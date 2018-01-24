В Казани выбрали самую красивую девушку Татарстана. Накануне поздно вечером в КРК «Пирамида» завершился 20-й юбилейный конкурс «Мисс Татарстан». Корону первой красавицы получила 19-летняя модель из Казани Камилла Хусаинова.
Камилла учится в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Она кандидат в мастера спорта по художественной гимнастики.
Победительница получила золотое украшение с бриллиантами — кулон с логотипом и монограммой «Мисс Татарстан».
Титул «Мисс Казань» достался 19-летней Гузель Мусиной. Она в качестве подарков получила путевку от мэрии Казани, серебряную тарелку и шубу. Также все финалистки конкурса получили кулоны из серебра.
Напомним, в прошлом году этот титул завоевала Зульфия Шарафеева из Сабинского района.