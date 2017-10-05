Масштабный блэкаут: жители трех районов Казани ходят в темноте по улицам

Отсутствует электричество в Вахитовском, Приволжском и Советском районах

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В Казани произошел масштабный блэкаут, отсутствует электричество в Вахитовском, Приволжском и Советском районах. Об этом ProKazan.ru сообщили очевидцы.

Примерно с 16:30 произошло отключили электричество на улицах Спартаковская, Халева, Павлюхина, Даурская, Зорге, Парина, Братьев Касимовых, Габишева, Проспект Победы, Дубравная, 10 микрорайон, в торговом центре "Горки Парк". Также не работают светофоры и уличные фонари, люди ходят по улице в темноте. Также не некоторых улицах нет воды, сообщают жители города.

В ОАО "Сетевая компания" сообщили, что причиной отключения света стала авария на одной из подстанций. Количество отключенных потребителей не сообщается.