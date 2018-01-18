В Татарстане целый город попал под отключение электричества

Вся Елабуга сегодня осталась без света из-за аварии

В Татарстане вся Елабуга сегодня осталась без электричества из-за аварии, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Электричества нет примерно с 11:30.

Таким образом, электричества нет у более 70 тысяч человек, также в особой экономической зоны "Алабуга". В городе работают сотрудники МЧС.

Восстановить электроснабжение планируется в течение 40 минут, сообщил начальник районных электрических сетей Елабуги Максим Михеев, передает "Татар Информ".

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, несколько дней назад три района Казани на протяжении нескольких часов были частично отключены из-за электричества. Позже выяснилось, что это произошло из-за действий рабочих строительной организации ООО "Арт-Строй", проводивших буровые работы.