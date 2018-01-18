В Елабуге восстановили подачу электричества в дома

В Елабуге было восстановлено энергоснабжение, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. По данным ведомства, около полудня энергоснабжение потребителей было восстановлено по резервной схеме.

Причиной аварии стало повреждение воздушной линии между подстанциями Тойма 2 и Елабуга 1, что привело к срабатыванию автоматики защиты.

Напомним, сегодня в районе 11:30 стало известно о том, что под отключение электричества попали более 70 тысяч человек, а также особая экономическая зона "Алабуга". Также по всему городу перестали работать светофоры и другие объекты.