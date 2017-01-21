В Казани выбрали самую красивую девушку Татарстана: ее лучшие фото из соцсетей

Победительницей конкурса стала 22-летняя Зульфия Шарафеева из Сабинского района, которая сейчас живет в столице Татарстана

В Казани выбрали саму красивую девушку Татарстана, накануне поздно вечером завершился 19-й конкурс "Мисс Татарстан". Победительницей стала 22-летняя Зульфия Шарафеева из Сабинского района, которая сейчас живет в Казани. Полный список финалисток и победительниц в различных номинациях опубликован на официальной странице конкурса в социальной сети Instagram.

Шикарная атмосфера, праздник красоты и таланта @miss_tatarstan. Поздравляем победительницу Зульфию Шарафееву! Фото опубликовано vladimir leonov (@vleonov) Янв 22 2017 в 12:22 PST

Победительница ранее училась в КФУ, который, судя по ее страницам в соцсетях, закончила в прошлом году. По словам членов жюри, в этом году у них разногласий не возникло. Обладательница главной короны была выбрана единогласно. Теперь девушке предстоит принять участие в конкурсе "Мисс Россия".

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