В Казани выбрали самую красивую девушку Татарстана. Накануне поздно вечером в КРК «Пирамида» завершился 20-й юбилейный конкурс «Мисс Татарстан». Корону первой красавицы получила 19-летняя модель из Казани Камилла Хусаинова.

Камилла учится в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Она кандидат в мастера спорта по художественной гимнастики.

Победительница получила золотое украшение с бриллиантами — кулон с логотипом и монограммой «Мисс Татарстан».

Титул «Мисс Казань» достался 19-летней Гузель Мусиной. Она в качестве подарков получила путевку от мэрии Казани, серебряную тарелку и шубу. Также все финалистки конкурса получили кулоны из серебра.

Напомним, в прошлом году этот титул завоевала Зульфия Шарафеева из Сабинского района.

Публикация от Камилла Хусаинова (@kamilla_khusainova) Июл 9, 2017 at 12:46 PDT

Публикация от Камилла Хусаинова (@kamilla_khusainova) Авг 7, 2017 at 12:02 PDT

Публикация от Камилла Хусаинова (@kamilla_khusainova) Авг 18, 2017 at 12:17 PDT

Публикация от Камилла Хусаинова (@kamilla_khusainova) Сен 25, 2017 at 10:40 PDT

Публикация от Камилла Хусаинова (@kamilla_khusainova) Окт 19, 2017 at 8:55 PDT

Публикация от Камилла Хусаинова (@kamilla_khusainova) Окт 27, 2017 at 9:56 PDT

Публикация от Камилла Хусаинова (@kamilla_khusainova) Ноя 23, 2017 at 9:19 PST

Публикация от Камилла Хусаинова (@kamilla_khusainova) Дек 26, 2017 at 8:45 PST