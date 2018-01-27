Наверх
В Казани задержали экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова
08:57, сегодня37
Жители Татарстана смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»
12:35, сегодня
Весной в Казани откроют паломнический маршрут для туристов, протяженностью 200 км
12:00, сегодня2
На Ямашева «Киа» столкнулся с «Жигули»: погиб человек, еще пятеро пострадали
11:56, сегодня6
В Татарстане двое полицейских избили парня-заику
11:31, сегодня8
Задержанного экс-министра транспорта Татарстана Швецова срочно госпитализировали
11:09, сегодня14
Реклама
В Казани открыли логистический центр «Почты России» за 4 млн рублей
10:53, сегодня12
СМИ: безбилетных пассажиров запретят высаживать на мороз
10:24, сегодня15
Полиция поймала казанца, который распространял в Сети детское порно
10:09, сегодня5
В Казани в элитной гимназии родителей незаконно просили сдавать деньги
09:49, сегодня14
В Татарстане подростки избили полицейского и сломали ему нос
09:24, сегодня21
Сегодня в Казани ожидается метель и 10 градусов мороза
06:17, сегодня
В Казани возле ДК Химиков похитили 6-летнего мальчика
18:03, 29.01.201815
СМИ: в России могут поменять цвета некоторых дорожных знаков
17:57, 29.01.201813
В РТ завели уголовное дело на бизнесменов, похитивших лесной участок на 4 млн рублей
17:42, 29.01.201812
Глава аппарата РТ обещал найти авторов «разжигающих» обстановку Telegram-каналов 
17:13, 29.01.201855
В РТ осудили мужчину, который ограбил и избил женщину, а затем сбросил ее тело в реку
16:38, 29.01.201816
В Зеленодольске нашли повешенной 15-летнюю школьницу
16:16, 29.01.201838
Суд обязал две татарстанские компании вернуть «Татфондбанку» 1,7 млрд рублей
15:59, 29.01.201819
В Татарстане завод начал выпускать оборудование для атомных станций
15:31, 29.01.201819
В Татарстане мужчина приревновал свою жену и задушил подушкой
15:10, 29.01.201822
В Казани столкнулись два Hyundai Solaris, пострадала 11-летняя девочка
14:59, 29.01.20183
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается метель и сильный ветер
14:28, 29.01.201814
Метшин поругал казанцев за припаркованные машины, которые мешают уборке улиц
14:07, 29.01.201856
Соцсети: в центре Казани «легковушка» врезалась в стену дома и сгорела
13:39, 29.01.20182
Мэрия Казани выразила соболезнования руководителю исполкома Казани
13:14, 29.01.201830
В Челнах презентовали новый выпуск эротического календаря на 2018 год
12:49, 29.01.201835
Полиция проверила, как погибшая в Калининграде девушка из Казани получила травмы до смерти
12:29, 29.01.201818
СМИ: главный следователь Нижнекамска покинул свой пост
11:48, 29.01.201812
Пожар на Пороховом заводе в ноябре произошел из-за умышленного поджога 
11:22, 29.01.201820
Мэр Казани раскритиковал льготное кредитование бизнеса
11:02, 29.01.201819
В Казани туристов начнут водить по кладбищам
10:28, 29.01.201855
Большинство читателей ProKazan.ru поддерживает изучение татарского языка в детских садах
10:00, 29.01.201832
Перевозчики просят поднять плату за проезд в общественном транспорте
09:59, 29.01.2018149
«А у нас нет даже канализации»: жители многоэтажки в «Адмиралтейке» ходят в туалет в окно
09:33, 29.01.201895
В Казани расширят зону платной парковки на 342 машиноместа
09:29, 29.01.201861
СМИ: в России охранников в метро вооружат электрошокерами
08:59, 29.01.201812
Сегодня в Казани ожидается снегопад и усиление ветра до 18 метров в секунду
06:40, 29.01.20182
Казань за неделю: визит Путина, болезнь Шаймиева и "снежный протест" у стен Кремля
19:38, 28.01.201827
В воскресенье в Казани закроется новогодний городок на Кремлевской набережной
18:23, 28.01.201810
В Казани водитель-наркоман "угрожал" полицейским Атлантидой и требовал вызвать агентов
17:57, 28.01.201828
В Казани прошла всероссийская акция протеста сторонников Алексея Навального
16:39, 28.01.2018134
В Татарстане присоединятся ко всемирной акции и отпразднуют День хиджаба
14:31, 28.01.201882
Руководитель команды "Камаз-Мастер": "Путин следит за нами..."
14:16, 28.01.201819
В Казани водители автобусов рискуют жизнями пассажиров, высаживая их в запрещенных местах
11:53, 28.01.201819
Казанец решил отомстить обидчику, но, видимо по ошибке, поджег машину его жены
11:03, 28.01.201828
Россия проведет собственный турнир для спортсменов, не допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане
09:46, 28.01.201849
В международном аэропорту "Казань" построят новый терминал из-за большого пассажиропотока
08:24, 28.01.201816
Сегодня в Казани ожидается метель и похолодание до 15 градусов мороза
08:09, 28.01.20183
Дизайнерские решения и тренды 2018 года в интерьере
19:47, 27.01.2018
Владимир Путин в Казани перепутал Москву с Петербургом
17:10, 27.01.201895
На берегу Казанки в центре города обнаружили нелегальную свалку снега
15:56, 27.01.201844
В Татарстане 155 километров дорог сделают «безопасными и качественными»
15:17, 27.01.201826
МЧС: 27-28 января в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер
14:45, 27.01.20184
Новое место: жареный цыпленок, стейки и паста по себестоимости в ресторане «Цех»
14:30, 27.01.201841
Правильный уход за волосами
14:14, 27.01.2018
В Татарстане посевная кампания будет проблемной из-за недостатка финансов
13:50, 27.01.201848
На трассе в Татарстане чуть не замерзли 30 человек
13:06, 27.01.201820
В Нижнекамске информатор по делу убийцы лыжницы отдал награду в 1 миллион мужу погибшей
12:22, 27.01.201837
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани задержали экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова

В Казани задержали экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова
16+
Фото: "Бизнес Online"
Швецов задержан по уголовному делу о мошенничестве с залоговым имуществом ЗАО «ПАК» на 60 млн рублей

Накануне в Казани сотрудники Следственного комитета совместно с УБЭП задержали экс-министра траспорта Татарстана Владимира Швецова, который в 90-е руководил в Челнах АО «Камдорстрой». Об этом сообщает chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

Швецов задержан по уголовному делу о мошенничестве с залоговым имуществом ЗАО «ПАК» на 60 млн рублей. Отметим, что фигурантом по этому делу также проходит его сын Владимир Швецов-младший.

По некоторым данным, накануне была задержана и главный бухгалтер ЗАО «Автоград».

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Набережных Челнах было возбуждено дело на 27-летнего Владимира Швецова-младшего, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Швецов, занимающий должность директора компании "ПАК Инвест" (занимается транспортными перевозками), в период с марта 2015 года по февраль 2016 года уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 7,5 млн рублей. По предварительным данным, подозреваемый вносил недостоверные сведения в налоговые декларации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов".

Кстати, Владимир Швецов-старший в 90-х годах занимал должность заместителя премьер-министра РТ, председателя государственного комитета РТ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. В 2011-2015 гг - заместитель руководителя департамента строительства Москвы.

 

Люция Кашапова, 30.01.2018, 08:57
Тэги: Казанцы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин30 января 2018, 09:06
Вот так вот ребятки как хорошо жить в России с этим правительством...ВОРУЙ не хочу...
5
33
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:07
Абалдеееть...
1
11
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:15
Такие бездушные хищные глаза.
Лучший комментарий
2
42
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:16
Всему своё время, время покажет.
1
10
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:17
Сейчас бабло отожмут и через домашний арест на свободу с чистой совестью! :-) Как и Мусин.
1
32
Согласны с автором?
городничий30 января 2018, 09:17
Это this is a big politic
6
2
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:21
Он уже в больнице http://chelny-biz.ru/news/213475/ :-D
0
10
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:22
9:23, 30 Января
$ 58,1179 € 67,6434
ЕЩЕ НОВОСТИ
В Челнах завтра откроют ТИК для приема заявлений от избирателей В Набережных Челнах 31 января откроют пункты приема заявлений граждан о включении в список ...30.01.2018, 07:46
Депутаты Тукаевского жалуются прокурору: исполком спускает план по явке на выборы Депутат Тукаевского муниципального района Роман Ваганов просит прокурора района Айрата ...30.01.2018, 07:40 3
Задержан экс-министр транспорта РТ Владимир Швецов Сегодня в Казани СУ СКР по РТ совместно с сотрудниками УБЭП МВД по Татарстану задержали бывшего ...29.01.2018, 20:41 2

В Челнах прошла выставка известного travel-фотографа: 41 кадр Лондона (фото) В Набережных Челнах прошла персональная выставка известного модного фотографа Рустама Шейха, ...29.01.2018, 17:35 4
Следком выдал подробности дела о хищении земель лесного фонда в Тукаевском Следственный комитет опубликовал подробности уголовного дела о хищении земель лесного фонда в ...29.01.2018, 16:48 6
Следователи задержали врача общей практики по подозрению в получении взятки Сегодня Чистопольским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Татарстан в результате ...29.01.2018, 16:47 1
В Тукаевском районе ввели мораторий на выделение земель Сегодня на внеочередной сессии депутаты Тукаевского райсовета одобрили введение моратория на ...29.01.2018, 16:09 3
ПОДРОБНО
«Хуббатуллин в 2013 году не смог явиться в суд из-за перелома ноги. Прошло более 5 лет...»
В Челнах судят последнего лидера «Боксеров» - владельца «Наикома». В деле - семь убийств, бандитизм и легализация доходов.
29.01.2018, 08:07 16
«Шел расчет на негативное инфополе, чтобы расшатать позиции банка. Это не метод решения вопроса»
Второй информационный удар по АКИБАНКу за неделю: родственник Ильдара Галяутдинова заявил о его «серых схемах».
26.01.2018, 17:15 5
«АСВ говорит сейчас клиентам ТФБ: «Возвращайте деньги и идите в общую очередь!»
«Погорельцы» ТФБ из Челнов заявляют, что попали под каток АСВ: массовые «письма счастья» потянут разорения перед выборами.
25.01.2018, 16:48 8
﻿

Задержанного экс-министра транспорта РТ Швецова увезли в больницу после допроса
30.01.2018, 09:12

Бывший министр транспорта Татарстана Владимир Швецов, задержанный накануне в Казани СУ СКР по РТ совместно с сотрудниками УБЭП МВД по РТ, доставлен в больницу. Как стало известно Chelny-biz.ru из собственных источников, мужчине стало плохо, ему вызвали «скорую» и врачи приняли решение о госпитализации. Сейчас он находится под охраной.

Напомним, что накануне Владимир Швецов был вызван на допрос во второй следственный отдел по особо важным делам СУ СКР по РТ, где в итоге и был задержан. По некоторым данным, это связано с уголовным делом об уводе имущества ЗАО «ПАК» по коммерческому кредиту, по которому подозреваемым является его сын Владимир Швецов-младший.

Швецову-старшему 62 года. В 22 года он начал карьеру в Набережных Челнах. Прошел путь от мастера до генерального директора АО «Камдорстрой». В 1995 году занял пост заместителя премьер-министра РТ, а с 2001 года был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства РТ. С 2011 года работал заместителем департамента строительства Москвы, однако через несколько лет покинул пост.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:22
Молодцы. Так держать. Начало есть.
5
9
Согласны с автором?
12830 января 2018, 09:24
В ответ на комментарий пользователя
Он уже в больнице http://chelny-biz.ru/news/213475/ :-D
Развернуть
Если кто-нибудь из чинуш, пойманных на воровстве не вызовет себе скорую это будет сенсацией
0
13
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:25
Вот это и есть "Воры в законе".
0
19
Согласны с автором?
Правдоед30 января 2018, 09:31
вот к чему готовьтесь https://www.rospres.org/politics/21996/ миник следующий
1
2
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:31
Началось! Вороны ворону зыркалы выклевывают!
Но радости мало - кончаться крупные жулики - возьмутся за вас простой народ!
За тех кто не работает, кто мало платит налогов, кто работает на себя и шабашников!
Кто нарушает под, и БДЧ;))
7
2
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:56
В ответ на комментарий пользователя
Началось! Вороны ворону зыркалы выклевывают!
Но радости мало - кончаться крупные жулики - возьмутся за вас простой народ!
За тех кто не работает, кто мало платит налогов, кто работает на себя и шабашников!
Кто нарушает под, и БДЧ;))
Развернуть
Ну так работай, плати налоги - претензий не будет
0
8
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:58
В ответ на комментарий пользователя
Такие бездушные хищные глаза.
Развернуть
Не думаю,что твои свинячьи глазки красивее будут
7
2
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Молодцы. Так держать. Начало есть.
Развернуть
Ну ты и кусок такое писать
5
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 09:59
И что обидно воруют ведь все чиновники р слободскому даже медаль дали ( за заслуги перед татарстаном) вот как
0
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 10:04
все жулики.все.
0
5
Согласны с автором?
Горожан30 января 2018, 10:10
Куда не влюнешь , попадешь в ЖУЛИКА ! Куда катиться моя страна ? Дед.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 10:11
В ответ на комментарий пользователя
И что обидно воруют ведь все чиновники р слободскому даже медаль дали ( за заслуги перед татарстаном) вот как
Развернуть
Именно! Одни тупо воруют, другие отжимают типа по закону, третьи лоббируют своё и сметают конкурентов! Короче, не ради нас с вами люди рвуться в чиновники! Ради собственной наживы! Каждый чиновник в чём-то замешан!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 10:32
В ответ на комментарий пользователя
Такие бездушные хищные глаза.
Развернуть
Знал бы ты сколько этот человек работал, действительно работал без отдыха... Отсюда и уставший вид на фото. Но откуда тебе знать, легче же на окладе отработать 8 часов и домой на диване лежа комменты строчить
8
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 10:37
После ВЫБОРОВ несменяемого ВСЕХ ОТПУСТЯТ, это просто фикция с задержаниями перед выборами!
0
7
Согласны с автором?
Горожан30 января 2018, 10:37
Лицо не приятное ,жестокое .
0
6
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 10:44
Опять семейственность: сами воруют, подтягивают своих детей на должности, потом воруют всем калганом и когда вы нажретесь и лопните, все мало вам!!!!!???
0
9
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
Опять семейственность: сами воруют, подтягивают своих детей на должности, потом воруют всем калганом и когда вы нажретесь и лопните, все мало вам!!!!!???
Развернуть
Почему вы так уверены что те, кто богатые воруют обязательно? Потому что сами не можете зарабатывать? Так по себе судить не нужно.
9
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 10:59
Всех бывших отстраненных от власти сажать на столько же лет
0
3
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 11:07
Когда копали первый пролет метро на кольце землю оттуда продали на дороги на несколько десятков миллионов и все от мастера и выше сразу купили себе джипы, без Швецова тут не обошлось, но как всегда все тихо.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
Такие бездушные хищные глаза.
Развернуть
Так этому г.. и надо. Работяги еще в 1995 году узнали, что это за человек.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 11:15
В ответ на комментарий пользователя
Почему вы так уверены что те, кто богатые воруют обязательно? Потому что сами не можете зарабатывать? Так по себе судить не нужно.
Развернуть
Вы сказали ''заработать ''!? Кто живет в России знают, миллиард честным трудом не заработать. Даже если вы в 90 -х, каким то чудом, купили акции двух.компаний, ''сидящих'' на добыче углеводородов. Или вы программист с головой.:-D
0
6
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 11:51
давно пора
0
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 12:04
В ответ на комментарий пользователя
Лицо не приятное ,жестокое .
Развернуть
Так и есть. Противный был.на поведение, в бытность зам премьера., бесчеловечный, 90-е и власть и вел себя, как вершитель. судеб. Исхаков до такой степени не был.испорчен.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
Почему вы так уверены что те, кто богатые воруют обязательно? Потому что сами не можете зарабатывать? Так по себе судить не нужно.
Развернуть
Zadolbal tut tafkat!
0
0
Согласны с автором?
Шурале30 января 2018, 12:06
Система течет и давно; тотальное чиновничье ВОРОВСТВО,как в последний день Помпеи,власть потекла...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 12:09
Злобных взгляд ,
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
Почему вы так уверены что те, кто богатые воруют обязательно? Потому что сами не можете зарабатывать? Так по себе судить не нужно.
Развернуть
потому что точно знгаем что вы воры и все это доказано ВЫ БОГАТЫЕ ВСЕ ВОРЫ!! и не влоняй мы по не себе судим что думаешь невидно?? вот мэр имеет несколько миллионов долларов ОТКУДА? ес ли он всю жизньь работал чиновником( вот же ничтожество) а откуджа????А ???? неизвестно значит ВОР а ты воров защищаешь

значит сам ВОР ПОНЯЛ СДРЫСНИ дешевка.Вас скоро будут судить судом линча и приговр будет один петля
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
Знал бы ты сколько этот человек работал, действительно работал без отдыха... Отсюда и уставший вид на фото. Но откуда тебе знать, легче же на окладе отработать 8 часов и домой на диване лежа комменты строчить
Развернуть
он не работал ОН ВОРВОАЛ наи диване т сидишь вошь ты вша.НЕРАБОТАЛ ОН ВОРОВАЛ!! лот его работы людям ГОРЕ!! чтоб сджох он вмучениях от первойт ночи в камере!! чтоб его в опу поимели
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
Почему вы так уверены что те, кто богатые воруют обязательно? Потому что сами не можете зарабатывать? Так по себе судить не нужно.
Развернуть
Ну да, ну да, очень честно на госслужбе можно заработать и на коттеджи для себя и детишек, и отжать землю под гостевой комплекс у острова Свияжск, и сельхозферму на детишек оформить и т. и т.п. Сами то себя слышите? Это еще тот ЖУЛИК!
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поддерживаете ли вы российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом?

До окончания голосования осталось:
Да, буду за них болетьНет, они - предатеилиМне без разницы, не смотрю Олимпиаду
Голосов: 11
Голосовать
Голосов: 9
Голосовать
Голосов: 9
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru