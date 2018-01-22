Стало известно, чем займется Путин в Казани

Глава государства приедет в Казань 24 января

Президент России Владимир Путин приедет в Казань с двухдневным визитом 24-25 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что 24 января глава государства приедет в Казань и встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. В ходе встречи планируется обсудить вопросы формирования целостной системы религиозного образования.

25 января президент посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного «Ту-160М» и пообщается с работниками предприятия. Отметим, что в день 90-летия завода - 16 ноября - состоялась церемония выкатки самолета на летно-испытательную станцию. Тогда командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил министерства обороны России Сергей Кобылаш сообщил, что ракетоносец передадут Вооруженным силам России в марте-апреле 2018 года.

Также 25 января Владимир Путин примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» в «Татнефть Арене» и посетит КФУ.

Кроме того, Владимир Путин встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Напомним, в последний раз Владимр Путин приезжал в Казань в апреле 2016 года.