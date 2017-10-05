В этом году на благоустройство парков и скверов Казани потратят 1,2 млрд рублей. Об этом сегодня в ходе сессии Казгордумы сообщил глава комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Так, расходы по сравнению с прошлым годом вырастут на 20%. Отмечается, что в 2018 году планируется благоустроить парк «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой, парк «Крылья Советов», продолжить работы на озере Кабан.

- Также в планах благоустроить парк у ЖК «Комсомолец» на улице Карбышева, сквер на улице Абсалямова, бульвар по улице Фучика. Продолжить благоустройство улицы Декабристов — от улицы Чистопольской до «Казана» и завершить работы в Горьковском-Ометьевском лесу, - отметили на сессии.

Напомним, в 2017 году на благоустройство парков и скверов Казани потратили 1 млрд рублей. Из федерального бюджета было выделено 282 млн рублей, 481 млн рублей - средства республиканского бюджета и около 300 млн рублей было привлечено благодаря поддержке социально-ответственных предприятий и организаций.