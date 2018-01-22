Минобрнауки РТ разработает учебники по татарскому языку нового поколения

Также будет проведет всероссийский конкурс "Лучший учитель татарского"

Министерство образования и науки РТ разработает учебники по татарскому языку и литературе нового поколения, а также организует профильные смены языковых лагерей. Об этом говорится в комплексном плане действий правительства РТ по реализации послания президента РТ Рустама Минниханова Госсовету.

В течение 2018 года ведомство должно разработать концепцию по воссозданию национального педагогического института, а также совместно с Институтом развития образования реализовать дорожную карту по совершенствованию преподавания татарского языка и литературы.

В первом квартале Минобрнауки РТ проведет всероссийский конкурс "Лучший учитель татарского".

Напомним, в сентябре Минниханов отреагировал на жалобы родителей на то, что, несмотря на большое количество уроков татарского языка, по окончании школы дети часто не могут на нем разговаривать, согласившись с тем,что необходимо улучшить качество преподавания и этого предмета.

Напомним, в ноябре в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.