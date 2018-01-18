Наверх
Прокурор Татарстана предостерег чиновников от поддержки националистов в языковом вопросе
17:32, сегодня61
«Мисс Татарстан-2018»: читатели ProKazan.ru выбирают самую красивую девушку РТ
17:55, сегодня18
Крещенские купели в Татарстане закроют 19 января в 23:00
17:50, сегодня8
14-летняя участница конкурса «Мисс Татарстан» о кастинге и своих переживаниях
17:28, сегодня11
Найди себя: кем казанцы были в 2017 году?
Министр строительства РТ: мы готовы к постройке мусоросжигательного завода
17:16, сегодня25
Реклама
«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента
16:52, сегодня7
В Татарстане спасли деревню, затопленную бобрами
16:25, сегодня14
Уникальная акция в Казани. Похудеть легко и бесплатно: узнай все причины лишнего веса
Минобразования РТ после нападений на школы в России: в бюджете Казани нет денег на охрану
16:19, сегодня47
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли вытащить Hyundai, застрявший в снегу после ДТП
15:51, сегодня26
Власти Татарстана создадут фонд для работы с обманутыми дольщиками
15:36, сегодня6
В Казани скончался мужчина, выпивший много таблеток снотворного
15:10, сегодня15
Завтра в Казани ожидается 14 градусов мороза и слабый снег
14:51, сегодня
Стало известно, кто занял место нового министра образования Татарстана в Госсовете
14:27, сегодня16
Жители Татарстана и Москвы создали банду, чтобы поставлять контрафактный ботокс из США
14:23, сегодня15
Минобразования Татарстана: в детсадах по-прежнем‍у будет изучение татарского языка
13:59, сегодня14
В Елабуге восстановили подачу электричества в дома
13:35, сегодня6
В Татарстане утвердили размер минимальной зарплаты
13:27, сегодня18
В Казани арестовали экс-главу Тукаевского района
12:51, сегодня21
СМИ: жители России накопили рекордную сумму денег
12:44, сегодня31
В Татарстане целый город попал под отключение электричества
12:10, сегодня14
В Татарстане резко упали закупочные цены на молоко
12:06, сегодня27
Минниханов поручил изменить абонентскую плату в детсадах Татарстана
12:00, сегодня27
В Казани закрыли движение по улице Батурина
11:47, сегодня2
В Казани определили могилы "культурного" значения
11:31, сегодня18
Раифский монастырь в крещенскую ночь посетили около 2,5 тыс человек
10:58, сегодня4
Казанец, купивший в лихие 90-е акции десятка компаний: «Получил доход в... 12 рублей»
10:07, сегодня24
В Казани легендарный самолет Ту-144, установленный возле КНИТУ-КАИ, «подсветили»
09:18, сегодня20
СМИ: в России появился новый вид телефонных мошенников
08:32, сегодня11
Минэкологии РТ: берег Казанки засадят деревьями и кустарниками
08:17, сегодня22
Сегодня в Казани будет без осадков и -15 градусов
06:17, сегодня
В Татарстане "восстала" из могилы собака, которую хоронили всем домом
18:19, 18.01.201850
Глава узбекской диаспоры в РТ: «Сгоревший в Казахстане автобус ехал не в Казань»
17:48, 18.01.201826
Следком проверит нападение стаи бродячих собак на детей в центре Казани
17:26, 18.01.201834
В Казани магазин оштрафовали на 800 тыс рублей за продажу «неправильных» носков
17:08, 18.01.201838
Отказывающимся съезжать жителям Мергасовского дома исполком Казани предлагает переговоры
16:58, 18.01.201876
В Казани возбудили дело на мужчину, который мог заразить ВИЧ женщину
16:50, 18.01.201821
Глава Минэкологии РТ посоветовал татарстанцам не покупать моющие средства с фосфором
16:29, 18.01.201829
В КАИ извинились перед студентами за сообщения об обязательной явке на встречу с Путиным
16:15, 18.01.201820
Завтра в Казани ожидается 15 градусов мороза
15:59, 18.01.2018
В Казани открылся предвыборный штаб Владимира Путина
15:44, 18.01.201868
В центре Казани перед зданием Пенсионного фонда появится платная парковка
15:44, 18.01.201831
В Татарстане возбудили дело на врачей, из-за которых после ДТП погибла чиновница
15:24, 18.01.201813
Сгоревший в Казахстане автобус, в котором погибли 52 человека, ехал в Казань
14:55, 18.01.201822
В Казани пьяный постоялец отеля обстрелял радиатор батареи
14:53, 18.01.201816
Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ расторг контракт с казанским клубом
14:32, 18.01.20185
Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2018 году
13:59, 18.01.201827
В Кировском районе Казани сгорел строительный вагончик
13:28, 18.01.20185
В Татарстане банда рабочих слила через шланг с нефтепровода топлива на 2 млн рублей
13:04, 18.01.201822
Купания в Крещение: почему это может быть полезным и как в Казани окунаются мусульмане
13:00, 18.01.201841
В Казани иномарка сбила мужчину, ожидавшего автобуса на остановке
12:34, 18.01.201816
Борьба с ОПГ, претензии и похвалы Минниханова: как МВД РТ пережило 2017 год
12:24, 18.01.201820
В Казани студент КФУ упал с балкона, пытаясь сделать селфи
12:10, 18.01.201829
СМИ: В российских судах могут появиться примирители
11:57, 18.01.20188
На Оренбургском тракте столкнулись Maybach, бензовоз, два грузовика и еще несколько авто
11:22, 18.01.201819
В Татарстане - лучшая раскрываемость преступлений за 12 лет, задержали двух "смотрящих"
10:38, 18.01.201826
В центре Казани едва не сбили водителя, который просил помощи в тушении своего авто
10:15, 18.01.201831
Команде нового министра образования Татарстана увеличили зарплаты
09:43, 18.01.201821
Стало известно, кто в Казани вошел в предвыборный штаб Путина‍
09:40, 18.01.201815
Пазл ProKazan.ru: собери вертолет от Казанского Вертолетного Завода
09:24, 18.01.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Татарстане целый город попал под отключение электричества

В Татарстане целый город попал под отключение электричества
16+
Фото: Wikimedia.org
Вся Елабуга сегодня осталась без света из-за аварии

В Татарстане вся Елабуга сегодня осталась без электричества из-за аварии, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Электричества нет примерно с 11:30.

Таким образом, электричества нет у более 70 тысяч человек, также в особой экономической зоны "Алабуга". В городе работают сотрудники МЧС.

Восстановить электроснабжение планируется в течение 40 минут, сообщил начальник районных электрических сетей Елабуги Максим Михеев, передает "Татар Информ". 

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, несколько дней назад три района Казани на протяжении нескольких часов были частично отключены из-за электричества. Позже выяснилось, что это произошло из-за действий рабочих строительной организации ООО "Арт-Строй", проводивших буровые работы.

N. Vildanov, 19.01.2018, 12:10
Тэги: ЖКХ
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин19 января 2018, 12:17
Что там включили в этой, Богом забытой Алабуге, что электричество пропало?
5
8
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
Что там включили в этой, Богом забытой Алабуге, что электричество пропало?
Развернуть
Ферму для майнинга биткоинов.
Лучший комментарий
0
19
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 12:39
Единоросы перед концом решили помайнить
2
11
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 12:53
Уже дали свет.
1
6
Согласны с автором?
Правдоед19 января 2018, 12:58
Подозрительно похоже на Казанскую аварию... По ходу диверсанты работают.
1
6
Согласны с автором?
119 января 2018, 13:11
в течении 15 минут отработали электрики. все восстановили. молодцы
1
2
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Подозрительно похоже на Казанскую аварию... По ходу диверсанты работают.
Развернуть
..на буровых установках.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Уже дали свет.
Развернуть
Сиди и не п..ди
3
1
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
Подозрительно похоже на Казанскую аварию... По ходу диверсанты работают.
Развернуть
Бурильщики диверсанты. На шишку вредителей !
1
2
Согласны с автором?
Вообще то19 января 2018, 14:17
В ответ на комментарий пользователя
в течении 15 минут отработали электрики. все восстановили. молодцы
Развернуть
Энергии не было чуть больше часа.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
Что там включили в этой, Богом забытой Алабуге, что электричество пропало?
Развернуть
Напрасно юродствуешь. Елабуга весьма крепкий крупный райцентр, а его старая часть очень красива - старинный купеческий городок. Я там часто в командировках бываю, знаю о чем говорю. Поэтому не надо со снобизмом жителя мегаполиса свысока плевать на периферию
0
0
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 20:55
В ответ на комментарий пользователя
Напрасно юродствуешь. Елабуга весьма крепкий крупный райцентр, а его старая часть очень красива - старинный купеческий городок. Я там часто в командировках бываю, знаю о чем говорю. Поэтому не надо со снобизмом жителя мегаполиса свысока плевать на периферию
Развернуть
Ему можно. Он уже две недели как столичный житель...
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Собираетесь ли вы купаться в купелях на Крещение?

До окончания голосования осталось:
ДаНетЕще не решил
Голосов: 17
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru