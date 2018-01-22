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Минобрнауки РТ разработает учебники по татарскому языку нового поколения

Минобрнауки РТ разработает учебники по татарскому языку нового поколения
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Также будет проведет всероссийский конкурс "Лучший учитель татарского"

Министерство образования и науки РТ разработает учебники по татарскому языку и литературе нового поколения, а также организует профильные смены языковых лагерей. Об этом говорится в комплексном плане действий правительства РТ по реализации послания президента РТ Рустама Минниханова Госсовету.

В течение 2018 года ведомство должно разработать концепцию по воссозданию национального педагогического института, а также совместно с Институтом развития образования реализовать дорожную карту по совершенствованию преподавания татарского языка и литературы.

В первом квартале Минобрнауки РТ проведет всероссийский конкурс "Лучший учитель татарского".

Напомним, в сентябре Минниханов отреагировал на жалобы родителей на то, что, несмотря на большое количество уроков татарского языка, по окончании школы дети часто не могут на нем разговаривать, согласившись с тем,что необходимо улучшить качество преподавания и этого предмета.

Напомним, в ноябре в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

N. Vildanov, 24.01.2018, 09:27
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Азатлык24 января 2018, 09:50
Татарстанга ирек берегез!
1
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Горожанин24 января 2018, 09:58
Татар теле - матур тел.
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Горожанин24 января 2018, 10:03
С подключением к Тат-Фаю...)))))))))))))))))))))
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0
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Горожанин24 января 2018, 10:04
Задолбали уже со своим языком
4
8
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Jules Winnfield24 января 2018, 10:04
В ответ на комментарий пользователя
Татарстанга ирек берегез!
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Без ошибок по-татарски сначала писать научись.
4
3
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
Задолбали уже со своим языком
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Расслабься и получай удовольствие :-D
1
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 10:20
Вспомнила мультфильм Пинки и Брэин. Всегда в конце злорадстаующий смех и звучит фраза: " Завтра мы обязательно завоюем весь мир".
1
0
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Горожанин24 января 2018, 10:22
Неугомонные. Как червячки на крючке.
2
2
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Горожанин24 января 2018, 10:29
Противники тат языка, уймитесь уже. Тут речь не о вас. Желающим и самим татарам нужны хорошие учебники тат языка. Я, например, вообще не поняла пунктуацию : сколько не читала и вдоль и поперек. В итоге применяю пунктуацию русского языка, но увы,
0
1
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Прохожий24 января 2018, 10:29
"Что мертво -- умереть не может " (с)
Зачем продлевать агонию смертельно больного -- нравиться деньги осваивать ?!
3
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 10:33
В ответ на комментарий пользователя
"Что мертво -- умереть не может " (с)
Зачем продлевать агонию смертельно больного -- нравиться деньги осваивать ?!
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Мечтать не вредно. Но с чего вы взяли , что татарский должен умереть или уже умер? Пока есть татары будет и язык.
0
1
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Горожанин24 января 2018, 10:33
В новых учебниках нужна глава про шезофрению.
0
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Горожанин24 января 2018, 10:34
Лучше бы Минниханов отреагировал на высокие цены на бензин и большие налоги. Или суверенитет только на язык распространяется??
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