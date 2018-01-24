Минниханов одобрил: вторую ветку метро Казани начнут строить от «Меги»

Вторую ветку метро Казани начнут строить от ТЦ «Мега». Первый этап протяженностью 5,6 км включает строительство четырех станций. Президент Татарстана Рустам Минниханов дал добро на реализацию данного проекта, пишет РБК.
- Строительство первого участка второй линии предусмотрено от станции метро «Дубравная» на пересечении улиц Зорге - Фучика до станции метро «Сахарова» на пересечении проспекта Победы – Альберта Камалеева, - рассказал директор Главного инвестиционно-строительного управления (ГИСУ РТ) Татарстана Марат Айзатуллин.
Сообщается, что длина второй ветки составит около 20 км, а конечная станция будет расположена на Разъезде Восстания. Пересадочные станции первой и второй линии предусмотрены на станциях «Дубравная» и «Яшлек».
- Станция метро «Сахарова» расположится вдоль проспекта Альберта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров, - сказал он.
По словам Айзатуллина, для того, чтобы начать строительство, необходимо будет перекрыть части дорог.
- Сроки строительства второй ветки сложно прогнозировать, поскольку метрополитен в любом городе является стратегическим объектом гражданской обороны, а такие сооружения, по закону, должны строиться на федеральные средства, - добавил он.
Напомним, еще несколько лет назад руководство IKЕA Centres Russia заявило о готовности инвестировать 1 млрд рублей на строительство новой станции метрополитена.