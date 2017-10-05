В КФУ преподаватель назвал «аульской» татарскую культуру

В КФУ преподаватель назвал татарскую культуру "аульской", одна из студенток заявила, что эти слова оскорбили ее. Об этом студентка написала в Facebook, после удалив пост. Аудиозапись диалога на лекции приводит "Idel.Реалии".

- Учимся. Четвертый курс. Этот дядька обучает Основам социального государства. Остроумов Александр Иванович. О татарском языке: "...Зачем вообще изучать язык этой "аульской культуры"? "Фаттахов - да он ДУРАК! Захотел тут..." Уффф... сегодня зачет", - написала девушка в сообщении в Facebook (перевод с татарского).

Диалог девушки с преподавателем состоялся после зачета, она записала его на аудио.

— Ваша фраза об аульской культуре меня оскорбила.

— Аульская? Она действительно аульская. Ничё не поделаешь — деревенская. Т.е. города не было, понимаете? Этот город, который возник здесь, он больше предполагал такую европейскую культуру, и здесь либо [...] слобода, либо еще что-нибудь такое, да? Понимаете? Сама культура по себе длительное время развивалась как деревенская.

— Она в итоге преобразовалась. Есть городская интеллигенция, которая прекрасно общается на татарском языке, которая очень много работ сделала на татарском языке, очень много научных работ. И вы сейчас взяли и вот это всё свели на аульскую культуру. Это ваше мнение?

В итоге преподаватель не стал дальше продолжать дискуссию и ушел.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане намерены провести референдум об обязательном преподавании татарского языка в школах. Как сообщил экс-советник Комитета Госдумы по безопасности Радик Гатин, в настоящее время в республике прорабатывается вопрос о создании инициативной группы. По его словам, уже создана команда, в которую вошли представители академической, научной среды, а также юристы-практики и теоретики.