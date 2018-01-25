Правительство Татарстана предложило расширить Казань за счет Пестречинского района‍

К столице РТ собираются присоединить деревню Званка, село Кощаково, деревни Старое Кощаково и Царево

Правительство Татарстана предложило присоединить к Казани Кощаковское сельское поселение Пестречинского района республики. Постановление опубликовано на государственном портале за подписью премьер-министра Алексей Песошина.

Премьер-министр предлагает представительным органам сельского поселения с учетом мнения населения обеспечить в установленном законодательством порядке принятие решения по изменениям границ.

В состав Кощаковского сельского поселения с населением 2,9 тыс. человек (по данным на 2017 год) входит деревня Званка, село Кощаково, деревня Старое Кощаково и Царево. На территории Кощаковского сельского поселения находится жилой комплекс «Царево Village» (застройщик — «Унистрой»).

Напомним, в прошлом году стало известно, что в Москве на совещании, посвященном обсуждению Генерального плана Казани, президент РТ Рустам Минниханов поднял вопрос о реализации проекта «Большая Казань» и заявил, что в будущем в эту зону попадут Зеленодольск, Лаишево и Верхнеуслонский район. Напомним, ранее представители Татарстана обратились за помощью к московским коллегам в части дальнейшего планирования столицы республики и использования современных тенденций градостроения. О том, когда проект будет реализован, пока неизвестно. Известно, что сейчас в правительстве республики анализируются все предложения с точки зрения дальнейшего развития транспортной инфраструктуры.