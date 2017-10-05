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В КФУ преподаватель назвал «аульской» татарскую культуру

В КФУ преподаватель назвал "аульской" татарскую культуру
16+
Фото: Wikimedia.org

В КФУ преподаватель назвал татарскую культуру "аульской", одна из студенток заявила, что эти слова оскорбили ее. Об этом студентка написала в Facebook, после удалив пост. Аудиозапись диалога на лекции приводит "Idel.Реалии".

- Учимся. Четвертый курс. Этот дядька обучает Основам социального государства. Остроумов Александр Иванович. О татарском языке: "...Зачем вообще изучать язык этой "аульской культуры"? "Фаттахов - да он ДУРАК! Захотел тут..." Уффф... сегодня зачет", - написала девушка в сообщении в Facebook (перевод с татарского).

Диалог девушки с преподавателем состоялся после зачета, она записала его на аудио.

— Ваша фраза об аульской культуре меня оскорбила.

— Аульская? Она действительно аульская. Ничё не поделаешь — деревенская. Т.е. города не было, понимаете? Этот город, который возник здесь, он больше предполагал такую европейскую культуру, и здесь либо [...] слобода, либо еще что-нибудь такое, да? Понимаете? Сама культура по себе длительное время развивалась как деревенская.

— Она в итоге преобразовалась. Есть городская интеллигенция, которая прекрасно общается на татарском языке, которая очень много работ сделала на татарском языке, очень много научных работ. И вы сейчас взяли и вот это всё свели на аульскую культуру. Это ваше мнение?

В итоге преподаватель не стал дальше продолжать дискуссию и ушел.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане намерены провести референдум об обязательном преподавании татарского языка в школах. Как сообщил экс-советник Комитета Госдумы по безопасности Радик Гатин, в настоящее время в республике прорабатывается вопрос о создании инициативной группы. По его словам, уже создана команда, в которую вошли представители академической, научной среды, а также юристы-практики и теоретики.

Денис Зарипов, 24.01.2018, 15:44
Тэги: Искусство, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин24 января 2018, 15:58
Так и есть, согласен полностью, за счет Русских только и окультурились...
57
113
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Горожанин24 января 2018, 15:59
Отличная новость...
14
58
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ашотик24 января 2018, 16:05
Маладис!
8
54
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да ну24 января 2018, 16:07
эта девушка либо националистка (так как по написанному ясно, что ее пост на татязе был), либо паранжу носит, полюбому одно из двух
32
90
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горожанин24 января 2018, 16:10
аульская девочка обиделась. ну да ладно, поплачет и пройдет.
29
106
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Горожанин24 января 2018, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Татары научили твоих предков мыться. Ты же совершенно дикий был, когда татары давно писали книги
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А ты слишком грязный? )
19
31
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Горожанин24 января 2018, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Татары научили твоих предков мыться. Ты же совершенно дикий был, когда татары давно писали книги
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Откуда такая искаженная информация?
12
49
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Горожанин24 января 2018, 16:21
Дядька старый, фигни не скажет
13
53
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Горожанин24 января 2018, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Считаю, что этому преподавателю не место в КФУ, он оскорбил татарский народ проживая в Татарстане. Грамотный. культурный человек не позволит себе такие запредельные высказывания. Может он болен?
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Нет никакого татарстана, есть Россия...Служу России..
24
62
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Горожанин24 января 2018, 16:24
Приперлась из деревни учиться в Казань, и обиделась ))) сидели бы колхозаны в своих деревушках и не перлись сюда, было бы очень здорово.

Но препод не прав, говорить такого вслух не стоило в любом случае, да и с его позицией я не согласен.
19
54
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горожанин24 января 2018, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Дядька старый, фигни не скажет
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тем более ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Значит образованный!
7
30
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Горожанин24 января 2018, 16:26
Преподаватель прав на 100%. Где-то читал в комментариях и полностью согласен - как не включишь какой-нибудь ТНВ, канал Майдан, ТМТВ в каждом музыкальном клипе молодых и не очень исполнителей обыгрывается их жизнь в деревне, они ходят по полям лугам, показывают всяких бабушек - эби, коз гусей и т.д. Во властных структурах все уроженцы каких-нибудь сел, совхозов, поселков городского типа и т.д. Открыл афишу театра им.Камала на январь - одни спектакли про жизнь на деревне или о деревенских жителях. Так что преподаватель в чем-то прав.
Лучший комментарий
20
131
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горожанин24 января 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Нет никакого татарстана, есть Россия...Служу России..
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Они не понимают что живут в России. но пока не будим это им говорить, сюрпризом будет)))
8
49
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Горожанин24 января 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Считаю, что этому преподавателю не место в КФУ, он оскорбил татарский народ проживая в Татарстане. Грамотный. культурный человек не позволит себе такие запредельные высказывания. Может он болен?
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Это никакое не оскорбление, а его личное мнение. Всё бы вам сводить к оскорблениям.
9
66
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Горожанин24 января 2018, 16:29
А девушка чем лучше? Спровоцировала и в тихушку записала. И еще после того, как зачет сдала. Не иначе, как личные счеты. Далеко пойдет.
12
77
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Горожанин24 января 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
А ты слишком грязный? )
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Из кумгана поливался:)
5
18
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горожанин24 января 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Татары научили твоих предков мыться. Ты же совершенно дикий был, когда татары давно писали книги
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да ладно. это вм в аульской школе так рассказывают?
9
35
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Горожанин24 января 2018, 16:31
Пусть докажет, что на записи его голос.
6
16
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Горожанин24 января 2018, 16:31
Я не понял Проказа разжигает что-ли? На кого работает?
6
29
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Горожанин24 января 2018, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Из кумгана поливался:)
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Именно из кумгана, почитай историю мусульмане научили европейцев личной гигиене. Это исторический факт. Обидно? Вот сиди и затухни
24
16
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Горожанин24 января 2018, 16:36
Редакция Проказан и пассивнный гомосек Дениска Зарипов:
- вы что вообще лепите - какая то девушка, что-то понаписала в скотсетях, потом удалила. При этом вы публикуете личные данные Преподавателя КФУ, приписывая ему всякие высказывания. Это и по человечески мерзко и противозаконно. Я конечно, понимаю, это колхозная девушка может минет Дениске строчит, но тем не менее...
10
54
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Горожанин24 января 2018, 16:43
вот вам и дружба народов. (!)

вы сами друг друга ненавидите.

у вас никогда не будет порядка с такой ненавистью.

что и вышло, вы никогда при таких огромных ресурсах мирно и порядочно не жили. зверьё.
3
12
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Горожанин24 января 2018, 16:43
Вот русские и показали свое истинное лицо. Я про комментаторов. Кто тут постоянно пишет про дружбу, толерантность? Нет, не было и не будет. Просто одни терпят других. Окультуриватели... Слов приличных нет. И не один представитель данной окультуривающей остальные народы нации , не сделает замечание. Все вы одинаковые шовинисты. Единицы нормальных среди вас. И то не факт что они чистые русские.
23
15
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Горожанин24 января 2018, 16:45
Гей Зарипов разжигает на ровном месте ,куда органы смотрят ?!
5
26
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Горожанин24 января 2018, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
Именно из кумгана, почитай историю мусульмане научили европейцев личной гигиене. Это исторический факт. Обидно? Вот сиди и затухни
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Мусульмане вроде по своему этикету должны камешками подтираться, либо рукой с использованием кумгана.
6
26
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Горожанин24 января 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Вот русские и показали свое истинное лицо. Я про комментаторов. Кто тут постоянно пишет про дружбу, толерантность? Нет, не было и не будет. Просто одни терпят других. Окультуриватели... Слов приличных нет. И не один представитель данной окультуривающей остальные народы нации , не сделает замечание. Все вы одинаковые шовинисты. Единицы нормальных среди вас. И то не факт что они чистые русские.
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При чем здесь русские, зачем национальность сам приплетаешь???
колхозня всех национальностей просто надоела
7
28
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Горожанин24 января 2018, 16:56
Что то много новостей с ино агента иделя в последнее время.Разжигаете,провоцируете.Да и статья,какая то девушка,удалила и личные данные преподавателя,мда
3
17
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Горожанин24 января 2018, 17:03
А что собственно ее оскорбило в слове Аульная?? Аульная - это сельская, у нас аграрная республика, с развитым сельским бытом. Она сама то откуда родом будет? Достали уже с этой темой.
6
41
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Сергей24 января 2018, 17:07
А какие научные труды написаны на татарском языке? Я чего-то пропустил? )))
7
31
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Сергей24 января 2018, 17:08
А что удивительного, если все руководство из сельхозакадемии. ))
3
27
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Сергей24 января 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Татары научили твоих предков мыться. Ты же совершенно дикий был, когда татары давно писали книги
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А Черное море тоже они выкопали?
6
24
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Горожанин24 января 2018, 17:14
Я русский,но этот дядя не прав. Культура любого народа вышла из деревень,аулов,кишлаков.
15
16
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Эльдар Н24 января 2018, 17:15
Очередная сплетня ппроказан и попытка столкнуть лбами нации, ассоциация с информационной помойкой, какая то девушка, данные препода( препод не прав в своих высказываниях, если это вообще имело место быть, мало ли , что он думает лично), а колхозаны со своими неоправданными амбициями живите на своей любимой малой родине, зачем ехать в город, ну не можете вы принять уклад жизни города, везете деревню сюда.
6
25
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Горожанин24 января 2018, 17:15
Проказа просто провокатор.
4
21
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Горожанин24 января 2018, 17:17
Татарская интеллигенция, о которой она так беспокоится, добилась успехов в науке культуре и т.п. только благодаря светскому городскому образованию! Эта девушка сама не поняла, что сказала.
5
29
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Горожанин24 января 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
Я русский,но этот дядя не прав. Культура любого народа вышла из деревень,аулов,кишлаков.
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Какой ты русский? позорник.
После местоимения "Я" должно стоять тире!

русский он. :-D
8
15
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Горожанин24 января 2018, 17:21
Все народы раньше были племенами и только потом объединялись в государства и только разного рода сказочники из колхозов пытаются доказать,что они весь мир обучили.Один уже писал здесь о всемирно известной империи Булгарии и что они римлянам строили укрепления,так как у тех технологий не было,надоел этот бред.
3
16
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Горожанин24 января 2018, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
Я русский,но этот дядя не прав. Культура любого народа вышла из деревень,аулов,кишлаков.
Развернуть
Вы мудрый человек в отличии от большинства комментаторов.
11
8
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
Я русский,но этот дядя не прав. Культура любого народа вышла из деревень,аулов,кишлаков.
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Проказань провокатор. Ставишь дизлайк, они еще и лайк начисляют одновременно в каждом каменте, фуууу....
3
15
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Флюра Салиховна 68 ел24 января 2018, 17:29
Татарская интеллегенция да была давно, ее представителей осталось так мало, в Казани по пальцам пересчитать, эти люди внсьма образованы были , никогда не сталкивали лбами нации, помню еще таких людей, сейчас даже поивнсти пример не могу, все изменилось, людей много приезжих стало со своим укладом и привозят они ту среду , где были выращены, не принимая то, что в Казани было до них, даже историю, порой уничтожая ее. Знала некоторых из татарской интеллигенции ,которые с началом великого переселения из деревень, просто по тем или иным причинам уехали из Казани в другие города России и не только.Так, что интеллегенция городская татарская на грани вымирания, девка деревенская не права, как и преподаватель хам.
7
15
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Горожанин24 января 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
У тебя голова грязная и мысли черные, таких, как ты вместе с чокнутым преподом нужно гнать ссаной метлой из Татарстана. Другого отношения не заслужили
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Заепешься гнать, баклан. Иди корову доить
3
13
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:34
Деревня кормит город... И этого преподавателя... От культуры он тем более далёк...
13
7
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
Вот русские и показали свое истинное лицо. Я про комментаторов. Кто тут постоянно пишет про дружбу, толерантность? Нет, не было и не будет. Просто одни терпят других. Окультуриватели... Слов приличных нет. И не один представитель данной окультуривающей остальные народы нации , не сделает замечание. Все вы одинаковые шовинисты. Единицы нормальных среди вас. И то не факт что они чистые русские.
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Плачь, детка, плачь
4
13
Согласны с автором?
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Горожанин24 января 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Это личное мнение преподавателя оскорбляющее национальные чувства татар. Или ты совсем оборзел и думаешь, что татары молча проглотят оскорбление и личное мнение? Нет не дождетесь! Татары за себя постоят и правильно не место преподавателю в КФУ.
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Постоишь, ага. В стойле
4
13
Согласны с автором?
деревенщина24 января 2018, 17:35
Понятие культура многоаспектрально. Правильнее было бы сказать что каждый человек имеет свою этнокультуру которая у многих жителей формировалась в деревнях.Под этнокультурой понимают ояновной язык,специфика песен,музыки,подход к экономическим вопросам быта, мировоззрение, воспитание,этика,.Как это понимать .Представьте татарская женщина не имела детей, но её подруга русская скончалась оставив двух малолетних детей.Эти дети были усыновлены ею в младенческом возрасте не(умея ещё говорить.Выросши эти дети стали татарами по этнокультуре и по паспорту,а по генам они относятся к славянской рассе.То есть эти дети напитались татарским этносом,этносом родимой деревни.Всякая этнокультура не может быть плохой или хорошей.Она имеет просто специфику или отличие.Я советую на всех факультетах и институтах вести такой важный предмет как этнографию.
9
3
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Горожанин24 января 2018, 17:36
Видимо, они плавно перешли к этому аульскому базару после обсуждения теории относительности Энштейна, ее нестыковке с квантовой механикой и запуска большого адронного коллайдера.
1
9
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Горожанин24 января 2018, 17:39
Наверно филологи и социологи, будущие коллеги проказан, решили снова покопаться в носу, в поисках высоконаучных козявок.
2
6
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Ия24 января 2018, 17:40
сказали бы:русская культура вышла из деревни.,кто то обиделся бы что ли!?глупая девочка не пробовала уважать тех кто тебя учит..
3
24
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Горожанин24 января 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
Ты, сынок подотри молоко на губах, многое ты пропустил в жизни
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А у тебя не молоко )
4
7
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Горожанин24 января 2018, 17:42
Давайте, бубните мне там, как аульские корабли бороздят большой театр.
6
11
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Горожанин24 января 2018, 17:49
Вы там свои айфоны сдайте-ка взад американским буржуям, когда создадите свой аульский ипхон, будете пищать по нему о своих аульских культурных материях.
4
14
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Горожанин24 января 2018, 17:49
Ау, аульщики.
2
11
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
Какой ты русский? позорник.
После местоимения "Я" должно стоять тире!

русский он. :-D
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Учись лучше. Это зависит от того,на чём хочется поставить акцент.
4
6
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Горожанин24 января 2018, 17:56
А я, например, все детство провел в деревне, меня, например, оскорбляет, то что девушку оскорбляет слово "аульное". Там по своему хорошо, тихо, никто по ушам чушь не чешет.
1
20
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
горожанин24 января 2018, 17:58
А что разве слово аул ругательное? Что то наш народ слишком чувствительный стал и болезненно все воспринимает.
3
15
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Горожанин24 января 2018, 18:01
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 18:02
Мы в детстве играли в индейцев, не в букенгемских принесс и волков с уоллстрит.
1
4
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Горожанин24 января 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Конечно надоел бред и откровенное вранье в истории России. Пётр 1 вместо настоящей истории написал красивую сказку о величии России. Ладно настоящий русский Пётр 1 после подмены его на Западе, который действительно был русским человеком и никогда бы не написал весь этот бред выдуманный лжепетром 1. А история Татарстана более соответствует исторической науке, чем история России
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Подмена,только фрики об этом и кричат,историки аульные
4
9
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Горожанин24 января 2018, 18:05
Правильно сказал
2
7
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горожанин24 января 2018, 18:07
У татар аульная, у русских деревенская. Разве это оскорбление? Скорее это термин.
2
16
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Шурале24 января 2018, 18:08
Могу добавить,может быть,абсурдную новость,Александр Невский и Чингис Хан - одно лицо,этакий двуликий Янус...
8
5
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Горожанин24 января 2018, 18:10
А бурятские идолы возле центра татарстанской семьи? Это к какой культуре относится?
0
12
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горожанин24 января 2018, 18:11
Раздувает из мухи слона. Фифа. Все мы выходцы из деревни. Никакого оскорбления. Преподаватель ещё извиняется перед ней.
2
13
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин24 января 2018, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
Проказань провокатор. Ставишь дизлайк, они еще и лайк начисляют одновременно в каждом каменте, фуууу....
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И правда>-(. Только что проверила.
3
9
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Горожанин24 января 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
У татар аульная, у русских деревенская. Разве это оскорбление? Скорее это термин.
Развернуть
Смотря, как это сказано.
5
5
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Горожанин24 января 2018, 18:16
Преподаватель не прав, но и девка овца ещё та, точно из аула и националистка, видимо , предметы ей с трудом даются в институте, плохо понимает , милая езжай к маме на родину дои коровок, сей зерно, рожай деток, читай татарскую литературу вот именно этим ты поднимешь нацию татар, а не кляузами на преподавателей и сталкиванием народов в республике , а преподы увы не всегда быаают правы, пусть покается и на коленях на площади, может его казнить захотят, такие вот ущеницы.
4
11
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Горожанин24 января 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Конечно надоел бред и откровенное вранье в истории России. Пётр 1 вместо настоящей истории написал красивую сказку о величии России. Ладно настоящий русский Пётр 1 после подмены его на Западе, который действительно был русским человеком и никогда бы не написал весь этот бред выдуманный лжепетром 1. А история Татарстана более соответствует исторической науке, чем история России
Развернуть
Стал бы иностранец прославлять Россию,ага.Посмотри на территорию России,была бы слабая страна,была бы раз в 100 меньше.Была бы истории Татарстана как вы ее описываете,то страна была бы не Россия,а Татарстан.
5
3
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Горожанин24 января 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
А бурятские идолы возле центра татарстанской семьи? Это к какой культуре относится?
Развернуть
Успокойся, отнако. К русской точно не относятся. Тепя это устроит?
3
4
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Ирек24 января 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Русские борзеют , пора гнать за пределы родины
Развернуть
Может колхозников вернуть на так любимую их вотчину, скоро аулы опустеют одни абиляр и бабакаи остались там, родовые дома опустеют, русские и другие тут не причем, всё из за понаехавших за удащливой жизнью.
3
15
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Горожанин24 января 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Стал бы иностранец прославлять Россию,ага.Посмотри на территорию России,была бы слабая страна,была бы раз в 100 меньше.Была бы истории Татарстана как вы ее описываете,то страна была бы не Россия,а Татарстан.
Развернуть
А ты сам подумай, для чего он так прославлял Россию? Для того, чтобы русские и стали такими высокомерными в отношении других народов. Это наносит колоссальный вред в отношениях с другими народами
11
3
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Горожанин24 января 2018, 18:27
Возможно, он сказал в сердцах. Это тема, думаю, крутится в некоторых кругах, поскольку это их непосредственный хлеб. Меня это волнует постольку-поскольку, почти не волнует, у меня связей с националистами нет, и кошмары, похожие на те, что связаны с человеком на букву му, не мучают.
2
3
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горожанин24 января 2018, 18:29
Абсурд какой то. В советское время никто на это внимание бы не обратил. А сейчас" кто я" и "где я". А вы никто и звать вас никак. Несмотря на то, что преподаватель ей в отцы годится. Слишком много гонора. Яйца куриные не учат.
3
9
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горожанин24 января 2018, 18:30
"Яйца кур не учат".
2
3
Согласны с автором?
горожанин24 января 2018, 18:32
А русских как только не обзывали, но мы народ терпеливый, не заносчивый и с юмором.
3
14
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Горожанин24 января 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
Вы мудрый человек в отличии от большинства комментаторов.
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жо*олиз он обычный
3
7
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Горожанин24 января 2018, 18:41
Нельзя навязывать другим народам изучение своего языка, как и нельзя запрещать им самим изучать. Старые пердуны из ВТОЦ это развили. Государственный язык в России - русский, это одна страна, никто виз при любой поездке из одного его края до другого не просит. Все обязаны, пользуясь этим правом, перемещаться по стране, как угодно, знать русский язык.
1
13
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Сергей24 января 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
Могу добавить,может быть,абсурдную новость,Александр Невский и Чингис Хан - одно лицо,этакий двуликий Янус...
Развернуть
Это в татарских "научных" трудах написано? )))
1
11
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Горожанин24 января 2018, 18:46
Что касается татар, им никто не запрещает изучать свой язык, требовать кого-то перевести научную литературу на свой язык они не могут, у них есть свои толстосумы, если их это заботит, пусть меценатсвуют, пусть создадут свой институт, учат своих ДОБРОВОЛЬНЫХ специалистов на татарском языке, найдут им работу, на которую они ДОБРОВОЛЬНО согласились, ограничив себя знаниями в рамках татарского языка.
1
14
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Горожанин24 января 2018, 18:57
Навязывать другим народам изучение татарского языка невозможно, потому что республика не самостоятельна и не состоятельна, чтобы быть самостоятельной. Будь она самостоятельна, ее бы порвали на части, один уркменбаши попер бы на другого уркменбаши, за право быть главным уркменбаши. А вы бы поперли гастарбайтерами невзирая на национальность, подальше от этого.
1
11
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12824 января 2018, 19:02
Ну и дебил. А всем дебилам, пытающимся унизить тут оппонентов по национальному признаку я хочу задать вопросы: "Вы где живёте? У вас в окружении, в друзьях, в коллегах все 100% чистокровные русские или татары? Или вы в ненавидите своих коллег и друзей за их национальность? Кто вы такие? Почему я вас в своей жизни не встречаю?". Люди не делятся на хороших и плохих лишь из-за наличия пары отличных генов, человека делает не кровь, а его помыслы и дела.
1
3
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Горожанин24 января 2018, 19:07
И федеральные законы намного разумнее и гуманнее местных. Налог на ветхость запал в душу.
0
5
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Горожанин24 января 2018, 19:11
Проказа,вы доиграетесь с национальной темой.
1
7
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Горожанин24 января 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Деревня кормит город... И этого преподавателя... От культуры он тем более далёк...
Развернуть
чем кормит, дурачок?
1
5
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Горожанин24 января 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Ты уже заеп-ся коровам сиськи драть?
Развернуть
нет, это же твоя забота
1
2
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Горожанин24 января 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
Русские борзеют , пора гнать за пределы родины
Развернуть
монгольские лучники в помощь, ага
0
7
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Горожанин24 января 2018, 19:28
А то развели певцов, на уровне дынц-дынц ту анлимет. Культур-мультур. Бабкен nиздyнг.
0
3
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Горожанин24 января 2018, 19:30
В ответ на комментарий пользователя
Какой ты русский? позорник.
После местоимения "Я" должно стоять тире!

русский он. :-D
Развернуть
Правила лучше учи.
1
3
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Горожанин24 января 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
А я, например, все детство провел в деревне, меня, например, оскорбляет, то что девушку оскорбляет слово "аульное". Там по своему хорошо, тихо, никто по ушам чушь не чешет.
Развернуть
Так никто и не утверждает, что там плохо...
0
3
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Горожанин24 января 2018, 19:36
Проказа нь запарили, когда выведут на чистую воду тех в ваших рядах недобросовестных журналюг , кто разжигает межнациональную рознь в республике.Люди давайте массово отправляйть скрины с проказы в фсб, прокуратуру и т.п.Надоело уже грязь читать, недостойно проказа нь, это грех великий между нациями вражду разжигать, позор !!!
2
8
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Горожанин24 января 2018, 19:40
Это Вы комментаторы разжигаете здесь межнациональную рознь поддаетесь пустым провокациям. Будьте умнее промолчите. Или Вы слишком сыты чтобы это бурно обсуждать. А у преподавателя вообще "аульская" сображалка и истинную историю не знает. О студентке вообще молчу.
3
2
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Горожанин24 января 2018, 19:40
А у меня настене в подъезде написано , что б русские и шимбисты( евреи) убирались из Казани, что ж проказань не раздувает из этого новость, мы с соседом татарином Ильгизом коаской всё это безобразие и закрасили, между прочим хорошо дружим с детства.
2
3
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12824 января 2018, 19:41
В ответ на комментарий пользователя
Проказа нь запарили, когда выведут на чистую воду тех в ваших рядах недобросовестных журналюг , кто разжигает межнациональную рознь в республике.Люди давайте массово отправляйть скрины с проказы в фсб, прокуратуру и т.п.Надоело уже грязь читать, недостойно проказа нь, это грех великий между нациями вражду разжигать, позор !!!
Развернуть
Полностью согласен. Буду скринить заголовки, текст и комменты и отправлять их Никифорову. Пусть либо модератор работает, либо премодерацию пусть вводят, либо регистрацию по паспорту. А то сейчас каждый эфиоп может тут разжигать.
2
2
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12824 января 2018, 19:42
В ответ на комментарий пользователя
Проказа нь запарили, когда выведут на чистую воду тех в ваших рядах недобросовестных журналюг , кто разжигает межнациональную рознь в республике.Люди давайте массово отправляйть скрины с проказы в фсб, прокуратуру и т.п.Надоело уже грязь читать, недостойно проказа нь, это грех великий между нациями вражду разжигать, позор !!!
Развернуть
Полностью согласен. Буду скринить заголовки, текст и комменты и отправлять их Никифорову. Пусть либо модератор работает, либо премодерацию пусть вводят, либо регистрацию по паспорту. А то сейчас каждый эфиоп может тут разжигать.
1
1
Согласны с автором?
Горо24 января 2018, 19:56
Ну что в итоге ? Русские чемодан и домой?
5
1
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горожанин24 января 2018, 19:57
Приезих очень шокируют навания станций метро Козья и [***]
1
2
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Горожанин24 января 2018, 19:59
Эта культура даже не аульская. В аулах смотрят ее как футбол, матюкаются каждые 2 минуты, чо хрень показывают.
0
2
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Горожанин24 января 2018, 20:03
В ответ на комментарий пользователя
эта девушка либо националистка (так как по написанному ясно, что ее пост на татязе был), либо паранжу носит, полюбому одно из двух
Развернуть
А че паранжу только татарки носят ? То есть Татарин и мусульманин это че одно и тоже что ли ?:-D
1
2
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я24 января 2018, 20:09
В ответ на комментарий пользователя
Так и есть, согласен полностью, за счет Русских только и окультурились...
Развернуть
Не прав ты Иван,ой не прав.
5
3
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Аулка24 января 2018, 20:20
Я из аула и горжусь этим ,я думаю что у каждого есть родственники в деревнях ,а если нет ,то мне Вас жалко ,что Вы растеряли свои корни ,все Ваши дедушки и бабушки или пра пра выходцы деревень ,и ничего с этим не сделаешь ,так уж случилось у меня зять русский ,и сын женился на русской ,у каждого своя вера ,нужно относиться с уважением и к татарам и к русским ,нет такого лучший народ ,худший народ оба народа достойны уважения
1
7
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Горожанин24 января 2018, 20:22
Идель, идель-идель, идель-идель,
Идель-ре-ре-е-е-е-али, но-но-нононо,
Идель, идель-идель, идель-идель,
Оближи мои сандали.
Ох-ох-о-хохохох.
1
3
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Горожанин24 января 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
Ну что в итоге ? Русские чемодан и домой?
Развернуть
не, ты на самосырово в деревянном макинтоше
1
4
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Горожанин24 января 2018, 20:37
А я люблю татарский быт.Я наполовину татарка.Мне больше нравилось в татарском доме.Какой то другой уют,чистота.У бабая были овцы ,коровы,но во дворе ни соломинки.Идеальный порядок.Каждый инструмент на своём крючке в сарае висит.Эби всегда в чистых галошах и белых шерстяных носках.Вот этим мне запомнились в детстве татары.
2
7
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Горожанин24 января 2018, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Нет никакого татарстана, есть Россия...Служу России..
Развернуть
Служи служи служивый ваше предки поголовно из деревни кометаторы фуево
3
0
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Горожанин24 января 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Преподаватель прав на 100%. Где-то читал в комментариях и полностью согласен - как не включишь какой-нибудь ТНВ, канал Майдан, ТМТВ в каждом музыкальном клипе молодых и не очень исполнителей обыгрывается их жизнь в деревне, они ходят по полям лугам, показывают всяких бабушек - эби, коз гусей и т.д. Во властных структурах все уроженцы каких-нибудь сел, совхозов, поселков городского типа и т.д. Открыл афишу театра им.Камала на январь - одни спектакли про жизнь на деревне или о деревенских жителях. Так что преподаватель в чем-то прав.
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Не в чем то прав, а прав на все 100% , ибо добирается именно такая тематика)
1
2
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Горожанин24 января 2018, 20:49
Девка , студентка , дебила . В аульской культуре не было : ПЬНСТВА , ПРОСТИРУЦИИ , ВОРОВСТВО , БЛ. ..ТСВА , ! Эту заразу пренесли : ........... !
4
0
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Горожанин24 января 2018, 20:57
какой еще референдум и с какой стати? закрыли уже вопрос о добровольном изучении языка - зачем опять будоражить ?
2
5
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Горожанин24 января 2018, 21:09
В ответ на комментарий пользователя
какой еще референдум и с какой стати? закрыли уже вопрос о добровольном изучении языка - зачем опять будоражить ?
Развернуть
Кто закрыл? Вот в чем вопрос. Татары вовсе не закрыли этот вопрос и мы будем требовать изучения татарского языка в полном и равном с русским языком объёме. Почему я должен изучать свой язык добровольно, а чужие мне языки обязательно. Это такое в России равноправие и такая сомнительная справедливость?
3
3
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Горожанин24 января 2018, 21:14
В ответ на комментарий пользователя
Так и есть, согласен полностью, за счет Русских только и окультурились...
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Ещё как "окультурились" особенно в городе стали водку пить, земля валятся, в штаны писать и какать. Вот такое "Окультуривание"
3
4
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11124 января 2018, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
Я русский,но этот дядя не прав. Культура любого народа вышла из деревень,аулов,кишлаков.
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почему то считают что татары из аулов, а русские все городские из Москвы и Питера.
2
2
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12824 января 2018, 21:41
В ответ на комментарий пользователя
почему то считают что татары из аулов, а русские все городские из Москвы и Питера.
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Exactly, blya! Исчерпывающий укол.
2
0
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Горожанин24 января 2018, 21:52
Не знаю. Говорят, что у меня в татарстане есть ребенок. Так же говорят, что его больше нет. Что я могу сказать? "Adieu, bonne chance à toi".
0
0
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равнодушный24 января 2018, 22:08
В ответ на комментарий пользователя
Так и есть, согласен полностью, за счет Русских только и окультурились...
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Ну конечно, по Дарвину- от русских появились обезьяны, а от обезьян культурные люди. =-D
0
0
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кирилл дорофеев24 января 2018, 22:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
0
0
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Россиянин24 января 2018, 22:46
У автора не хватает идей для написания статьи. Только можете чужие копировать и вставлять? Было бы что ещё интересного в этой статье. Одна студентка втихую записала преподавателя, как подло и отвратительно! Выложила это в сеть, потом призналась, что была эмоциональна и удалила запись. Неужели нет достойных тем?!
0
0
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Горожанин24 января 2018, 23:15
В ответ на комментарий пользователя
Кто закрыл? Вот в чем вопрос. Татары вовсе не закрыли этот вопрос и мы будем требовать изучения татарского языка в полном и равном с русским языком объёме. Почему я должен изучать свой язык добровольно, а чужие мне языки обязательно. Это такое в России равноправие и такая сомнительная справедливость?
Развернуть
ты дегрод? Тебе кто мешает твой язык учить?
0
0
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Горожанин24 января 2018, 23:15
Русские реально принесли культуру народам СНГ, вчера они ишаков того самое, а сегодня в космос летают
0
0
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Горожанин24 января 2018, 23:15
В ответ на комментарий пользователя
Ещё как "окультурились" особенно в городе стали водку пить, земля валятся, в штаны писать и какать. Вот такое "Окультуривание"
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так ты не бухай и не валяйся, бичара
0
0
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Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?

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