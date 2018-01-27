В Казани задержали экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова

Швецов задержан по уголовному делу о мошенничестве с залоговым имуществом ЗАО «ПАК» на 60 млн рублей

Накануне в Казани сотрудники Следственного комитета совместно с УБЭП задержали экс-министра траспорта Татарстана Владимира Швецова, который в 90-е руководил в Челнах АО «Камдорстрой». Об этом сообщает chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

Швецов задержан по уголовному делу о мошенничестве с залоговым имуществом ЗАО «ПАК» на 60 млн рублей. Отметим, что фигурантом по этому делу также проходит его сын Владимир Швецов-младший.

По некоторым данным, накануне была задержана и главный бухгалтер ЗАО «Автоград».

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Набережных Челнах было возбуждено дело на 27-летнего Владимира Швецова-младшего, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Швецов, занимающий должность директора компании "ПАК Инвест" (занимается транспортными перевозками), в период с марта 2015 года по февраль 2016 года уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 7,5 млн рублей. По предварительным данным, подозреваемый вносил недостоверные сведения в налоговые декларации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов".

Кстати, Владимир Швецов-старший в 90-х годах занимал должность заместителя премьер-министра РТ, председателя государственного комитета РТ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. В 2011-2015 гг - заместитель руководителя департамента строительства Москвы.