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Новый бассейн в Дербышках за 110 млн рублей назвали «Ракета»

Новый бассейн в Дербышках за 110 млн рублей назвали "Ракета"
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Новый бассейн в поселке Дербышки (ул.Тополевая, 2а) будет называться «Ракета». Это название набрало наибольшее число голосов во время конкурса, сообщается на официальном портале мэрии города.

Напомним, на возведение бассейна выделено 110,55 млн рублей. Одновременно в бассейне смогут находиться 44 человека, планируется, что в сутки его будут посещать около 600 человек.

По проекту, в состав объекта будут входить плавательный бассейн для взрослых с чашей 25 на 8,5 м, детский бассейн с чашей 10 на 6 м, а также группа помещений общего назначения и помещение для обслуживания инвалидов (раздевалка, санузел).

Он будет достроен к новому году.

Н. Вильданов, 20.10.2017, 14:43
Тэги: Спортивные объекты
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Комментарии

Горожанин20 октября 2017, 14:57
Оригинальное название, много фантазии проявили
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Горожанин20 октября 2017, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
Оригинальное название, много фантазии проявили
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Народ выбрал. Да и какая разница, вы в бассейн ходите не ради его названия.
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Горожанин20 октября 2017, 15:15
Ракета,так ракета.
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Горожанин20 октября 2017, 15:19
старые запутаются, на какую ракету им теперь идти. назвали бы бассейном
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Горожанин20 октября 2017, 15:26
Зато пытка " ласточка":-D полицейские более романтиШные.
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Горожанин20 октября 2017, 15:30
назвали бы Лягушатник, Дельфин, Нептун, Нырки
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Горожанин20 октября 2017, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Народ выбрал. Да и какая разница, вы в бассейн ходите не ради его названия.
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А кто нибудь видел открытое голосование?
Возможно собрались и узком кругом обсудили предложенные по почте варианты.
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Горожанин20 октября 2017, 15:47
Предлагались варианты
1. Акватрон
2. Аквасфера
3. Акватеатр
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Рома Цуцман20 октября 2017, 16:04
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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