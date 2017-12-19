В Казани в собственной квартире застрелили нумизмата

Накануне днем в Казани в квартире дома по улице Столярова было найдено тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения головы. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Тело потерпевшего обнаружили родственники. Мужчина в квартире проживал один.

- Предположительно выстрелы были произведены из пистолета ПСМ. По предварительным данным, потерпевший занимался нумизматикой и незадолго до убийства продал дом, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные мероприятия, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, еще одно убийство произошло в казанском поселке Константиновка. Был убит 58-летний мужчина. Выяснилось, что двое подозреваемых были в масках. В настоящее время их ищут.