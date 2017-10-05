Путин прилетел в Уфу: после он посетит Казань

В столицу Татарстана президент России прибудет уже вечером

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Уфу, далее он посетит Казань. О прилете президента в столицу Башкортостана сообщает ProUfu.ru.

В Уфе Путин посетил местное моторостроительное производственное объединение, там он проведет совещание по вопросам диверсификации производства, частичного перевода оборонно-промышленного предприятия на выпуск гражданской продукции. После этого президент встретится с руководителем региона Рустэмом Хамитовым, а после с председателем центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином в Первой соборной мечети Уфы.

Напомним, сегодня вечером Путин прилетит в Казань, где встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. Завтра президент посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного «Ту-160М» и пообщается с работниками предприятия, а затем примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» в «Татнефть Арене» и посетит КФУ.