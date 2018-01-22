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Стало известно, чем займется Путин в Казани

Стало известно, чем займется Путин в Казани
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Фото: http://putin.kremlin.ru/
Глава государства приедет в Казань 24 января

Президент России Владимир Путин приедет в Казань с двухдневным визитом 24-25 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что 24 января глава государства приедет в Казань и встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. В ходе встречи планируется обсудить вопросы формирования целостной системы религиозного образования.

25 января президент посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного «Ту-160М» и пообщается с работниками предприятия. Отметим, что в день 90-летия завода - 16 ноября - состоялась церемония выкатки самолета на летно-испытательную станцию. Тогда командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил министерства обороны России Сергей Кобылаш сообщил, что ракетоносец передадут Вооруженным силам России в марте-апреле 2018 года.

Также 25 января Владимир Путин примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» в «Татнефть Арене» и посетит КФУ.

Кроме того, Владимир Путин встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Напомним, в последний раз Владимр Путин приезжал в Казань в апреле 2016 года. 

Люция Кашапова, 23.01.2018, 16:37
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин23 января 2018, 16:40
Еще бы снегопад в эти дни, да посильнее
Лучший комментарий
7
70
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Горожанин23 января 2018, 16:54
Прикольненько!
9
3
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Горожанин23 января 2018, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
Еще бы снегопад в эти дни, да посильнее
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Да какая тебе разница, дороги все всё равно перекроют, будешь под снегопадом в своей калымаге перед блок-постом стоять
4
36
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Горожанин23 января 2018, 17:00
Я вроде путина не звал
14
26
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:03
Представители нацики опять ему запоют-верните нам язык!
18
25
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:03
Нациков пустят к нему?
11
10
Согласны с автором?
/23 января 2018, 17:04
царь батюшка едет
5
29
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Горожанин23 января 2018, 17:06
Купание Путина в проруби пришлось переснимать несколько раз.
Владимир Владимирович по привычке шёл прямо по воде…
5
26
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Горожанин23 января 2018, 17:11
а ночевать он где будет?
1
13
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
а ночевать он где будет?
Развернуть
На хате.
5
9
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:13
нах нужен, никакой пользы для татар
26
18
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
нах нужен, никакой пользы для татар
Развернуть
скажи, для кого польза то?
9
16
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:23
холопов гонять будет
0
20
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:39
Обратно все перекроют
1
10
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:41
Президент встретится с президентом... Какая-то неразбериха, глюк.
3
20
Согласны с автором?
герцог23 января 2018, 17:50
Он займёться судьбою народа самим господом богом вверенному ему
2
7
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Дед23 января 2018, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
Президент встретится с президентом... Какая-то неразбериха, глюк.
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Баг.:-D
4
0
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:53
Как обычно НЕ ЧЕМ!
1
8
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Дед23 января 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Президент встретится с президентом... Какая-то неразбериха, глюк.
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Чем-бы дитя не тешалось, а я ведь служил когда-то с ним, он тогда летенантом был.разве мог я тогда подумать что тихий худенький лейтенантишко ( только нос у его шибко торчащий) будет презедентом.
6
3
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:07
Что Вова, стульчик зашатался под тобой, не знаешь как удержать власть,))? Как только не извивается, а вы голосуйте может крошки кинут вам. Если будут в хорошем настроении
13
18
Согласны с автором?
Азатлык23 января 2018, 18:08
Безгэ крикми шундый урымс башлыгы! Безнен узебезнен бар президент!
11
12
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:09
В ответ на комментарий пользователя
Чем-бы дитя не тешалось, а я ведь служил когда-то с ним, он тогда летенантом был.разве мог я тогда подумать что тихий худенький лейтенантишко ( только нос у его шибко торчащий) будет презедентом.
Развернуть
дед ты уже бухой? Бредишь?)))
2
15
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Азатлык23 января 2018, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
Чем-бы дитя не тешалось, а я ведь служил когда-то с ним, он тогда летенантом был.разве мог я тогда подумать что тихий худенький лейтенантишко ( только нос у его шибко торчащий) будет презедентом.
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Бирегез азатлыгы Татарстанга!
11
9
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:10
Будет стоять в пробке как все?
0
6
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
а ночевать он где будет?
Развернуть
В Бор Матюшино
0
7
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:18
Бухать будет
1
6
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
Безгэ крикми шундый урымс башлыгы! Безнен узебезнен бар президент!
Развернуть
гуляй лесом чапливый дуралей
9
8
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Бирегез азатлыгы Татарстанга!
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Сектирол
6
3
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:56
Начали комментарии удалять,читал про худенького лейтенантика и на глазах удалили)не дочитал
3
2
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Горожанин23 января 2018, 18:57
как там твой рогозин то? протрезвел после капо?
0
4
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гость23 января 2018, 19:01
пусть на станцию дубравную зайдет,пусть пасмотри что там пять лет копают,может золото нашли,и поэтому не торопятся здовать,
0
6
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Горожанин23 января 2018, 19:09
Путин чмо
13
9
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гость23 января 2018, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Нациков пустят к нему?
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да ты сам националист, что других слов больше нет,урод моральный.
4
9
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Горожанин23 января 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
а ночевать он где будет?
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в хостеле, блть
1
6
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Горожанин23 января 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
На хате.
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ага, потом чеки для отчетности намутит на трассе
1
4
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Горожанин23 января 2018, 19:15
Путя боится за выборы
6
9
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казанец23 января 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
Представители нацики опять ему запоют-верните нам язык!
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ты урод моральный,если в башке были извилины у тебя я думаю что так не писал бы,а так ты моральный урод ,загремиш наверно скора .
5
6
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Горо23 января 2018, 19:18
Пусть там расскажет из за кого на олимпиаду не едем , почему в стране бардак и воровство
5
12
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Горо23 января 2018, 19:18
Чекист сам в доле , кусок страны себе отжал
5
6
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1323 января 2018, 19:30
В ответ на комментарий пользователя
царь батюшка едет
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какой он нах царь батюшка!!! юродивый!!! как и ульянов еврейчик мозги запудрил пол россии. этот только связями фсбшными берет!!!
8
5
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12823 января 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Безгэ крикми шундый урымс башлыгы! Безнен узебезнен бар президент!
Развернуть
Отчего ваше "Безнен узебезнен бар президент" ухо режет? Не лучше ли будет: "бездэ узебезнен президент бар"? Я русский, могу ошибаться
1
10
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Горожанин23 января 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя
ты урод моральный,если в башке были извилины у тебя я думаю что так не писал бы,а так ты моральный урод ,загремиш наверно скора .
Развернуть
Ты че тут всем угрожаешь осел е..ый?
2
3
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Горожанин23 января 2018, 20:19
ну опять завыли.
0
1
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Горожанин23 января 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Отчего ваше "Безнен узебезнен бар президент" ухо режет? Не лучше ли будет: "бездэ узебезнен президент бар"? Я русский, могу ошибаться
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Ух ты... И такое бывает?!
0
4
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Горожанин23 января 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Отчего ваше "Безнен узебезнен бар президент" ухо режет? Не лучше ли будет: "бездэ узебезнен президент бар"? Я русский, могу ошибаться
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Как же он похож на рептилоида...
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Горожанин23 января 2018, 20:40
Может хоть раз за зиму почистят дороги?
0
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marex23 января 2018, 20:46
на фото сечин после пластики. царь - не настоящий!
1
2
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1123 января 2018, 21:05
за грудинина 58% проголосовало (рейтинг сегодня), из 120 тыс. проголосовавших...
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Горожанин23 января 2018, 21:11
Пусть скажет : ,, Я всем обрыг, уходя- ухожу,,
0
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Горожанин23 января 2018, 21:12
Тему про то как люди на Путина билеты покупают походу быстренько удалили, из за большого количества негатива в его сторону в комментах, а то мало ли царь вдруг прочитает что о нем люди по настоящему думают, и эту похоже скоро удалят, тут тоже самое, ну не как не заходит этот путин простому населению, не нужен он больше
0
2
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Андрей23 января 2018, 21:13
Просить вторую линию метро - всё остальное несущественно! С Ельциным получилось - и тут получится, пока нефть 70$.
1
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я23 января 2018, 21:15
татарский будет добровольно изучать
2
2
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Горожанин23 января 2018, 21:19
В любом случае его выборами не уберешь . Он нквдшник до могза костей, опасней Берии. Нас не посвящали, какие есть планы на случай проигрыша выборов. Кучу провакаций можно ожидать, чтобы объявить выборы недействительными. Упертый чекист на все способен.
2
1
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горожанин23 января 2018, 21:43
За Путина !!!
3
1
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Горожанин23 января 2018, 21:51
В ответ на комментарий пользователя
В любом случае его выборами не уберешь . Он нквдшник до могза костей, опасней Берии. Нас не посвящали, какие есть планы на случай проигрыша выборов. Кучу провакаций можно ожидать, чтобы объявить выборы недействительными. Упертый чекист на все способен.
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Берия хотя бы много чего полезного сделал
0
0
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Горожанин23 января 2018, 22:35
В ответ на комментарий пользователя
а ночевать он где будет?
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На улице не останется, не переживай
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Горожанин23 января 2018, 22:40
Грудинин 2018. Нет больше достойных конкурентов для Пу, кроме Павла Николаевича
0
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Горожанин23 января 2018, 22:41
Все таки Плешкова правильный блог написала )))
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Горожанин23 января 2018, 22:43
Так что не надо всякими газовыми трубами да старыми домами голову морочить. Знать надо, о чем писать.
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