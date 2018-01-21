В Казани задержали вероятных убийц нумизмата

В Казани сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве нумизмата, которого застрелили неизвестные в собственной квартире, об этом сообщил источник Prokazan.ru.

В ходе расследования дела, возбужденного по статье "Убийство", были задержаны отец и сын, у которых в гараже нашли украденные у нумизмата ценности. Также там был найден магазин от ПСМ (орудия, из которого был убит нумизмат), а также 140 патронов иностранного производства. Сам пистолет пока не найден.

Оба мужчины пока вину свою не признают, ссылаются на статью Конституции РФ о возможности не свидетельствовать против себя.

По одной из версий, более старший мужчина некоторое время торговал на "блошином рынке", где и мог познакомиться с нумизматом.

Напомним, тело 60-летнего нумизмата с огнестрельной раной головы было найдено 19 декабря. Погибший незадолго до убийства продал дом.