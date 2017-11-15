В Казани начались испытания стратегического ракетоносца Ту-160М2

На Казанском авиационном заводе начинаются наземные и летные испытания стратегического ракетоносца Ту-160М2. Сегодня, в день 90-летия завода, состоялась торжественная церемония выкатки и передачи на летно-испытательную. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что самолет достраивался из задела завода с целью восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых двигателей с улучшенными характеристиками. боевая машина будет способна выполнять такие же задачи, которые выполняют находящиеся в строю 16 Ту-160.

Публикация от Эдуард Хайруллин (@edkhayrullin_) Ноя 15 2017 в 11:57 PST

Справка



Ракетоносец Ту-160 с изменяемой геометрией крыла был разработан на рубеже 1970-1980-х годов, а в 1987 году самолет приняли на вооружение. Уже тогда в его конструкцию были заложены стелс-технологии, что позволяет "Белому лебедю" внезапно появляться в самых разных точках мира. Самолет является обладателем 44 мировых рекордов по высоте и дальности полета. Один из последних рекордов - беспосадочный перелет на 18 тысяч километров за 24 часа и 24 минуты. Также Ту-160 является самым большим, мощным и тяжелым в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом.