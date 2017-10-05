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В Казани могут начать делать обрезание с использованием клея

В Казани могут начать делать обрезание с использованием клея
16+
Фото: moeserdtse.ru

Казанский специалист Детской республиканской клинической больницы привез в Казань новый способ обрезания с использованием специального клея. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на детского уролога-андролог Минздрава РТ Наиля Акрамова.

Технологию бесшовной хирургии в урологии специалист освоил в Германии. Там врачи используют для обрезания специальный клей.

- При использовании клеящего препарата операция проходит менее травматично, отсутствуют швы в виде хирургических нитей, и, самое главное – рана защищена от попадания каких-либо инородных тел и микроорганизмов. То есть организм более защищен, процесс заживления происходит быстрее. Ранее еще в Советском Союзе был придуман клей для апплицирования на раны, который назывался БФ-6. Он токсичный и свежие раны заклеивать не мог. Клей подходил только для сухих ран. А внедренная новая технология позволяет склеивать свежие раны. Это как "суперклей", который склеивает разные детали», – приводит издание слова Наиля Акрамова.

По новой методике в Казани провели две операции. Уже через три дня раны пациентов зажили, тогда как при обычном обрезании заживление обычно проходит две недели. При этом. вещество может использоваться не только в урологии, но и в лечении других ран, даже на лице

Сейчас немецкие врачи готовятся запатентовать методику. В России подобные препараты не производят.

Справка
Обрезание -  хирургическая операция, удаление у мальчиков и мужчин крайней плоти. В некоторых странах обрезание является частью культурной и религиозной традиции. Сейчас операция чаще всего проводится из гигиенических соображений: под слоем кожи легко распространяются микробы, что ведет к половым инфекциям.

Ольга Плешкова, 14.01.2018, 14:06
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин14 января 2018, 14:11
Ну вот, что то полезное. Это.вам не дуримар с пельмешками.
22
16
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Горожанин14 января 2018, 14:26
Мракобесие!
13
46
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Горожанин14 января 2018, 14:28
Болгаркой лучше будет . Надежнее .
13
54
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Горожанин14 января 2018, 14:36
Да хоть под самый корень пусть отрежут.
14
38
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Горожанин14 января 2018, 14:57
Любое вмешательство в организм должно проводиться только по медицинским показаниям, а не по религиозным предрассудкам. Каждый год летальный исход , то на дому , то в больнице ребенка угробили.
Лучший комментарий
15
60
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Деревенщина14 января 2018, 15:11
Обрезание не положено по Законам Европейских конвенций. Во-первых, вторжение в частную жизнь, во-вторых применение насилия над пациентом находящимся в недееспособном состоянии. Нет согласия конкретно пациента на проведение операции.Смело можно отдавать под суд врача как пркступника макрофила. Сам пациент выросши может наказать и врача и отца к смерному приговору.Значит,правр в нашей стране нуждается в резкой коррекции,а юристы несоответствуют своим должностям.
20
33
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Горожанин14 января 2018, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Обрезание не положено по Законам Европейских конвенций. Во-первых, вторжение в частную жизнь, во-вторых применение насилия над пациентом находящимся в недееспособном состоянии. Нет согласия конкретно пациента на проведение операции.Смело можно отдавать под суд врача как пркступника макрофила. Сам пациент выросши может наказать и врача и отца к смерному приговору.Значит,правр в нашей стране нуждается в резкой коррекции,а юристы несоответствуют своим должностям.
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Попробуй это евреям объяснить.:-D
7
21
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Слушатель14 января 2018, 15:30
Клей удобней, много отрезал, тут же обратно приклеил. Или задом наперед. Наука, однако, прогресс
2
36
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Горожанин14 января 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Обрезание не положено по Законам Европейских конвенций. Во-первых, вторжение в частную жизнь, во-вторых применение насилия над пациентом находящимся в недееспособном состоянии. Нет согласия конкретно пациента на проведение операции.Смело можно отдавать под суд врача как пркступника макрофила. Сам пациент выросши может наказать и врача и отца к смерному приговору.Значит,правр в нашей стране нуждается в резкой коррекции,а юристы несоответствуют своим должностям.
Развернуть
До совершеннолетия интересы ребенка представляют родители. По вашей логике и зубы лечить и прививки делать насилие. Кстати стричь ногти и волосы тоже. Еще и мыться- вдруг ребенок категорически против?
22
23
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
Клей удобней, много отрезал, тут же обратно приклеил. Или задом наперед. Наука, однако, прогресс
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:-D
2
15
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Горожанин14 января 2018, 15:41
Есть еще женское обрезание и зашивают половые органы в Африке
10
10
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Горожанин14 января 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
До совершеннолетия интересы ребенка представляют родители. По вашей логике и зубы лечить и прививки делать насилие. Кстати стричь ногти и волосы тоже. Еще и мыться- вдруг ребенок категорически против?
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не за...лу....пай...си слишком уж, и в сторону уводишь от конкретного. это создано эволюцией для вида задолго до сдвига мозга у этого вида, а вид ставит себя выше эволюции?! смяшно )))
8
13
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Горожанин14 января 2018, 15:43
Это какое-то членовредительство!!!!!!!
4
33
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Горожанин14 января 2018, 15:48
Не понимаю, чего русские /православные засуетились? Им то не грозит. У вас своя проблема- не отморозить в крещенской купели.
30
25
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Горожанин14 января 2018, 15:49
Сплошная ржака! обрезать под корень можго и по полису ОМС! я не против Страна ждёт героев, а рожают дураков
6
12
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юрист14 января 2018, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Обрезание не положено по Законам Европейских конвенций. Во-первых, вторжение в частную жизнь, во-вторых применение насилия над пациентом находящимся в недееспособном состоянии. Нет согласия конкретно пациента на проведение операции.Смело можно отдавать под суд врача как пркступника макрофила. Сам пациент выросши может наказать и врача и отца к смерному приговору.Значит,правр в нашей стране нуждается в резкой коррекции,а юристы несоответствуют своим должностям.
Развернуть
Вы идиот с большой буквы--т.к.- перед канонами ШАРИАТа -ваши европейские ссылки -это бумаженьки которые не годятся подтереться,т.к.--положено подмываться после каждого раза-,так гигиеничней,100 раз.
16
7
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Горожанин14 января 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
не за...лу....пай...си слишком уж, и в сторону уводишь от конкретного. это создано эволюцией для вида задолго до сдвига мозга у этого вида, а вид ставит себя выше эволюции?! смяшно )))
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Ну, хорошо. Тогда в пример аппендикс.
11
4
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Горожанин14 января 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Ну, хорошо. Тогда в пример аппендикс.
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аппендикс? к религии он не относится,... но, был сдвиг мозга по этому поводу у америкосов ;) а так, ну воспалился и угроза жизни - вырезать, не мешает - не мешай жить организму, т.к. "гланды" и аппендикс не для эстетики созданы (как и крайняя плоть)! то, что не нужно будет современному представителю конкретного вида, не волнуйтесь, само исчезнет....если только этот вид быстрей с земли сам не сгинет.
2
14
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Горожанин14 января 2018, 16:17
Что нибудь по нужнее не мог привезти? Как будто это проблема номер один, тут заболеваний хватает, которые можно бы лечить современнее, а мы всё о крайней плоти думаем.
4
15
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Горожанин14 января 2018, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
Вы идиот с большой буквы--т.к.- перед канонами ШАРИАТа -ваши европейские ссылки -это бумаженьки которые не годятся подтереться,т.к.--положено подмываться после каждого раза-,так гигиеничней,100 раз.
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Отвечу также, но зеркально, засуньте свои мракобесные законы откуда достали
6
15
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Юр14 января 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
До совершеннолетия интересы ребенка представляют родители. По вашей логике и зубы лечить и прививки делать насилие. Кстати стричь ногти и волосы тоже. Еще и мыться- вдруг ребенок категорически против?
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Ногти и волосы снова вырастут, а это ... уже нет.
7
10
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Горожанин14 января 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
Обрезание не положено по Законам Европейских конвенций. Во-первых, вторжение в частную жизнь, во-вторых применение насилия над пациентом находящимся в недееспособном состоянии. Нет согласия конкретно пациента на проведение операции.Смело можно отдавать под суд врача как пркступника макрофила. Сам пациент выросши может наказать и врача и отца к смерному приговору.Значит,правр в нашей стране нуждается в резкой коррекции,а юристы несоответствуют своим должностям.
Развернуть
Глупость какая ! Если допустим годовалому ребенку который неумеет разговаривать ,требуется сделать операцию на сердце? Как вы возьмете подпись о согласии?
11
9
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Правдоруб14 января 2018, 16:36
Обрезание так же делается для гигиены, его не обязательно делать по религиозным традициям. Мыться каждый день никто не отменял, но не всегда есть возможность.

И здорово когда это делается в младенчестве и ничего не помнишь, потому что процесс неприятный )))
11
7
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Горожанин14 января 2018, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Клей удобней, много отрезал, тут же обратно приклеил. Или задом наперед. Наука, однако, прогресс
Развернуть
Ага,тебе на лоб. :-D
4
3
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Не понимаю, чего русские /православные засуетились? Им то не грозит. У вас своя проблема- не отморозить в крещенской купели.
Развернуть
Отморозят? Ничего страшеого! Клей же есть! Гутаперчивый куй приклеют.и делов то. :-D
0
6
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Глупость какая ! Если допустим годовалому ребенку который неумеет разговаривать ,требуется сделать операцию на сердце? Как вы возьмете подпись о согласии?
Развернуть
не глупи, не по теме
1
6
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Димас люблю пивас14 января 2018, 16:43
Я мусульманин! но не обрезанный! :-D
5
8
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Горожанин14 января 2018, 16:43
Люди, вы вообще в курсе , что там отрезается? Судя по комментам, нет. Кусочек КОЖИ. Так понятнее? А не сам агрегат:-) летальный исход возможен лишь при антисанитарии. Именно поэтому хорошо что делают в больницах.
10
6
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Татарин14 января 2018, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
Вы идиот с большой буквы--т.к.- перед канонами ШАРИАТа -ваши европейские ссылки -это бумаженьки которые не годятся подтереться,т.к.--положено подмываться после каждого раза-,так гигиеничней,100 раз.
Развернуть
Уважаемый Юрист с купленным дипломом и просто фанатик. Прочти Коран. Найди мне строку про обрезание.
Вставь ее в ответ.
Не нашел? Верно - ее там нет. Иди учись.
2
16
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
Обрезание так же делается для гигиены, его не обязательно делать по религиозным традициям. Мыться каждый день никто не отменял, но не всегда есть возможность.

И здорово когда это делается в младенчестве и ничего не помнишь, потому что процесс неприятный )))
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мож ещё чего удалили случайно?
2
6
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Татарин14 января 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Обрезание так же делается для гигиены, его не обязательно делать по религиозным традициям. Мыться каждый день никто не отменял, но не всегда есть возможность.

И здорово когда это делается в младенчестве и ничего не помнишь, потому что процесс неприятный )))
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Очень спорный вопрос. Вы бы не писали такую чушь, если не компетентны в вопросе. Полезно однозначно в жарких странах. ОАЭ, например, и лицо девушки и мужчины закрывают там поэтому.
1
10
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Горожанин14 января 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Ногти и волосы снова вырастут, а это ... уже нет.
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И не надо. От него одни проблемы:-D
0
7
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Зачем? Иисус не закалялся, а купался в теплом Иордан
2
3
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 16:50
Наиль Рамилович врач от бога! Самый лучший специалист. Всю жизнь будем помнить его операцию сыну
2
3
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ТатарчоноК14 января 2018, 16:51
Каким Всевышний создал человека (мужчину) таким он и должен быть! Тем, кто это придумал должно быть обрезание выше шеи.. Хотя, в толерантной Германии они сами дождутся своего конца..
2
14
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Наиль Рамилович врач от бога! Самый лучший специалист. Всю жизнь будем помнить его операцию сыну
Развернуть
так начудил штоль?
2
5
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Мики хиРург14 января 2018, 16:53
А я обрезание делаю бокорезами,и дешево и сердито.
2
11
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
Зачем? Иисус не закалялся, а купался в теплом Иордан
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он не из России, ему не понять
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Летальный исход бывает и при родах. Как матери так и младенца. Но вполне естественный процесс.
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Вообще-то роды - это естественный процесс, а вот обрезание - это вмешательство!
2
9
Согласны с автором?
Деревенщина14 января 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
До совершеннолетия интересы ребенка представляют родители. По вашей логике и зубы лечить и прививки делать насилие. Кстати стричь ногти и волосы тоже. Еще и мыться- вдруг ребенок категорически против?
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5 процентовов обрезанных умираютостальные страдают нарушениями в сексуально половой и психической сфере.Основу психичесаих заболеваний имнно составляет их комплекс неполноценнрсти.Обрезаннные люди мучаются всю жизнь -они считают себя уродами и калеками.Они неженаты в большинстве случаев.Склонны к вредительству,поджогам,,ненавидят людей,желают всем зла и т.д.Раньше обрезали и девочек,я думаю что вы тут тоже станете на защиту за обрезание деврчек.Раз вы так любите народные традиции и разбираетесь в гигинене.Пораа нашим врачам перестать дурачиться-все изза денег.
2
8
Согласны с автором?
Деревенщина14 января 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемый Юрист с купленным дипломом и просто фанатик. Прочти Коран. Найди мне строку про обрезание.
Вставь ее в ответ.
Не нашел? Верно - ее там нет. Иди учись.
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Каноны шариата не функционирруеют в юридических машинах.Позаконам шариата и девочек должны обрезать.Что вы тут мне теперь скадете
2
5
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
Каким Всевышний создал человека (мужчину) таким он и должен быть! Тем, кто это придумал должно быть обрезание выше шеи.. Хотя, в толерантной Германии они сами дождутся своего конца..
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Что интересно - сегодня ведь праздник "Обрезание Господне!" Иисусу сделали обрезание!
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Деревенщина14 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемый Юрист с купленным дипломом и просто фанатик. Прочти Коран. Найди мне строку про обрезание.
Вставь ее в ответ.
Не нашел? Верно - ее там нет. Иди учись.
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Прежде чем обрезать что-либо надо подумать.Даже учитель труда в школе иил садовник не может сам без разрешения директора подрезать что-либо..Дерево обрезают рабочие и то не все.Если только оно старое или висит над дорогой.Потому что боятся,нарушение закона,ведь за каждое дерево штраф.А тут маленький бепомощный человек.Причем природа создала крайнюю плоть в ходе длительной эволюции и через крайнюю. Плоть идут вещества клетки регенераторы богатые биологическими продуктами для головки члена и регенерации головки члена чтобы она была всегда молодая и нравилась женшинам.Просто обрезание это насилие группы и ее внушения доверчивой молодежи даже более ради власти над молодыми,ради классового господства и одурачивания мусульманской молодеди.Они старики хотят сделать мусульманreкую молодежь рабами путем обрещания,но я не дам им этого сделать.Я не дам старикам .ольше права увечить мусульманскую молодежь.онни обманщики кто делает обрезание.
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Деревенщина14 января 2018, 18:09
В ответ на комментарий пользователя
Что интересно - сегодня ведь праздник "Обрезание Господне!" Иисусу сделали обрезание!
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А вы видели это сами?
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Деревенщина14 января 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
Ам где говорят там и сочиняют.
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Деревенщина14 января 2018, 18:16
В ответ на комментарий пользователя
Вообще-то роды - это естественный процесс, а вот обрезание - это вмешательство!
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Обрезание калечит не только отдельного человека,но и все общество.
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Горожанин14 января 2018, 18:17
Комменты, п..ц всему.Похоже.сегодня в дурке, день.благоговения.Так сказать вольная, от санитаров. :-D
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Деревенщина14 января 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
По генам человек ни мусульманин ,ни христианин.По генам мусульмане это предки славян ,немцев,италиков и греков.Даже евреи по генам это греки ,славяне,немцы.Почти все человечество идет от вфриканских бушмеов и возникло оно в протоформах. около 6 млн.лет назад.
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Горожанин14 января 2018, 18:23
Офигительно.
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Горожанин14 января 2018, 18:26
Напомню, об удаленном комменте, в жизни некоторых людей, главный шрам не лице - это рот.
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Горожанин14 января 2018, 18:49
Потерять лицо, в том числе, запалившись на лжи легко. Тяжело его приобрести, не в буквальном смысле, ботексом по морщинам.
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Деревенщина14 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Офигительно.
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Дело в том что и у мусульман и христиан может родиться темнокожий ребенок с курчавыми волосами причем зачат он был именнр мужем с которым живет женщина и это не означает что ктото из родственников был бушменом или негром.Срабатывает копия генов 100000 тысячелетней примерно давности.Это похоже на атавизм но не вполной мере.То есть давным давно негры были белыми и только в редких случаях у них рождаются белые дети.Одни ученые видят изменения генах по меланину ,,другие в скрытой дальней крпии которая может образно показать первоначальный вид гаплогруппы прежний тысячилетий и столетий.
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Горожанин14 января 2018, 18:58
В ответ на комментарий пользователя
Дело в том что и у мусульман и христиан может родиться темнокожий ребенок с курчавыми волосами причем зачат он был именнр мужем с которым живет женщина и это не означает что ктото из родственников был бушменом или негром.Срабатывает копия генов 100000 тысячелетней примерно давности.Это похоже на атавизм но не вполной мере.То есть давным давно негры были белыми и только в редких случаях у них рождаются белые дети.Одни ученые видят изменения генах по меланину ,,другие в скрытой дальней крпии которая может образно показать первоначальный вид гаплогруппы прежний тысячилетий и столетий.
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Герцог, Дюма, ты стал деревенским помещиком?
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Горожанин14 января 2018, 18:58
В ответ на комментарий пользователя
Глупость какая ! Если допустим годовалому ребенку который неумеет разговаривать ,требуется сделать операцию на сердце? Как вы возьмете подпись о согласии?
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Операция на сердце- жизненная необходимость, не сравнимая с этой блажью.
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Деревенщина14 января 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
Герцог, Дюма, ты стал деревенским помещиком?
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В дырявых кальсонах без дома но с большим забором в чистом поле
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Горожанин14 января 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
В дырявых кальсонах без дома но с большим забором в чистом поле
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Полем, полем, полем, белым, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Ты хотя бы захохотал?
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Горожанин14 января 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
Обрезание так же делается для гигиены, его не обязательно делать по религиозным традициям. Мыться каждый день никто не отменял, но не всегда есть возможность.

И здорово когда это делается в младенчестве и ничего не помнишь, потому что процесс неприятный )))
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А, чтобы не мыться- тогда другое дело:)
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Горожанин14 января 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
И не надо. От него одни проблемы:-D
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Вот и надо- сразу под корень.
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Горожанин14 января 2018, 19:31
Мужики вы чё сдурели, обрезание это не головку члена отрезать, а кожа которая обволакивает головку, её натягивают и отрезают см 2
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Горожанин14 января 2018, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
В дырявых кальсонах без дома но с большим забором в чистом поле
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Сколько тебе платят за психоделику в сети?
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