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Масштабный блэкаут: жители трех районов Казани ходят в темноте по улицам

Масштабный блэкаут: жители трех районов Казани ходят в темноте по улицам
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Фото: ProKazan.ru; "Бизнес Online"
Отсутствует электричество в Вахитовском, Приволжском и Советском районах

Продолжение темы. МЧС: без электричества в Казани остались почти 90 тысяч человек

В Казани произошел масштабный блэкаут, отсутствует электричество в Вахитовском, Приволжском и Советском районах. Об этом ProKazan.ru сообщили очевидцы.

Примерно с 16:30 произошло отключили электричество на улицах Спартаковская, Халева, Павлюхина, Даурская, Зорге, Парина, Братьев Касимовых, Габишева, Проспект Победы, Дубравная, 10 микрорайон, в торговом центре "Горки Парк". Также не работают светофоры и уличные фонари, люди ходят по улице в темноте. Также не некоторых улицах нет воды, сообщают жители города.

В ОАО "Сетевая компания" сообщили, что причиной отключения света стала авария на одной из подстанций. Количество отключенных потребителей не сообщается.

 
 
ProKazan.ru, 15.01.2018, 17:22
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин15 января 2018, 17:24
Доигрались?
4
9
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Рома15 января 2018, 17:28
ПС 110 кВ на даурской погасла
0
6
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Горожанин15 января 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
Доигрались?
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вы о чем? такое часто бывает, просто авария. должны быстро сделать.
7
8
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
вы о чем? такое часто бывает, просто авария. должны быстро сделать.
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Совпадение?
2
4
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Совпадение?
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С чем совпадение?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:34
Почему с заявлением никто не выше? Что случилось, когда сделают?
3
10
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:35
Ни света, ни воды! Зато деньги в срок любят собирать!
Лучший комментарий
7
26
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Марс15 января 2018, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
вы о чем? такое часто бывает, просто авария. должны быстро сделать.
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Это ты о чем час уже прошел света нет - х...рню пишешь
5
5
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Горожанин15 января 2018, 17:41
Вода теплая очень тонкой струйкой, связь Теле2 не ловит, трамваи встали, фонари не горят. Отключить пару подстанций и город мёртв. Зорге.
2
17
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Прохожий15 января 2018, 17:42
Да что паникуете) все не вечно и случаются аварии. Скоро починят
2
14
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ТатарчоноК15 января 2018, 17:45
Сколько можно издеваться над людьми..
15
6
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
Вода теплая очень тонкой струйкой, связь Теле2 не ловит, трамваи встали, фонари не горят. Отключить пару подстанций и город мёртв. Зорге.
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стандартная проблема любого города.
Но местные уже возбудились и раскукарекались, как же иначе
7
14
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
стандартная проблема любого города.
Но местные уже возбудились и раскукарекались, как же иначе
Развернуть
А никто не спорит, просто обычно не осознаешь как это хрупко.
0
10
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Горожанин15 января 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
Совпадение?
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не думаю
5
4
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Горожанин15 января 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
А никто не спорит, просто обычно не осознаешь как это хрупко.
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Это да.
Более того, в любой момент из космоса может прилететь вспышка, которая вырубит электричество на всём шарике целиком. Вероятность этого события отнюдь не нулевая.
2
7
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ТатарчоноК15 января 2018, 17:50
..короче, пойду за снегом.. растоплю пока газ не отключили и.. можно в туалете смывать хотя бы..
1
5
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Айдар15 января 2018, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
Вода теплая очень тонкой струйкой, связь Теле2 не ловит, трамваи встали, фонари не горят. Отключить пару подстанций и город мёртв. Зорге.
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Ни только свет отключили и отопление тоже ,батареи холодные
2
6
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Ага15 января 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Это да.
Более того, в любой момент из космоса может прилететь вспышка, которая вырубит электричество на всём шарике целиком. Вероятность этого события отнюдь не нулевая.
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Ты уже одел шапочку из фольги?
1
7
Согласны с автором?
Ага15 января 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
..короче, пойду за снегом.. растоплю пока газ не отключили и.. можно в туалете смывать хотя бы..
Развернуть
А не проще тебе нужду на улице справить? Пока никто не видит?
1
8
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Горожанин15 января 2018, 18:10
Свет, тепло. Что дальше воду и газ?
3
4
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
А не проще тебе нужду на улице справить? Пока никто не видит?
Развернуть
около п/с или офиса энергетиков...
1
3
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Горожанин15 января 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Ни света, ни воды! Зато деньги в срок любят собирать!
Развернуть
Точно! Уже который год постоянно отключают свет в городе, объясняя заменой оборудования, линий и.д. Огромные деньги тратятся. И на тебе бабушка Юрьев день, авария у них.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Ты уже одел шапочку из фольги?
Развернуть
А зачем одевать шапочку из фольги!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Свет, тепло. Что дальше воду и газ?
Развернуть
Не будете голосовать за Пу,вообще кислород перекроют :-P
4
5
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
А зачем одевать шапочку из фольги!
Развернуть
Опытом хочет поделиться
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Свет, тепло. Что дальше воду и газ?
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Соцгород не работает лифт
0
2
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Горожанин15 января 2018, 18:32
Заткунились все >-(
11
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Горожанин15 января 2018, 18:33
Хватит ныть >-(
10
6
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ТатарчоноК15 января 2018, 18:34
По сути: масштабный нокаут по жителям, с двухчасовым затемнением..
1
3
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Ангелина15 января 2018, 18:46
В Азино 2 есть свет, только воды нет
1
3
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Горожанин15 января 2018, 18:53
Мне интересно, а метро работает?
0
2
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Слушатель15 января 2018, 19:00
Блин, а на Мусина все есть. Только звёзды на небе не видно. И луну. Мечеть работает. Приезжайте
0
5
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Блин, а на Мусина все есть. Только звёзды на небе не видно. И луну. Мечеть работает. Приезжайте
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Эти оруны в мечетях со своими колонками достали уже всех, хотят петь, ради бога, но на кой это делать на весь район
3
8
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
Как Вы несчастны,сочувствую.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 20:03
Город засыпает просыпается мафия)))
0
1
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горожанин15 января 2018, 20:17
Обос-Русь.
1
1
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Горожанин15 января 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
Как Вы несчастны,сочувствую.
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А Я сочувствую тебе,что ты срусь кий.
Вернее наоборот не сочувствую ибо срусь кие , т.е. скот в сочувствие не нуждается
0
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Фрекен Бок15 января 2018, 20:52
Ну и название, придумали же - масштабный блэкаут))) Апокалиптичное... хотя, действительно, как всё зыбко стало в этом мире. Бывало, нет света - не беда. Зажёг свечу, воды принёс из колонки, во дворе нашёл деревяшек всяких, развёл костёр, подогрел еду, завёл будильник - и спать или истории страшные друг другу рассказывать)) Телефоны работали, от мобильной связи не зависели. Я не говорю, что плоды цивилизации это плохо. Но такие случаи показывают, что мы расслабились и стали более уязвимы. Меньше внутренних резервов стало. Чуть что - паника. Помню, смеялись от новости: когда произошло масштабное отключение света в Нью-Йорке, люди бросались с балконов, думали, что конец света. Вот дураки, думали мы, советские дети)) А сейчас и сами такими становимся. Привыкли к хорошему, расслабились)
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Горожанин15 января 2018, 21:14
Сдам квартиру нуждающимся на период блэкаута в Ново-Савиновском районе. Свет, вода, отопление - все есть. Цена вопроса - 200 тыс/сутки :-D
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1315 января 2018, 21:18
автор поясни что такое блэкаут!!!?? я не до такой степени продвинутый что бы значения этого слова понимать!! я даже не понимаю что означает мерчендайзер!! провайзер!!! супервайзер!!! по русски можно разьяснять!!!!
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Горожанин15 января 2018, 21:19
В ответ на комментарий пользователя
Сдам квартиру нуждающимся на период блэкаута в Ново-Савиновском районе. Свет, вода, отопление - все есть. Цена вопроса - 200 тыс/сутки :-D
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Доо,тебя ведь не коснётся.
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Горожанин15 января 2018, 21:21
В ответ на комментарий пользователя
А Я сочувствую тебе,что ты срусь кий.
Вернее наоборот не сочувствую ибо срусь кие , т.е. скот в сочувствие не нуждается
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Вколите ему успокоительное,жалко ведь.
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