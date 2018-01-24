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В Казани выбрали самую красивую девушку Татарстана

В Казани выбрали самую красивую девушку Татарстана
16+
Фото: www.instagram.com/kamilla_khusainova

В Казани выбрали самую красивую девушку Татарстана. Накануне поздно вечером в КРК «Пирамида» завершился 20-й юбилейный конкурс «Мисс Татарстан». Корону первой красавицы получила 19-летняя модель из Казани Камилла Хусаинова.

Камилла учится  в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Она кандидат в мастера спорта по художественной гимнастики.

Победительница получила золотое украшение с бриллиантами — кулон с логотипом и монограммой «Мисс Татарстан».

Титул «Мисс Казань» достался 19-летней Гузель Мусиной. Она в качестве подарков получила путевку от мэрии Казани, серебряную тарелку и шубу. Также все финалистки конкурса получили кулоны из серебра.

Напомним, в прошлом году этот титул завоевала Зульфия Шарафеева из Сабинского района.

Люция Кашапова, 25.01.2018, 09:36
Тэги: Красота
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Комментарии

Горожанин25 января 2018, 09:46
А как же путин?
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Горожанин25 января 2018, 09:55
Зачем делать губы уточкой даже если они у тебя совсем не уточкой?
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8
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Горожанин25 января 2018, 10:01
В ответ на комментарий пользователя
Зачем делать губы уточкой даже если они у тебя совсем не уточкой?
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Потому, что кря-кря!
1
10
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Горожанин25 января 2018, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
А как же путин?
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Сначало селфи сделает, потом автографы будет раздовать...
1
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да ну25 января 2018, 10:03
фото с пальцем у подбородка выдает типичную ТП
1
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Димон25 января 2018, 10:04
На майкла джексона похожа.
0
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Дед25 января 2018, 10:05
Молодые девушки почти все симпатяшки, трудно выбрать кто лучше.
1
2
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Габдулла25 января 2018, 10:06
Ой худая какая!
0
4
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КАА25 января 2018, 10:07
Ей бы мясца нарастить, а то уж дохленькая больно.
0
3
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Правдоед25 января 2018, 10:08
Отдайте ее Путу, в качестве жертвы дракону, чтоб отстал от татарского языка...
2
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Горожанин25 января 2018, 10:13
А потом подарили ее Царю..
0
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