Годовщина крушения «Татфондбанка»: что происходит сейчас и что ожидается в будущем

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ProKazan.ru ответил на самые популярные вопросы о потерявшем лицензию банке

С чего все началось? Сложное финансовое положение у "Татфондбанка" наблюдалось за несколько лет до его краха. В наиболее острую фазу ситуация вошла в декабре 2016 года - тогда с 7 декабря банк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов.



После этого банк прекратил обслуживать клиентов, а 3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - "Татфондбанка" и связанных с ним "ИнтехБанка" и "Анкор банка". Уже в июле был лишен лицензии еще один банк - "Спурт".





Реакция властей Татарстана на эту ситуацию Впервые публично прокомментировал ситуацию с банками президент РТ Рустам Минниханов на итоговой встрече с журналистами 26 декабря. Тогда он заявил, что надеется на то, что ситуация выправится, однако у самого Татарстана возможностей для спасения банка нет.



После этого Минниханов также поручил правоохранительным органам принять меры в отношении руководства Татфондбанка.

Уголовные дела Ситуация накалилась в феврале - тогда полиция задержала первого подозреваемого, но еще не по делу самого "Татфондбанка", а по делу его "дочки" - инвестиционной компании "ТФБ-Финанс", руководство которой заподозрили в мошенничестве. Просидев несколько месяцев в СИЗО несколько руководителей в октябре были отпущены под домашний арест.



Уже в марте уголовные дела были возбуждены и по "Татфондбанку" - 3 марта экс-глава банка и депутат Госсовета РТ Роберт Мусин был арестован, его подозревают в мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов.



Мусин сейчас все еще находится в СИЗО, решение о возможном продлении срока ареста может быть принято сегодня. По последним данным, потенциальная сумма ущерба с учетом ситуации с "Интехбанком" может превысить 100 млрд рублей.





Выплаты вкладчикам и митинги Через несколько недель после того, как "Татфондбанк" прекратил выдавать вклады, Агентство по страхованию вкладов начало выдавать возмещение, но только в тех случаях, если сумма вклада не превышала 1,4 млн рублей.



Однако клиенты, чьи суммы вкладов превышали эти суммы и клиенты - юридические фирмы выплаты не получили. Это вызвало их недовольство, в результате митинги и пикеты клиентов "Татфондбанка" и других рухнувших банков стали привычным действом в Казани и других городах Татарстана, а также в Москве.

Что дальше? Вплоть до 28 февраля следующего года Агентство по страхованию вкладов будет выплачивать деньги клиентам, которые не получили страховое возмещение. В первую очередь попали в том числе физические лица, у которых на счетах в банке хранилось более 1,4 млн рублей, то есть так называемые "превышенцы". Во вторую очередь попали сотрудники банка, которым недоплатили зарплату, а также выплаты по решениям судом. Что касается юрлиц, их закон относит к 3 очереди.



Весьма вероятно, что свои деньги не смогут вернуть множество клиентов, особенно из 3 очереди.



Что касается уголовного дела, то завершить его расследование также планируется в 2018 году, вероятно, тогда же оно отправится в суд.



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