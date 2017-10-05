В Казани могут начать делать обрезание с использованием клея

Казанский специалист Детской республиканской клинической больницы привез в Казань новый способ обрезания с использованием специального клея. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на детского уролога-андролог Минздрава РТ Наиля Акрамова.

Технологию бесшовной хирургии в урологии специалист освоил в Германии. Там врачи используют для обрезания специальный клей.

- При использовании клеящего препарата операция проходит менее травматично, отсутствуют швы в виде хирургических нитей, и, самое главное – рана защищена от попадания каких-либо инородных тел и микроорганизмов. То есть организм более защищен, процесс заживления происходит быстрее. Ранее еще в Советском Союзе был придуман клей для апплицирования на раны, который назывался БФ-6. Он токсичный и свежие раны заклеивать не мог. Клей подходил только для сухих ран. А внедренная новая технология позволяет склеивать свежие раны. Это как "суперклей", который склеивает разные детали», – приводит издание слова Наиля Акрамова.

По новой методике в Казани провели две операции. Уже через три дня раны пациентов зажили, тогда как при обычном обрезании заживление обычно проходит две недели. При этом. вещество может использоваться не только в урологии, но и в лечении других ран, даже на лице

Сейчас немецкие врачи готовятся запатентовать методику. В России подобные препараты не производят.

Справка

Обрезание - хирургическая операция, удаление у мальчиков и мужчин крайней плоти. В некоторых странах обрезание является частью культурной и религиозной традиции. Сейчас операция чаще всего проводится из гигиенических соображений: под слоем кожи легко распространяются микробы, что ведет к половым инфекциям.