Президент FINA сегодня откроет бассейн в Дербышках‍

Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе сегодня вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым сегодня откроет в Дербышках бассейн, об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Церемония открытия состоится в первой половине дня, в Дербышках они также одновременно по видеоконференцсвязя примут участие в открытии крытого плавательного комплекса в поселке городского типа Балтаси.

Новый бассейн в поселке Дербышки (ул.Тополевая, 2а) будет называться «Ракета». Это название набрало наибольшее число голосов во время конкурса. На возведение бассейна было выделено 110,55 млн рублей. Одновременно в бассейне смогут находиться 44 человека, планируется, что в сутки его будут посещать около 600 человек.