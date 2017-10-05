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Путин прилетел в Уфу: после он посетит Казань

Путин прилетел в Уфу: после он посетит Казань
16+
Фото: kremlin.ru
В столицу Татарстана президент России прибудет уже вечером

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Уфу, далее он посетит Казань. О прилете президента в столицу Башкортостана сообщает ProUfu.ru.

В Уфе Путин посетил местное моторостроительное производственное объединение, там он проведет совещание по вопросам диверсификации производства, частичного перевода оборонно-промышленного предприятия на выпуск гражданской продукции. После этого президент встретится с руководителем региона Рустэмом Хамитовым, а после с председателем центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином в Первой соборной мечети Уфы.

Напомним, сегодня вечером Путин прилетит в Казань, где встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. Завтра президент посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного «Ту-160М» и пообщается с работниками предприятия, а затем примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» в «Татнефть Арене» и посетит КФУ.

N. Vildanov, 24.01.2018, 13:47
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин24 января 2018, 13:55
А башкиры что написали? "Жулик"?:-D
11
44
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Роман24 января 2018, 14:02
Сегодня 10 баллов.Завтра будет 15 баллов по Яндексу:-D
2
38
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Горожанин24 января 2018, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
А башкиры что написали? "Жулик"?:-D
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На башкирском -бур :-D или угры :-P
6
16
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:05
очень жду, жаль, не попадаю на встречу
18
9
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:05
Посему у Набиулиной зарплата 2 млн рублей, а у населения Татарстана всего.30 тысяч.рублей? А пенсия вообще 9500 рублей? А?Ну ладно она получила бы 200 тысч.руб, но 2 млн каждый месяц, это вообще жесть.
Лучший комментарий
3
73
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:10
Кстати кличка у него "Моль" была, поэтому он и прилетел
13
25
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:12
Пусть скажет, как пенсионеру прожить на 9500? На работу, уже не берут. На предприятии проработал 39 лет. Не воровал, грамоты, премии получал при коммуняках, за рацпредложения надбавки, трудился на благо родины, а не халтурио, была 13 зарплата. Когда он займётся тем, что говорил в 2001 году, про рост социального неравенства? Труд сейчас у молодежи, достойно не оплачивается. Зато директора миллиардеры.
2
58
Согласны с автором?
Дмитрий24 января 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
Посему у Набиулиной зарплата 2 млн рублей, а у населения Татарстана всего.30 тысяч.рублей? А пенсия вообще 9500 рублей? А?Ну ладно она получила бы 200 тысч.руб, но 2 млн каждый месяц, это вообще жесть.
Развернуть
У нас есть похлеще набиулиной , есть ублюдки и по четыре и по пять миллионов в день гребут !!
0
45
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин24 января 2018, 14:26
Не могу голосовать за мультимилиардера , у которого мультимилиарды хранит заграницей и о которых ЗАБЫЛ !!! А деревня обнищала и вымерает !
7
34
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:26
В ответ на комментарий пользователя
очень жду, жаль, не попадаю на встречу
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Не попадаешь, говоришь?
1
3
Согласны с автором?
горожанин24 января 2018, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Не могу голосовать за мультимилиардера , у которого мультимилиарды хранит заграницей и о которых ЗАБЫЛ !!! А деревня обнищала и вымерает !
Развернуть
выяснили же уже, нет там миллиардов, а 25 миллионов в рублях
8
14
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Пусть скажет, как пенсионеру прожить на 9500? На работу, уже не берут. На предприятии проработал 39 лет. Не воровал, грамоты, премии получал при коммуняках, за рацпредложения надбавки, трудился на благо родины, а не халтурио, была 13 зарплата. Когда он займётся тем, что говорил в 2001 году, про рост социального неравенства? Труд сейчас у молодежи, достойно не оплачивается. Зато директора миллиардеры.
Развернуть
научись торговать криптой на бирже
12
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
очень жду, жаль, не попадаю на встречу
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А я рад, ибо меня бы потом посадили за хамство
5
5
Согласны с автором?
Прометей в панцире24 января 2018, 15:03
Убрать из власти Пу и наступит демократия с периодической сменой власти при выборах? Стадо тут же найдёт себе нового Пу. Да, мы все пока стадо - исторически, геополитически так сложилось. Максимум . что нам можно - не ходить на выборы, понизить явку. Их покой на наворованном должен быть нарушен.
8
20
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 15:12
Дворы к приезду чистить будут? Во дворах тихий ужас, 80 % дворов не убирается, при ЗП 5000 руб
0
15
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
У нас есть похлеще набиулиной , есть ублюдки и по четыре и по пять миллионов в день гребут !!
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Хто это, подскажте плииз
3
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
У нас есть похлеще набиулиной , есть ублюдки и по четыре и по пять миллионов в день гребут !!
Развернуть
Мне бы хотя миллиончик в год, Не дает никто, и от работы не бегаю:-(
0
6
Согласны с автором?
Горожанин мин татар хатыны булмас да против24 января 2018, 15:20
Башкортча карак
0
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 15:45
Неинтересно... Опять бесконечное бла-бла-бла с ключевым словом Надо и Мы им покажем. Надоело. Неужели кто то ещё верит этим длинным, пустым речам?
1
17
Согласны с автором?
Jules Winnfield24 января 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Дворы к приезду чистить будут? Во дворах тихий ужас, 80 % дворов не убирается, при ЗП 5000 руб
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Не, не будут. Бери лопату сам пыряй
1
5
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:44
Вор
4
5
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин24 января 2018, 16:54
Российских народ сильный да. А его лжелидеры прикрываясь силой народа выглядят сильными. А на самом деледелают во благо не своей родине. Во всех странах есть свой банк. А в нашей стране банк принадлежит фрс а значит мы колония чья? Правильно сша
1
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Путин - умный и сильный лидер, достойный уважения, из нынешних кандидатов альтернативы ему нет
Развернуть
Кто его знал то до 1999 года? А вылез из табакерки и обратно никак не залезет. Незаменимый наш. А что делать то будем когда он естественным путем помрет? Страна что ли развалится?
6
15
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Российских народ сильный да. А его лжелидеры прикрываясь силой народа выглядят сильными. А на самом деледелают во благо не своей родине. Во всех странах есть свой банк. А в нашей стране банк принадлежит фрс а значит мы колония чья? Правильно сша
Развернуть
Ну где вы все этот бред берете про фрс сша? :-D
1
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:07
Как говорится незаменимых нет. Так что пусть другим дадут дорогу
3
9
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Кто его знал то до 1999 года? А вылез из табакерки и обратно никак не залезет. Незаменимый наш. А что делать то будем когда он естественным путем помрет? Страна что ли развалится?
Развернуть
какая разница - знали его или не знали до 1999 г.? да, незаменимых нет, но и менять его сейчас тоже смысла нет
9
6
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:23
Разница:тебя е.. Т а ты дразнишься. Ж.. Пализ
4
2
Согласны с автором?
Не верю24 января 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
Путин - умный и сильный лидер, достойный уважения, из нынешних кандидатов альтернативы ему нет
Развернуть
Да-да,конечно)) зомбирование процветает:-P
5
7
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:35
Кто знает кому принадлежит центробанк????????????
0
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:40
Пу поедет на ул. Магистральная(вахитовский район)??
0
5
Согласны с автором?
Дмитрий24 января 2018, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
выяснили же уже, нет там миллиардов, а 25 миллионов в рублях
Развернуть
Да не верьте этим лживым сми !! Они в кремле занервничали , засуетились как Грудинин стал кандидатом !! Сейчас начнут на него грязь лить ублюдки !! А у нашего президениа и его друзей где бабки лежат ?где у него недвижимость и семья ?? Или у них нет денег у бедолаг ?? Вообщем сейчас мы услышим много хорошего про великого жулика пу, и плохого про тех кто представляет несменяемому опасность !! Люди надо быть дураком , слепым и лицемерным что бы не видеть к чему нас привела эта власть !! Мы на грани разрухи ! Народ разделен и ограблен !!
2
11
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 18:11
:-D
0
6
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 18:17
На фото агент смит
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 18:31
В ответ на комментарий пользователя
Барин приехал...холопы смирно))))
0
7
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Как говорится незаменимых нет. Так что пусть другим дадут дорогу
Развернуть
дорогу уже давали.и горбачёв и Ельцин.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
Как говорится незаменимых нет. Так что пусть другим дадут дорогу
Развернуть
ваши предложения. я тоже хачу в президенты. надо что бы было так и было сяк. ну это к собчаку.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
Пусть скажет, как пенсионеру прожить на 9500? На работу, уже не берут. На предприятии проработал 39 лет. Не воровал, грамоты, премии получал при коммуняках, за рацпредложения надбавки, трудился на благо родины, а не халтурио, была 13 зарплата. Когда он займётся тем, что говорил в 2001 году, про рост социального неравенства? Труд сейчас у молодежи, достойно не оплачивается. Зато директора миллиардеры.
Развернуть
Он не рублей будет иметь а $:-)
0
3
Согласны с автором?
marex24 января 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Посему у Набиулиной зарплата 2 млн рублей, а у населения Татарстана всего.30 тысяч.рублей? А пенсия вообще 9500 рублей? А?Ну ладно она получила бы 200 тысч.руб, но 2 млн каждый месяц, это вообще жесть.
Развернуть
а чё сразу наебуллина? недвижимость миника посчитайте, зарплату сечина, который акцизы на азс хочет повесить. продолжать?
4
3
Согласны с автором?
marex24 января 2018, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
Да не верьте этим лживым сми !! Они в кремле занервничали , засуетились как Грудинин стал кандидатом !! Сейчас начнут на него грязь лить ублюдки !! А у нашего президениа и его друзей где бабки лежат ?где у него недвижимость и семья ?? Или у них нет денег у бедолаг ?? Вообщем сейчас мы услышим много хорошего про великого жулика пу, и плохого про тех кто представляет несменяемому опасность !! Люди надо быть дураком , слепым и лицемерным что бы не видеть к чему нас привела эта власть !! Мы на грани разрухи ! Народ разделен и ограблен !!
Развернуть
бред...
2
2
Согласны с автором?
marex24 января 2018, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
Пу поедет на ул. Магистральная(вахитовский район)??
Развернуть
всенепременно. в 9-51, если не опоздает.
1
1
Согласны с автором?
marex24 января 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Пусть скажет, как пенсионеру прожить на 9500? На работу, уже не берут. На предприятии проработал 39 лет. Не воровал, грамоты, премии получал при коммуняках, за рацпредложения надбавки, трудился на благо родины, а не халтурио, была 13 зарплата. Когда он займётся тем, что говорил в 2001 году, про рост социального неравенства? Труд сейчас у молодежи, достойно не оплачивается. Зато директора миллиардеры.
Развернуть
1. продай недвижимость, занимайся добычей криптовалют.

2,3,4 вариантов масса - родина не забудет, т.к не вспомнит
1
1
Согласны с автором?
marex24 января 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Пусть скажет, как пенсионеру прожить на 9500? На работу, уже не берут. На предприятии проработал 39 лет. Не воровал, грамоты, премии получал при коммуняках, за рацпредложения надбавки, трудился на благо родины, а не халтурио, была 13 зарплата. Когда он займётся тем, что говорил в 2001 году, про рост социального неравенства? Труд сейчас у молодежи, достойно не оплачивается. Зато директора миллиардеры.
Развернуть
научись писать без ошибок
3
1
Согласны с автором?
marex24 января 2018, 19:20
заголовок - угроза?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 20:07
Что Набиуллина. Сечин, который носил портфель Путина в Питере, получает в месяц в 30 раз больше - 60 млн. руб. Работает в госкомпании.
0
4
Согласны с автором?
горожанин24 января 2018, 20:08
Приятно было посмотреть на завод где был Путин в Уфе и его движки. У нас такой же КМПО терпит крах,под руководством племянника Шаймиева. Из успешного превращается в мастерские.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 20:41
Путин слабый и пустой человек. Ельцин это понял в последние годы жизни. Нам от этого не легче.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 21:03
Явление Христа народу....
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 21:03
В ответ на комментарий пользователя
Путин слабый и пустой человек. Ельцин это понял в последние годы жизни. Нам от этого не легче.
Развернуть
неужели? это на основе каких фактов? а сам Ельцин кто? да у него единственный плюс то, что он Путина привел
2
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 21:05
В ответ на комментарий пользователя
Да-да,конечно)) зомбирование процветает:-P
Развернуть
ну, ярлыки раздавать нетрудно. А если аргументы привести?
1
1
Согласны с автором?
Чак Чак Зобчак24 января 2018, 21:06
Путин-наш президент!А Грудинин - 15 в списке богатейщих мультимиллиардеров планеты!
5
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 22:19
В ответ на комментарий пользователя
какая разница - знали его или не знали до 1999 г.? да, незаменимых нет, но и менять его сейчас тоже смысла нет
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Так эту мысль в тупые головы и вбивают , чтобы стадо не дергалось. Мол вдруг будет хуже. Этот же не совсем плохой. Не голодаем же. Вон кругом война ,а у нас то островок стабильности. Всю жизнь так было. За последние сто лет своими ногами из Кремля ушли Хрущев, Горбачев да Ельцин. Остальных вывезли на лафете. Никто оттуда сам уходить не хочет, а надо бы! Потому что зажираются , глаз замыливается и от жизни отрываются. Хотят вечно править! Нынешний уже Брежнева опередил по сроку правления. Хочешь чтоб он как Сталин - 29 лет руководил?
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кирилл дорофеев24 января 2018, 22:30
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Горожанин24 января 2018, 22:37
В ответ на комментарий пользователя
Так эту мысль в тупые головы и вбивают , чтобы стадо не дергалось. Мол вдруг будет хуже. Этот же не совсем плохой. Не голодаем же. Вон кругом война ,а у нас то островок стабильности. Всю жизнь так было. За последние сто лет своими ногами из Кремля ушли Хрущев, Горбачев да Ельцин. Остальных вывезли на лафете. Никто оттуда сам уходить не хочет, а надо бы! Потому что зажираются , глаз замыливается и от жизни отрываются. Хотят вечно править! Нынешний уже Брежнева опередил по сроку правления. Хочешь чтоб он как Сталин - 29 лет руководил?
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так какие аргументы все-таки? смена ради смены? и не надо сравнивать Путина с Горбачевым и особенно с Ельциным
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