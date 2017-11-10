Мэрия: на благоустройство парков и скверов Казани потратили 1 млрд рублей

В этом году на благоустройство парков и скверов Казани потратили 1 млрд рублей. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

- Из федерального бюджета было выделено 282 млн рублей, 481 млн рублей - средства республиканского бюджета и около 300 млн рублей было привлечено благодаря поддержке социально-ответственных предприятий и организаций, - отметил Куляжев.

Так, по словам спикера, количество парков и скверов в Казани увеличилось до 140, а площадь зеленых насаждений достигла 367 га.

- Было обновлено 35 объектов и 15 созданы с «нуля», - добавил он.

Сообщается, что в текущем году было разбито 56 тыс кв м цветников и развешено 10,5 тыс вазонов и кашпо.