? Я езжу, занимаюсь производством, что мы придумываем, интересно им. Так что не надо всех под одну гребенку.
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Что за производство??? Или так написал, что в "бестолковку" пришло? Кто катается за бугор по делам либо вор либо работает на воров.
8
3
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин30 января 2018, 19:21
Понятно что будет уделено повышенное внимание со стороны американских спецслужб, а почему не пишут что будут отменены в отношении этих лиц ЛЮБЫЕ налоги со стороны власти РФ
0
6
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Анвар30 января 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
А доллары ведь тама очко жем- жем
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Их доллары не "тама" а в офшорах в Тринидат и Табаго или ещё где.
1
8
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Горожанин30 января 2018, 19:27
Американцы делают то что должны делать Российские ВЛАСТИ!
А именно вычислять и наказывать РАСХИТИТЕЛЕЙ народного ДОБРА!
СПАИБО ВАМ РЕБЯТА!
0
17
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Горожанин30 января 2018, 19:30
Путин же кажется освободил от налогов олигархов попавших под санкции. Просим Дональда Трампа ввести санкции в отношении всех жителей рф, мы тоже не хотим платить налоги:-D
0
13
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Горожанин30 января 2018, 19:31
А как же Таиф татаро Американский инвестиционный фонд? Бугагаа
1
7
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Горожанин30 января 2018, 19:49
вот они расстроились
1
5
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Бабай болеет, Балалар под санкциями. Да что же это такое делается? Буржуинлар амирханские проклятые. Борып бэрдерергэ што ли их там всех. Тем более - 160 ый :Бар!!!
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"Буржуинлар амирханские проклятые"
:-D:-D:-D
0
1
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Горожанин30 января 2018, 20:23
Это все плата за крым и донбасс. Очередная серия. А путька смеется.
4
4
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Ол30 января 2018, 20:51
Радость то какая
0
4
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горожанин30 января 2018, 21:05
Санкции против них,а платить будут простые россияне. Никуда они не денутся,заплатят и ещё и рады будут,что Крым наш.
2
0
Согласны с автором?
American30 января 2018, 21:30
В ответ на комментарий пользователя
Что за производство??? Или так написал, что в "бестолковку" пришло? Кто катается за бугор по делам либо вор либо работает на воров.
Развернуть
Производство электроники, разработка, достаточно широкий спектр, если ты меня не знаешь, это не значит, что нашей фирмы нет. Больше 20 лет занимаюсь. И горд, что без этих вонючих чиновников работаю, от которых только вред один, ничего делать не умеют, это еще хуже кстати у них, чем воровство. Гораздо больший ущерб так наносят.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:42
расстрелять по списку
0
5
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Горожанин30 января 2018, 21:51
В ответ на комментарий пользователя
расстрелять по списку
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Дать всем под писку.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:06
По комментариям видно как Татрстанский народ "любит" птенцов рода дедушки Шаймиева!;)
Ели смена власти - успеют убежать?;)))
0
7
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Горожанин30 января 2018, 22:06
Америка совсем с ума выжила почему не весь народ России .
5
0
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Горожанин30 января 2018, 22:14
Респект американцам, хоть они чинушек смогут наказать.
0
3
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Веселый Гук30 января 2018, 22:17
Все богатые люди попали в черный список америкосов.Для них это кирдык-за границу не выедешь,млрд баксов нв счета за границей не переведешь.
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Горожанин30 января 2018, 22:31
И что?на другой счета переведут и усе!!!!!
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Горожанин30 января 2018, 22:57
В ответ на комментарий пользователя
Это ты по себе судишь? Я езжу, занимаюсь производством, что мы придумываем, интересно им. Так что не надо всех под одну гребенку.
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А радуешься как маргинал.
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Горожанин30 января 2018, 23:15
Интуиция мне подсказывает, что этих двух бабаина выродков мы в списке ФОРБС больше никогда не увидем!
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Иван иванов30 января 2018, 23:52
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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горожанин31 января 2018, 00:18
Сталинист Шевченко подрался с Н. Сванидзе в прямом эфире радио КП под прямым видео Ютюба. Вот дают, мать твою.
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