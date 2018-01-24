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Минниханов одобрил: вторую ветку метро Казани начнут строить от «Меги»

Минниханов одобрил: вторую ветку метро Казани начнут строить от «Меги»
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Фото: из архива ProKazan.ru
Длина второй ветки составит около 20 км

Вторую ветку метро Казани начнут строить от ТЦ «Мега». Первый этап протяженностью 5,6 км включает строительство четырех станций. Президент Татарстана Рустам Минниханов дал добро на реализацию данного проекта, пишет РБК.

- Строительство первого участка второй линии предусмотрено от станции метро «Дубравная» на пересечении улиц Зорге - Фучика до станции метро «Сахарова» на пересечении проспекта Победы – Альберта Камалеева, - рассказал директор Главного инвестиционно-строительного управления (ГИСУ РТ) Татарстана Марат Айзатуллин.

Сообщается, что длина второй ветки составит около 20 км, а конечная станция будет расположена на Разъезде Восстания. Пересадочные станции первой и второй линии предусмотрены на станциях «Дубравная» и «Яшлек».

- Станция метро «Сахарова» расположится вдоль проспекта Альберта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров, - сказал он.

По словам Айзатуллина, для того, чтобы начать строительство, необходимо будет перекрыть части дорог.

- Сроки строительства второй ветки сложно прогнозировать, поскольку метрополитен в любом городе является стратегическим объектом гражданской обороны, а такие сооружения, по закону, должны строиться на федеральные средства, - добавил он.

Напомним, еще несколько лет назад руководство IKЕA Centres Russia заявило о готовности инвестировать 1 млрд рублей на строительство новой станции метрополитена. 

Люция Кашапова, 25.01.2018, 10:17
Тэги: Метро Казани
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Комментарии

12825 января 2018, 10:23
Хорошая новость, поскорей бы. И чтоб без этого позора, как с "Дубравной"
1
14
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Горожанин25 января 2018, 10:24
Было бы отлично, Люди из ЖК 21 век могли бы пользоваться метро, а люди из авиастроя смогут добраться до Меги за 20 минут, вместо 1,5 часа на автобусе как сейчас.
1
12
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Дмитрий25 января 2018, 10:25
Будут рыть как выгодно капиталу , а не людям !!
1
6
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Витя25 января 2018, 10:31
Между Дубравная и Сахарова не помешало бы еще 1 станцию, например на пересечении Фучика и Ломжанская построить.
Лучший комментарий
2
18
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Горожанин25 января 2018, 10:33
Ждем огромных пробок возле Меги по утрам и по вечерам!
0
3
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Горожанин25 января 2018, 10:37
хахаха - мимо горок, мимо микрорайонов и мимо всего Азино %-8
ладно хоть строить этот дурдом не будут
1
1
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Горожанин25 января 2018, 10:38
"должны строиться на федеральные средства"
Хотим пилить федеральные деньги, а не честно строить на деньги Меги
0
1
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djkr25 января 2018, 11:07
До марта еще не то на обещают.
0
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Горожанин25 января 2018, 11:07
Сначала первую ветку доделайте!
0
1
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Дед25 января 2018, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
Было бы отлично, Люди из ЖК 21 век могли бы пользоваться метро, а люди из авиастроя смогут добраться до Меги за 20 минут, вместо 1,5 часа на автобусе как сейчас.
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Пральна и пусть едут в Мегу, а то весь Тандем за..рали. :-D
0
0
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Гость25 января 2018, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
хахаха - мимо горок, мимо микрорайонов и мимо всего Азино %-8
ладно хоть строить этот дурдом не будут
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Вы как читаете новость? Написано же, "Первый этап протяженностью 5,6 км включает строительство четырех станций. " то есть до меги будет 4 станции включительно. Наверняка это будет 10 микрорайон, Ломжинская-Фучика и еще где-нибудь.
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Горожанин25 января 2018, 11:12
Хрень. Зачем закапывать деньги под землю? Лучше бы надземный транспорт довели до ума. По прежнему считаю, что метро нужно строить в городах с населением от 5 млн. И судя по опыту строительство 1 ветки в Казани, от 2 ничего хорошего ждать не стоит. Зря деньги на ветер выбросят.

P.S. Аборигены сейчас минусами закидают 8'-(
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Pro Bro25 января 2018, 11:19
Конечная будет у Телевышки - Ашан там ща магаз свой строит, может и денег подкинет
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