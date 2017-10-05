Мэр Елабуги отчитал энергетиков за блэкаут в городе

Мэр Елабуги Геннадий Емельянов раскритиковал энергетиков за массовое отключение электричество в городе, он потребовал от тщательно изучить ситуацию и подготовить конкретные предложения по резервной схеме обеспечения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба исполкома района.

- Авария произошла на ровном месте: была сравнительно хорошая погода, был день. А если метель будет? А если доступа к вашим подстанциям не будет? Вы это проанализировали? — обратился Емельянов к энергетикам.

Емельянов также предложил подготовить перечень необходимых мероприятий по защите жизненно важных и социально-значимых объектов на случай нового блэкаута.

Напомним, 19 января стало известно о том, что под отключение электричества попали более 70 тысяч человек, а также особая экономическая зона "Алабуга", десятки школ и детских садов. Также по всему городу перестали работать светофоры и другие объекты. Через некоторое время подачу электричества восстановили. Причиной ЧП стало повреждение воздушной линии между подстанциями "Тойма 2" и "Елабуга 1".