Наверх
Минниханов: татарский язык останется обязательным в школах
10:34, сегодня52
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
11:47, сегодня1
Минниханов о продлении договора с Москвой: важно содержание, а не форма
11:16, сегодня1
В Челнах загорелся элитный жилой комплекс «Санрайз Сити»
10:59, сегодня3
Презентация книги Исмагила Шангареева и Нурали Латыпова «Ислам: история сквозь века»
Минприроды назвало самые грязные российские города: Казань в этот рейтинг не попала
10:28, сегодня1
Реклама
В Набережных Челнах женщина за рулем иномарки насмерть сбила мотоциклиста
09:59, сегодня8
В Татарстане установили памятник герою России, который погиб в Сирии
09:39, сегодня24
Реставрация посуды в Казани: почему не стоит выбрасывать любимые сковородки
Под Казанью досрочно завершили ремонт моста через Волгу‍
09:19, сегодня15
«Ак Барс» после победы над «Слованом» вышел на первое место на Востоке
09:07, сегодня2
В Казани завтра похолодает до +14 градусов
17:59, 20.09.20175
Как за 1 день можно сформировать сильную команду для достижения успеха компании
Роспотребнадзор Татарстана предупредил о второй волне активности клещей‍
17:36, 20.09.201710
"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка России
17:13, 20.09.20171
В Казани в Адмиралтейском пруду установят очистную установку за 102 млн рублей
17:10, 20.09.201717
Обзор ProKazan.ru: смартфон Samsung для селфи за 6 190 рублей
В Казани МЧС нашло свыше 1000 нарушений на объектах ЧМ-2018
16:47, 20.09.20176
"Не получали": Кремль не получал просьбы о помощи в сохранении изучения татарского языка
16:15, 20.09.2017156
Жители Татарстана увидят 30 граней себя на фестивале уличного искусства
16:12, 20.09.2017
16 и 17 сентября OPEN SPACE MARKET снова в Казани
В Казани парень убил мужчину, пристававшего к его тете, и скинул труп в озеро
15:59, 20.09.201721
Известный художник Никас Сафронов напишет портрет Минниханова
15:25, 20.09.201729
Станция метро "Дубравная": Метшин спустился под землю и посмотрел, как ее строят
14:44, 20.09.201718
3 необычных идеи для завтрака из яиц от казанского шеф-повара
В Татарстане погиб рабочий, на которого во время разбора дома упала плита: возбуждено дело
14:13, 20.09.20179
Появилось видео ограбления банка в Казани, на который напал мужчина с ножом
13:56, 20.09.201714
«Ростелеком» реализует в Татарстане проект устранения цифрового неравенства
13:52, 20.09.20178
Названы самые криминальные районы Казани
В 2018 году на капремонт детсадов и школ Татарстана выделят 2,5 млрд рублей
13:16, 20.09.201713
Стало известно, какая погода ждет казанцев в конце осени и зимой‍
12:36, 20.09.201711
В Казани за взятки конфетами и коньяком осудили экс-начальника колонии №19‍
11:47, 20.09.201719
Что лучше для гостей Казани: отель или хостел
Дмитрий Медведев одобрил программу переселения соотечественников из-за рубежа в Татарстан
11:25, 20.09.201740
Казанцы спасли от смерти мужчину, который лег на трамвайные пути на Декабристов
11:05, 20.09.201729
Владелец одного из крупнейших банков России - Бинбанка - попросил Центробанк о санации
11:04, 20.09.201717
В Нижнекамске у спорткомплекса прохожие нашли человеческий череп‍ и остатки пальцев
10:45, 20.09.20177
«Нефтехимик» предложил контракт 45-летнему Яромиру Ягру‍
10:32, 20.09.20178
В Татарстане автомобиль сбил лошадь с телегой и двумя людьми‍
10:03, 20.09.201712
СМИ назвали имя клиента Татфондбанка, которого заставят вернуть снятые им со счетов 17 млн
09:49, 20.09.201725
На улице Парина мужчина с кухонным ножом ограбил банк на 150 тысяч рублей
09:32, 20.09.201719
В ряде школ Татарстана ввели ограничения на маникюр и украшения
09:15, 20.09.201742
7,8 и 14 миллионов: ProKazan.ru проехал по дворам Казани и оценил проделанный ремонт
17:55, 19.09.201739
В Казани задержали пожилого мужчину, прилетевшего с запрещенными книгами из хаджа
17:43, 19.09.201731
В Казани похолодает до +18 градусов
17:15, 19.09.20177
В Казани устроили тест-драйв со знаменитым японским гонщиком на пляже у "Ривьеры"
17:10, 19.09.20174
В Советском районе Казани число погибших на пожарах выросло в 7 раз в 2017 году
16:42, 19.09.201715
В Казани на остановках допустили ошибку в "троллейбусных" аншлагах
16:15, 19.09.201730
В Казани митинг за отмену "абонентской" платы за детсад согласовали у "мусорного" завода
15:52, 19.09.201746
Клиента Татфондбанка заставят вернуть снятые им 17 млн рублей‍
15:03, 19.09.201754
В Казани на улице Лазарева офисы эвакуировали из-за коробки с кошкой и котятами‍
14:35, 19.09.201713
В Казани на опасном перекрестке на улицах Побежимова-Челюскина поставили светофор
14:02, 19.09.20178
В Казани старшеклассников начнут готовить к ЕГЭ в храме
13:42, 19.09.201718
В Татарстане "богатым" пенсионерам вдвое урежут транспортные выплаты‍
13:19, 19.09.201779
СМИ: Минздрав России решил поддержать кормящих матерей‍
12:38, 19.09.201711
Афиша громких событий: космическое шоу, фестиваль видеоблогеров и танцы от Ляйсан Утяшевой
12:00, 19.09.2017
СМИ: эвакуация в "Парк Хаусе" - это учения
11:47, 19.09.201722
В Челнах татуированный мужчина скончался в отделе полиции
11:46, 19.09.201755
СК может возбудить дело из-за падения баннера на детей во время ярмарки в Казани
11:32, 19.09.20173
В Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»
11:09, 19.09.201713
В Татарстане из-за сокращения светового дня ГИБДД начнет "охоту" на водителей с тонировкой
10:59, 19.09.201725
В правительстве России поддержали продажу лекарств через Интернет
10:42, 19.09.20173
В музее в центре Казани к силиконовым близняшкам хотят добавить фигуры Путина и Метшина
10:42, 19.09.201726
На ремонт Казанской ратуши потратят 55 млн рублей
10:18, 19.09.201720
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина покинет шоу ради семьи в Казани
09:58, 19.09.201744
Афиша 19-25 сентября: неделя дизайна, фестиваль урожая и автобои
09:51, 19.09.2017
Ремонт цирка в центре Казани: Минниханов и Метшин посмотрели, что там происходит
09:37, 19.09.201739
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017
Люди, пытаются прыгнуть с 10-метровой вышки
16:49, 02.02.2017
Путешествие по Европе глазами художника
10:36, 31.01.2017
Карта мира: в чём лидирует каждая страна
11:34, 14.12.2016

Минниханов: татарский язык останется обязательным в школах

Минниханов: татарский язык останется обязательным в школах
16+
Фото: prav.tatar.ru
При этом он согласился с необходимостью улучшить качество преподавания

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе ежегодного послания Госсовету РТ заявил, что татарский язык останется обязательным в школах РТ.

При этом он прокомментировал и жалобы родителей на то, что, несмотря на большое количество уроков татарского языка, по окончании школы дети часто не могут на нем разговаривать, согласившись с тем,что необходимо улучшить качество преподавания и этого предмета.

Также он заявил о том, что школьники должны лучше знать и русский язык.

- Министерству образования и науки надо сделать акцент на обеспечении высокого уровня знания и владения русским языком — этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в в республике года Льва Толстого, - заявил Минниханов.

Ранее в Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка. В ведомстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан (ст.8) и законом РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».

Поэтому в соответствии с республиканским законодательством в сфере общего образования, предусмотрено изучение татарского языка.

Н. Вильданов, 21.09.2017, 10:34
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин21 сентября 2017, 10:47
Прокуратура разберётся.
10
33
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 10:52
Прокуратура не выше призедента.
5
15
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 10:53
Когда уж скинут чебурашек.
Лучший комментарий
6
40
Согласны с автором?
Дмитрий21 сентября 2017, 10:59
тупой как дрова
7
20
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:02
Храбрец
2
14
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин21 сентября 2017, 11:11
Crач становится ежедневным, как ублюдок Соловьев на канале Россия
2
2
Согласны с автором?
Галина21 сентября 2017, 11:11
Вот поэтому "золотая " Настя и уехала учиться в Самару
3
18
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:13
Останется обязательным, как и обворовывание республики женами и детьми из списка Форбс.
Ведь местное население так радо феодализму
2
17
Согласны с автором?
Делоретто21 сентября 2017, 11:13
мини висит на всех московских крючках,щто москва продиктует,то и выполнит.
2
13
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин21 сентября 2017, 11:15
В ответ на комментарий пользователя
когда ты пить перестанешь урыс!:-D
Развернуть
Кстати.Я чистокровная казанская татарка.Но.Уже достали эти колхозаны,которые возомнили себя невесть кем.
5
16
Согласны с автором?
Татарин21 сентября 2017, 11:16
Ура! Без булдырдык! Урыслар татар теле китап кирэк ме?:-D
11
5
Согласны с автором?
1321 сентября 2017, 11:16
ниже закрыли комменты))) да будет новый срач про татарский язык. и какой он великий и ни кому ненужный))) (ну исключая 100 человек кто петицию подписал)) )
4
6
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин21 сентября 2017, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
Прокуратура не выше призедента.
Развернуть
Закон ВЫШЕ президента. Татарстан не нарушил Закон.
7
5
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:25
горшок,ты против В.В. Путина попер что ли ?
4
7
Согласны с автором?
Раз21 сентября 2017, 11:26
В ответ на комментарий пользователя
Прокуратура не выше призедента.
Развернуть
Молодец Миниханов!
7
4
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:26
Вот посмотрим когда милионная толпа родителей будет писать отказы как вы заговорите не кто не сможет насильно заставить его учить,а национализм в отношение других людей включая татар которые не хотят его учить вас до добра не доведет!!!лучше бы ими занялись кто тут гонит нас из Татарстана !!!
3
12
Согласны с автором?
рус21 сентября 2017, 11:28
В ответ на комментарий пользователя
фигею с националистов. национальный признак сравни с гендерным. нацисты и националисты уничтожтесь пожалуйста.
1
5
Согласны с автором?
12821 сентября 2017, 11:29
Надо как на Украине сделать. Там национальные языки будут изучать только до 4 класса, а дальше - только украинский, а мы чего-то тут возимся добрые мы, поэтому они и наглеют. Отменить нахрен татарский язык на десять лет и посмотреть как себя вести будут. Если поймут свою ошибку - позволить изучать за свои деньги. А там посмотрим...
4
7
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:30
Преподавание останется, знания языка в реальной жизни не прибавится, он нужен только в отдаленных деревнях и никому более. Взять татарскую кухню, если она вкусна , то и имеет место быть на каждом углу, что очень хорошо и споров по её необходимости ни у кого не возникает. С языком всё не так.
2
7
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
Вот посмотрим когда милионная толпа родителей будет писать отказы как вы заговорите не кто не сможет насильно заставить его учить,а национализм в отношение других людей включая татар которые не хотят его учить вас до добра не доведет!!!лучше бы ими занялись кто тут гонит нас из Татарстана !!!
Развернуть
Миллионная? Хахахахахахахах! Пишите уж 100 миллиооная толпа!:-D врать так врать! У вас не Геббельс в учителях был?
4
1
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
Тоже шулай! Уважаю Рустама Нургалиевича за то что не ссыться перед московией!
Развернуть
Как "не ссытся", а где договор?
2
5
Согласны с автором?
А21 сентября 2017, 11:32
Если уж Верховный Суд РТ возомнил себя выше Верховного суда РФ, то чебурашка и подавно в том же направление двигается, ведь него своя книга Конституция РТ есть.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
Надо как на Украине сделать. Там национальные языки будут изучать только до 4 класса, а дальше - только украинский, а мы чего-то тут возимся добрые мы, поэтому они и наглеют. Отменить нахрен татарский язык на десять лет и посмотреть как себя вести будут. Если поймут свою ошибку - позволить изучать за свои деньги. А там посмотрим...
Развернуть
Давай попробуй провокаторишка! Получишь Грозный в центре России!:-)
3
1
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:32
Эх, сез матур кызлар,
Ник шаяртасыз?
Ерягемне? януларын анламыйсыз
2
3
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:33
В ответ на комментарий пользователя
Миллионная? Хахахахахахахах! Пишите уж 100 миллиооная толпа!:-D врать так врать! У вас не Геббельс в учителях был?
Развернуть
300 000 уже подписали следи за новостями не только со своего сабинского района :-D
2
2
Согласны с автором?
Казанец21 сентября 2017, 11:34
Уважаемый Рустам Нургалеевич! Так держать! Уважаю политиков которые имеют свое собственное мнение! Готов даже простить ваши 2 миллиарда жены!
2
2
Согласны с автором?
12821 сентября 2017, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
Давай попробуй провокаторишка! Получишь Грозный в центре России!:-)
Развернуть
До, Грозный. В девяностых зассали и сейчас зассыте.
2
2
Согласны с автором?
djkr21 сентября 2017, 11:35
При любом раскладе кто хочет учить тот будет кто нет тот не будет,так будьте выше этих статей и русские и татары и другие национальности,вас стравливают отвлекая от других проблем.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:35
В ответ на комментарий пользователя
Молодец Миниханов!
Развернуть
Молодец среди ов..ц.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:36
В ответ на комментарий пользователя
Как "не ссытся", а где договор?
Развернуть
Если московия ссыться подписать новый договор то это не проблемы Р.Н. Минниханова!:-)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Молодец Миниханов!
Развернуть
наверно следующий после Шанцева. Агония перед смертью
1
4
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
300 000 уже подписали следи за новостями не только со своего сабинского района :-D
Развернуть
О уже меньше?:-D Было же миллионая толпа? Т.е. ты свистишь? Это мы уже поняли! :-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
Давай попробуй провокаторишка! Получишь Грозный в центре России!:-)
Развернуть
Не сравнивай несравнимое.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Храбрец
Развернуть
Урысов это удивляет?: Отстаивать свое мнение дорого стоит. Но рабам это не понять к сожалению!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
О уже меньше?:-D Было же миллионая толпа? Т.е. ты свистишь? Это мы уже поняли! :-D
Развернуть
Ау темма поднята будет и милионная если не обходимость в этом будет!!!да и 300 000 а против ваших 100 весомый аргумент!!!
1
2
Согласны с автором?
Айрат21 сентября 2017, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
Вот поэтому "золотая " Настя и уехала учиться в Самару
Развернуть
Скатертью дорога! К нам приедут татары со всего бывшего СССР! Они будут учить родной язык!
1
2
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
Если московия ссыться подписать новый договор то это не проблемы Р.Н. Минниханова!:-)
Развернуть
Московия положила большой болт на него, разные вещи.
0
1
Согласны с автором?
хан якше малай21 сентября 2017, 11:43
Можете меня заминусить и я сам не в восторге от некоторых решений наших властей, но тут я согласен с Миннихановым - живешь в Татарстане - БУДЬ ДОБР УЧИ ТАТАРСКИЙ, вне зависимости от твоей национальности. Не хочешь учить - езжай в Рязань и т.д.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:43
В ответ на комментарий пользователя
Скатертью дорога! К нам приедут татары со всего бывшего СССР! Они будут учить родной язык!
Развернуть
Где они? Ты их с узбеками попутал.
1
0
Согласны с автором?
Айрат21 сентября 2017, 11:44
В ответ на комментарий пользователя
Надо как на Украине сделать. Там национальные языки будут изучать только до 4 класса, а дальше - только украинский, а мы чего-то тут возимся добрые мы, поэтому они и наглеют. Отменить нахрен татарский язык на десять лет и посмотреть как себя вести будут. Если поймут свою ошибку - позволить изучать за свои деньги. А там посмотрим...
Развернуть
тупой! своей мамке будешь указывать что ей делать! Указывальщик х...в!
0
0
Согласны с автором?
Никогда не курю, хоть Крым и наш21 сентября 2017, 11:44
Это победа, друзья.
0
1
Согласны с автором?
Айрат21 сентября 2017, 11:46
В ответ на комментарий пользователя
Где они? Ты их с узбеками попутал.
Развернуть
У меня в друзьях 10 знакомых татар которые приехали со всего Союза за последние 5 лет. Усиленно учат татарский чтобы не отличаться от местных!:-)
0
0
Согласны с автором?
Никогда не курю, хоть Крым и наш21 сентября 2017, 11:46
В ответ на комментарий пользователя
Кстати.Я чистокровная казанская татарка.Но.Уже достали эти колхозаны,которые возомнили себя невесть кем.
Развернуть
Грязная у тебя кровь.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:48
В ответ на комментарий пользователя
Скатертью дорога! К нам приедут татары со всего бывшего СССР! Они будут учить родной язык!
Развернуть
Нормальные татары по всей России разъехались и неплохо поживают, а сюда х.з. кто возвращается. Что-то я не слышал про возвращенцев из Московии, Питера и т.д.
0
0
Согласны с автором?
Зулейха21 сентября 2017, 11:48
В ответ на комментарий пользователя
Преподавание останется, знания языка в реальной жизни не прибавится, он нужен только в отдаленных деревнях и никому более. Взять татарскую кухню, если она вкусна , то и имеет место быть на каждом углу, что очень хорошо и споров по её необходимости ни у кого не возникает. С языком всё не так.
Развернуть
Вы забыли про городскую татарскую интеллигенцию, хотя это явно не ваш круг.
0
1
Согласны с автором?
Айрат21 сентября 2017, 11:52
В ответ на комментарий пользователя
Вы забыли про городскую татарскую интеллигенцию, хотя это явно не ваш круг.
Развернуть
Эта манкуртка замужем наверное за русского. Или смешанный брак. Стараеться выглядеть русской. Презирает людей живущих в деревнях. Таких всегда все презирали полукровок! ))))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин21 сентября 2017, 11:52
В ответ на комментарий пользователя
Вы забыли про городскую татарскую интеллигенцию, хотя это явно не ваш круг.
Развернуть
В этом с Вами соглашусь.
0
0
Согласны с автором?
Айрат21 сентября 2017, 11:52
В ответ на комментарий пользователя
Нормальные татары по всей России разъехались и неплохо поживают, а сюда х.з. кто возвращается. Что-то я не слышал про возвращенцев из Московии, Питера и т.д.
Развернуть
В советское время да. Ну врать мне стимула нет. Телефоны уж их давать не буду. Извините.)))
0
0
Согласны с автором?
Айрат21 сентября 2017, 11:55
В ответ на комментарий пользователя хан якше малай
Можете меня заминусить и я сам не в восторге от некоторых решений наших властей, но тут я согласен с Миннихановым - живешь в Татарстане - БУДЬ ДОБР УЧИ ТАТАРСКИЙ, вне зависимости от твоей национальности. Не хочешь учить - езжай в Рязань и т.д.
Развернуть
Мин да шулай улыйм малай!:-)
0
0
Согласны с автором?
Казанец21 сентября 2017, 11:55
Он сказал русский тоже надо знать Он хоть понимает что он сказал сейчас
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru