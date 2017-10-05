Новый бассейн в Дербышках за 110 млн рублей назвали «Ракета»

Новый бассейн в поселке Дербышки (ул.Тополевая, 2а) будет называться «Ракета». Это название набрало наибольшее число голосов во время конкурса, сообщается на официальном портале мэрии города.

Напомним, на возведение бассейна выделено 110,55 млн рублей. Одновременно в бассейне смогут находиться 44 человека, планируется, что в сутки его будут посещать около 600 человек.

По проекту, в состав объекта будут входить плавательный бассейн для взрослых с чашей 25 на 8,5 м, детский бассейн с чашей 10 на 6 м, а также группа помещений общего назначения и помещение для обслуживания инвалидов (раздевалка, санузел).

Он будет достроен к новому году.