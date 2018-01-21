В Казани суд арестовал отца и сына из Украины, которые, вероятно, убили нумизмата

В Казани суд арестовал сегодня 50-летнего Юрия Гаврилюка и его 26-летнего сына Кирилла, которых обвиняют в убийстве известного в городе нумизмата, они пробудут под стражей, как минимум, до 19 февраля. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания.

Кирилл Гаврилюк, как и его отец, имеет гражданство Украины, сами они вину не признали. По мнению следствия, причастность Гаврилюка к убийству доказывается результатами ДНК-экспертизы и проведенными обысками.

По данным МВД, один из обвиняемых торговал разными мелочами на стихийном рынке на улице Тинчурина, где, вероятно, и познакомился с нумизматом, застреленным 19 декабря у себя дома. Подозреваемых задержали в ночь на 21 января в одном из гаражных кооперативов в Кировском районе.

- В гараже, который арендовали задержанные, полицейские обнаружили похищенные у убитого альбомы с монетами. А из их квартиры сотрудники уголовного розыска изъяли около 150 патронов иностранного производства и магазин от пистолета ПСМ, - отметили в МВД.

Продолжается расследование.