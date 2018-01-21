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В Казани суд арестовал отца и сына из Украины, которые, вероятно, убили нумизмата

В Казани суд арестовал отца и сына из Украины, которые, вероятно, убили нумизмата
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Фото: скриншот

В Казани суд арестовал сегодня 50-летнего Юрия Гаврилюка и его 26-летнего сына Кирилла, которых обвиняют в убийстве известного в городе нумизмата, они пробудут под стражей, как минимум, до 19 февраля. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания.

Кирилл Гаврилюк, как и его отец, имеет гражданство Украины, сами они вину не признали. По мнению следствия, причастность Гаврилюка к убийству доказывается результатами ДНК-экспертизы и проведенными обысками.

По данным МВД, один из обвиняемых торговал разными мелочами на стихийном рынке на улице Тинчурина, где, вероятно, и познакомился с нумизматом, застреленным 19 декабря у себя дома. Подозреваемых задержали в ночь на 21 января в одном из гаражных кооперативов в Кировском районе.

- В гараже, который арендовали задержанные, полицейские обнаружили похищенные у убитого альбомы с монетами. А из их квартиры сотрудники уголовного розыска изъяли около 150 патронов иностранного производства и магазин от пистолета ПСМ, - отметили в МВД.

Продолжается расследование.

N. Vildanov, 22.01.2018, 16:44
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин22 января 2018, 16:52
Долгое время без сало теперь будет !
2
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Горожанин22 января 2018, 17:04
Но ведь альбомы он мог купить.нужны прямые улики.
4
3
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Горожанин22 января 2018, 17:06
Хохлы е*аные. Выселить в донбасс
8
13
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Горожанин22 января 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
Хохлы е*аные. Выселить в донбасс
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Причем тут Донбасс? Пи -те киев!
4
7
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин22 января 2018, 17:18
Визитку-то Яроша нашли при них?
5
2
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Горожанин22 января 2018, 17:29
[***]
0
0
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Горожанин22 января 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут Донбасс? Пи -те киев!
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Ага ещё и билет им за наш счет. Расстрелять обоих.
1
7
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Русский обыватель22 января 2018, 17:45
В общем, ясно: на роль преступников подобрали таких у кого здесь ни родных ни знакомых и про которых заранее по всем СМИ объявлено что они все бандиты-бандеровцы.
4
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Горожанин22 января 2018, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
Визитку-то Яроша нашли при них?
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нет. твое порванное очко только нашли!
4
2
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Горожанин22 января 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут Донбасс? Пи -те киев!
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Ты думаешь что они не с Донбасса?
1
1
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Горожанин22 января 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
нет. твое порванное очко только нашли!
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А вот представь, ты в жизни в беседе так кому-то говоришь, а потом раз так, и на небо смотришь, а потом 3 недели через трубочки кашки кушаешь. Это потому привычки следить за словами нет из-за того, что возникла привычка че хочешь в интернете анонимно писать. Побереги себя, приучайся в любой ситуации общаться уважительно. И тебя тоже уважать будут, мелочь, а приятно
2
1
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Горожанин22 января 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
В общем, ясно: на роль преступников подобрали таких у кого здесь ни родных ни знакомых и про которых заранее по всем СМИ объявлено что они все бандиты-бандеровцы.
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Нашли бы в твоём гараже вещи убитого и патроны дома,то и ты бы сгодился на роль преступника. Хотя бы уже за скупку краденого и хранение боеприпасов,бандеровская твоя морда.
0
4
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Горожанин22 января 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут Донбасс? Пи -те киев!
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в киеве их только наградят
0
0
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Горожанин22 января 2018, 19:59
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
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Горожанин22 января 2018, 20:51
В ответ на комментарий пользователя
Ты думаешь что они не с Донбасса?
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Нет
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Горожанин22 января 2018, 21:19
Причем тут Украина. Матвиенко тоже с Украины ,но это не помешало ей сразу объявить войну Украине в 14-м году. Такие вот бывшие комсомольские активисты, а по сути просто агалтелые карьеристы. В те годы ее звали ,,Валька - сто граммов,,
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