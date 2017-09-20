Минниханов: татарский язык останется обязательным в школах

При этом он согласился с необходимостью улучшить качество преподавания

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе ежегодного послания Госсовету РТ заявил, что татарский язык останется обязательным в школах РТ.

При этом он прокомментировал и жалобы родителей на то, что, несмотря на большое количество уроков татарского языка, по окончании школы дети часто не могут на нем разговаривать, согласившись с тем,что необходимо улучшить качество преподавания и этого предмета.

Также он заявил о том, что школьники должны лучше знать и русский язык.

- Министерству образования и науки надо сделать акцент на обеспечении высокого уровня знания и владения русским языком — этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в в республике года Льва Толстого, - заявил Минниханов.

Ранее в Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка. В ведомстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан (ст.8) и законом РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».

Поэтому в соответствии с республиканским законодательством в сфере общего образования, предусмотрено изучение татарского языка.