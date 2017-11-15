СМИ: в Казани задержан сын экс-министра транспорта Татарстана

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере»

В Казани задержан сын экс-министра транспорта Татарстана Владимира Швецова — 27-летний Владимир Швецов-младший, передает «Бизнес Онлайн».

Сообщается, что задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

- Как установило следствие, в результате незаконных действий из-под обременения было выведено залоговое имущество ЗАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» по кредиту, выданному «АК БАРС» Банком. ЗАО «ПАК» руководил Швецов-младший, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за вывод Швецов потребовал 60 млн рублей.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Набережных Челнах было возбуждено дело на 27-летнего Владимира Швецова-младшего, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Швецов, занимающий должность директора компании "ПАК Инвест" (занимается транспортными перевозками), в период с марта 2015 года по февраль 2016 года уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 7,5 млн рублей. По предварительным данным, подозреваемый вносил недостоверные сведения в налоговые декларации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов".

Кстати, Владимир Швецов-старший в 90-х годах занимал должность заместителя премьер-министра РТ, председателя государственного комитета РТ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. В 2011-2015 гг - заместитель руководителя департамента строительства Москвы.