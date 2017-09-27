В Казани к 2018 году изменится городская маршрутная сеть

Внимание будет уделено маршрутам, расписанию движения общественного транспорта, интервалам и комфорту

В Казани к следующему году изменится маршрутная сеть города. Необходимость в ее разработке обусловлена изменением федерального законодательства, а также активным развитием Казани. В частности, за последние годы в городе, преимущественно, на окраинах, были построены десятки новых ЖК, а на дорогах увеличилось количество автотранспорта. Об этом сегодня говорилось на пресс-конференции, посвященной разработке новой системы транспортного обслуживания в Казани.

Отметим, что разработкой маршрутной сети занимается Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (Москва.. Институт должен будет предоставить несколько вариантов схемы, один из которых должен быть максимально приближен к уже существующей. Большое внимание будет уделено расписанию движения общественного транспорта, интервалам и комфорту. Работу предполагается завершить до конца 2017 года, чтобы уже в 2018 казанцы пользовались новой маршрутной сетью.

Кстати, последнее подобное исследование проводилось в Казани в 2009 году. Кроме того, весной 2018 года истекает срок контрактов с перевозчиками, которые обслуживают муниципальную маршрутную сеть.